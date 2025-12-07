Макрон повідомив Зеленському про дипломатичні кроки для припинення вогню, згадавши візит до Китаю

Президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський провели переговори щодо міжнародних ініціатив для деескалації й встановлення перемир’я, узгоджуючи позиції з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це Макрон повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція Франції

За його словами, Франція прагне активно взаємодіяти з усіма учасниками конфлікту, щоб розробити кроки для зниження напруги та забезпечення припинення вогню. У розмові з Зеленським Макрон поінформував про результати своїх нещодавніх міжнародних контактів, зокрема візиту до Китаю, підкресливши готовність Парижа докладати зусиль задля стабілізації ситуації.

Макрон також нагадав, що у понеділок, 8 грудня, в Лондоні має відбутися зустріч за участю Зеленського, британського прем’єра Стармера та канцлера Німеччини Мерца.

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Париж вважає, що активна роль європейських країн є визначальною для формування справедливого та тривалого мирного врегулювання, яке зупинить бойові дії й забезпечить відновлення миру в Україні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні.

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