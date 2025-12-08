РУС
7 611 60

Немного разочарован Зеленским: он не читал "мирный план", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", в то время как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию Белого Дома, об этом шла речь во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос журналиста о дальнейших шагах в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией, Трамп заявил, что "немного разочарован" Зеленским. По его словам, Москва якобы уже согласилась на предложенный Вашингтоном план, тогда как Киев — нет.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет.

Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считаю, согласна с мирным планом. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", - отметил Трамп.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Зеленский Владимир (22865) путин владимир (32528) Трамп Дональд (7201)
+26
Трамп трохи розчарований, що не може отримати комісійних за російський "мирний план".
08.12.2025 06:28 Ответить
+25
а ти шмара прокркмлівська -читала той план?
08.12.2025 06:29 Ответить
+16
Будапешський меморандум прочитай.
08.12.2025 06:53 Ответить
Трамп трохи розчарований, що не може отримати комісійних за російський "мирний план".
08.12.2025 06:28 Ответить
В Україні, після Єрмака, почався переділ влади і потоків, так що зараз не до планів.
08.12.2025 06:31 Ответить
прийшов час сказати чітке НІ трампу, не буде підписано російського мирного плану!
08.12.2025 06:35 Ответить
Ну тоді треба всім мобілізуватися..Ви коли йдете до ТЦК?
08.12.2025 07:23 Ответить
А ти коли ідеш туди? За 4 роки ще не дійшов?
08.12.2025 08:39 Ответить
Не будь наявним.В наших умовах можна не мати високого поста,але мати велику владу.Єрмака сховали в тінь,але влада у нього залишилась.
08.12.2025 07:19 Ответить
Про шо ви шепчете? Потоки там потiчками впадають в одне море, заре лишень замiна бурлакiв проходить, а то папереднiкi зажерлись, почали побiчними каналами в своi затоки тi потiчки вiдводити. ДЭТI, cлово Сол пышэца с мягким знаком, слова Стамбуль - бэз. Социалистический постсовок, тiпо, - бочка меда с ложкой дьогтя(капиталистический -это бочка дьогтя с ложкой меда). Ступеньки олигархии - едины и Васька не чешись.
08.12.2025 07:49 Ответить
Як «після єрмака»?
А де єрмак подівся?
В сізо чи на зоні?
Ніде він не подівся,все діє..
08.12.2025 07:58 Ответить
трампон включає задню і йому треба знайти винного в тому , що " я закінчу цю війну за один день" було не більше ніж понти та популізм.
08.12.2025 07:29 Ответить
а ти шмара прокркмлівська -читала той план?
08.12.2025 06:29 Ответить
Він ті плани не читає. Він їх підписує.
08.12.2025 06:47 Ответить
Автопером
08.12.2025 06:50 Ответить
08.12.2025 06:49 Ответить
він же російською написан, як він його прочте!?
08.12.2025 08:44 Ответить
Не здивуюсь, що цього плану було три примірники, для *****, для синоскм мамиріми, та для трампла..більш того усі різні
08.12.2025 06:33 Ответить
А нахіба писати примірник, для ідіота який не вміє читати?
08.12.2025 06:52 Ответить
Здохни,руде сміття.
08.12.2025 06:39 Ответить
Після перемир'я за посередництва Трампа бої між Таїландом і Камбоджею відновилися.
08.12.2025 06:40 Ответить
"через таке лише тільки дрислю цідити"(с)
Трумп - найслабша ланка (картонний танк) в обороні України.. і краще вже тАк і розраховувати на сцикливу продуманість барижної трУмпівської Омерики, як на "ну, такЕ собі"...
08.12.2025 06:42 Ответить
нема йому коли ,він подорожує по світу
08.12.2025 06:43 Ответить
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США
08.12.2025 06:50 Ответить
Як сказано у заяві, cторони зазначили, що будь-який прогрес у мирних домовленостях залежить від росії.
08.12.2025 06:51 Ответить
Мразота яка не читала план капітуляції, звинувачує нас в тому що ми не стали в позу підкореного. Ти дегенерат і країна твоя дегенератська
08.12.2025 06:51 Ответить
Будапешський меморандум прочитай.
08.12.2025 06:53 Ответить
Там забагато тексту для рудого, не осилить і знов засне.
08.12.2025 08:09 Ответить
Можливо і навіки бо вже косата поблизу.
08.12.2025 08:31 Ответить
Трамп нарцисичний егоїст та ще й надзвичайно тупий виродок. Його особисто наслідки "мирного плану" не торкнуться. Він помре раніше, а от вигрібати американцям доведеться десятиліттями - "дєдушка старий єму всьо равно"... Його потрібно ставити на місце як ***** - жорстко. Всі чомусь носяться з цим ідіотом і піддакують його ідіотським "хотєлкам". Дивно. Але для мене дуже травмуючим досвідом є саме пофігізм американців в країні де діють найкращі університети світу. Невже всі отупіли настільки!?
08.12.2025 07:06 Ответить
Для них це відбувається "десь за прекрасним океаном", і в новинах мабуть вже кілька років про це майже не пишуть. То чого їм переживати за якихось українців?
08.12.2025 08:11 Ответить
Трамп порушує закон США від 2017 115/44 який пройшов двопартійну підтримку в Конгресі і Сенаті і він особисто його підписав і ввів у дію. Закон діючий. Він злочинець і має сісти в тюрму! https://www.youtube.com/watch?v=xWLi0sllbQs
