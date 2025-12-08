Немного разочарован Зеленским: он не читал "мирный план", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", в то время как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию Белого Дома, об этом шла речь во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отвечая на вопрос журналиста о дальнейших шагах в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией, Трамп заявил, что "немного разочарован" Зеленским. По его словам, Москва якобы уже согласилась на предложенный Вашингтоном план, тогда как Киев — нет.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет.

Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считаю, согласна с мирным планом. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", - отметил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Американские представители знают базовые украинские позиции, продолжаем работать

Что предшествовало?