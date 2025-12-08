Немного разочарован Зеленским: он не читал "мирный план", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", в то время как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию Белого Дома, об этом шла речь во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.
Отвечая на вопрос журналиста о дальнейших шагах в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией, Трамп заявил, что "немного разочарован" Зеленским. По его словам, Москва якобы уже согласилась на предложенный Вашингтоном план, тогда как Киев — нет.
"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет.
Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считаю, согласна с мирным планом. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", - отметил Трамп.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А де єрмак подівся?
В сізо чи на зоні?
Ніде він не подівся,все діє..
Трумп - найслабша ланка (картонний танк) в обороні України.. і краще вже тАк і розраховувати на сцикливу продуманість барижної трУмпівської Омерики, як на "ну, такЕ собі"...
Трампапуцина не читав - він і українську Конституцію теж не читав. Він читає лише сценарії сценок 95 кварталу і то не завжди. Він укажи підписував з голосу Єрмака, не читаючи. Кажуть злі яжики, чи читати він якщо і вміє, то погано і по-кацапськи.
Трампон всю шкоду, яку міг зробити Україні, вже зробив, повністю припинив їй допомогу США, яку вони обіцяли за Будапештським меморандумом. що раптом став пустим папірцем, і легалізував, принаймні для США, у міжнародній політиці Х-уйла.
Які у імбецила ще залишилися практичні можливості шкодити українцям, крім того, щоб у колишньому твітері срати їм на голову та вихваляти миролюбність Гітлера 21 століття, хіба що заборонити продавати Європі зброю для України і позбавити її американських виробників додаткових великих прибутків.
а Зеленський не може сказати -
Не я розпоряджаюсь землею України, а тим більше її конституцією виписаними основними принципами та завданнями безпеки , міжнародних зобовʼязань та обов"язків перед народом України, поставлених в верховенство основних положень конституції.
В основу миру чи зупинки бойових дій можуть бути покладені лиш тимчасові не визнані юридично всім світовим співтовариством тимчасово захоплені агресором
території, та лінія зупинки вогню їх відділяюча .
До яких пір це приниження Європи буде тривати ? Приниження самих американців буде тривати?
Складність ситуації, що ці проблеми в країні вирішують некомпетентні і бидлячі ідіоти та зрадники.