08.12.2025 08:29 Ответить
Та він забув, деменція. А відносно тюрми поки що має імунітет.
08.12.2025 08:33 Ответить
Там не прийняті майдани, вони чекають виборів.
08.12.2025 08:35 Ответить
Спасіба жителям Канзаса за презідента трампораса.
08.12.2025 07:07 Ответить
А як ми вами обома позчаровані...
08.12.2025 07:11 Ответить
А навіщо Трампу його читати? Ці і є його, Донні, тези, які він вигадав десь у минулому році. План капітуляції України.
08.12.2025 07:19 Ответить
Нууу, Зєлєнскій не лише "мирний план" Трампа пуцина не читав - він і українську Конституцію теж не читав. Він читає лише сценарії сценок 95 кварталу і то не завжди. Він укажи підписував з голосу Єрмака, не читаючи. Кажуть злі яжики, чи читати він якщо і вміє, то погано і по-кацапськи.
08.12.2025 07:21 Ответить
Не сумуй Додік, коли вас почне мати у сраку країни кожаноїдів, Київ запропонує тобі поан на кшталт твого. А Нобелевку тобі не бачити, старий і тупий поц-педофіл.
08.12.2025 07:22 Ответить
ніхто ніпрощо не домовився, але винним вирішили зробити напівграмотного вождя Зебілів. це дорослі ігри, а не кавеен
08.12.2025 07:23 Ответить
Трампидло, пирдун старий, у тебе, дурню, невиліковна стареча деменція. Головне, не забувай штани одягати, коли паскудиш в туалеті. Найвеличніший, на відміну від тебе, старого пирдуна, не тільки читав, він його обговорював в Европі і з европейськими лідерами вносив правки.Ти, старий збоченець даром тужишся за такого-ж старого пирдуна, фюрера лапотної орди *****, подумай про вічне, скільки там тобі, маразматику, осталось.
08.12.2025 07:28 Ответить
Тю, дайте йому миротворця, тодi дибiл безслiдно i навiки кане у вiчному... А ШО ДЕЛАТЬ... трам.ездол i в Африцi - трамп.здол. .УЙЛО-2, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ааааа.
08.12.2025 07:34 Ответить
Букварь сам скурил, типо, тупой и еще тупее свое ква вставило насчет читанки.
08.12.2025 07:30 Ответить
Та вже начхати на те, що подобається, чи не подобається цьому божевільному, йому не подобається сам факт опору боротьби України за своє існування, як і його підручному Венсу, про яку він привселюдно заявляв, що йому на неї наплювати.
Трампон всю шкоду, яку міг зробити Україні, вже зробив, повністю припинив їй допомогу США, яку вони обіцяли за Будапештським меморандумом. що раптом став пустим папірцем, і легалізував, принаймні для США, у міжнародній політиці Х-уйла.
Які у імбецила ще залишилися практичні можливості шкодити українцям, крім того, щоб у колишньому твітері срати їм на голову та вихваляти миролюбність Гітлера 21 століття, хіба що заборонити продавати Європі зброю для України і позбавити її американських виробників додаткових великих прибутків.
08.12.2025 07:31 Ответить
Кремлівський план (від Трампа) читать не треба - там всі путінські хотєлкі. А от скільки отримає за свою роботу Краснов - цікаво. І хто надиктував Держдепу опус про Європу, Росію і НАТО, так звану нову стратегію - ще цікавіше. Зостається побажати, щоб на нинішнього мешканця Овального кабінету гепнуло щось важке з його золотих прикрас. А мешканця Огарьова - викинули на смітник, звісно після 'обробки'.
08.12.2025 07:32 Ответить
Новiчком , чи зашморгом?
08.12.2025 07:36 Ответить
Вагнери ******* кувалдой
08.12.2025 07:43 Ответить
Так вагнерiв вже давно забакланили нашi черв`ячки.
08.12.2025 07:54 Ответить
Вагнери злопам'ятні, пам'ятають, хто літак з "поваром" збив.
08.12.2025 07:59 Ответить
Та майлуша на це щось занавiсив.
08.12.2025 08:06 Ответить
А їм хіба не пофігу? Аби нові хазяї вчасно платили гроші.
08.12.2025 08:16 Ответить
Та канєшно. Будуть вони повара згадувати... Їм хтоо платить того в пам'ятають
08.12.2025 08:24 Ответить
***,а ти читав?(((
08.12.2025 07:43 Ответить
-Деда, выпей таблетки!
08.12.2025 07:45 Ответить
Краще хай сосе ... лапу п`яноi мавпи.
08.12.2025 07:51 Ответить
Чому Трамп може казати - Зеленський не прочитав ,
а Зеленський не може сказати -
Не я розпоряджаюсь землею України, а тим більше її конституцією виписаними основними принципами та завданнями безпеки , міжнародних зобовʼязань та обов"язків перед народом України, поставлених в верховенство основних положень конституції.
В основу миру чи зупинки бойових дій можуть бути покладені лиш тимчасові не визнані юридично всім світовим співтовариством тимчасово захоплені агресором
території, та лінія зупинки вогню їх відділяюча .

До яких пір це приниження Європи буде тривати ? Приниження самих американців буде тривати?
08.12.2025 07:59 Ответить
..по-перше там була написана фігня, а по-друге, ти хоч сам бачив той план, що ****** на Зеленського?
08.12.2025 08:12 Ответить
Складність ситуації в Україні не в її проблемах, бо по великому рахунку з розумом вирішується все у цьому житті.
Складність ситуації, що ці проблеми в країні вирішують некомпетентні і бидлячі ідіоти та зрадники.
08.12.2025 08:17 Ответить
А якщо ти, рудий чорт, сказав "а", то кажи вже й "б", - про міжнародне право можна забути, кожен сам за себе.
08.12.2025 08:18 Ответить
Можна подумати що трамп той "план" читав...
08.12.2025 08:37 Ответить
 
 