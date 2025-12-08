Трохи розчарований Зеленським: він не читав "мирний план", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на його "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію Білого Дому, про це йшлося під час спілкування з пресою на заході Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні.

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Відповідаючи на запитання журналіста про подальші кроки у можливих мирних перемовинах між Україною та Росією, Трамп заявив, що "трохи розчарований" Зеленським. За його словами, Москва нібито вже погодилася на запропонований Вашингтоном план, тоді як Київ — ні.

"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні.

Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з мирним планом . Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", - зазначив Трамп.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

Мирний план США: що відомо

Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.

Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.

Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.

Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін

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