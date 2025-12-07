Макрон повідомив Зеленському про дипломатичні кроки для припинення вогню, згадавши візит до Китаю
Президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський провели переговори щодо міжнародних ініціатив для деескалації й встановлення перемир’я, узгоджуючи позиції з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Про це Макрон повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Позиція Франції
За його словами, Франція прагне активно взаємодіяти з усіма учасниками конфлікту, щоб розробити кроки для зниження напруги та забезпечення припинення вогню. У розмові з Зеленським Макрон поінформував про результати своїх нещодавніх міжнародних контактів, зокрема візиту до Китаю, підкресливши готовність Парижа докладати зусиль задля стабілізації ситуації.
Макрон також нагадав, що у понеділок, 8 грудня, в Лондоні має відбутися зустріч за участю Зеленського, британського прем’єра Стармера та канцлера Німеччини Мерца.
Париж вважає, що активна роль європейських країн є визначальною для формування справедливого та тривалого мирного врегулювання, яке зупинить бойові дії й забезпечить відновлення миру в Україні.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні.
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Як сказав Reuters співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони.
І вся економіка давно б завалилася.
Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".