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Новини Мирні перемовини
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Макрон повідомив Зеленському про дипломатичні кроки для припинення вогню, згадавши візит до Китаю

Макрон та Зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський провели переговори щодо міжнародних ініціатив для деескалації й встановлення перемир’я, узгоджуючи позиції з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це Макрон повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція Франції

За його словами, Франція прагне активно взаємодіяти з усіма учасниками конфлікту, щоб розробити кроки для зниження напруги та забезпечення припинення вогню. У розмові з Зеленським Макрон поінформував про результати своїх нещодавніх міжнародних контактів, зокрема візиту до Китаю, підкресливши готовність Парижа докладати зусиль задля стабілізації ситуації.

Макрон також нагадав, що у понеділок, 8 грудня, в Лондоні має відбутися зустріч за участю Зеленського, британського прем’єра Стармера та канцлера Німеччини Мерца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував візит до Британії, ймовірно, в понеділок

Париж вважає, що активна роль європейських країн є визначальною для формування справедливого та тривалого мирного врегулювання, яке зупинить бойові дії й забезпечить відновлення миру в Україні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні.

Читайте: Зеленський поговорив з Віткоффом і Кушнером: Домовилися про наступні кроки й формати розмови зі США

Автор: 

Зеленський Володимир (28099) Китай (5287) перемовини (3829) Макрон Емманюель (1787)
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Топ коментарі
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Будуть тиснути. Хто на круасан, хто на яйця бенедикт, а дехто потужно і рішуче на вайсвурст з рулькою та різдвяний штолен.
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07.12.2025 08:06 Відповісти
+2
Росія опинилася у майже тотальній економічній залежності від Китаю - передусім у сфері товарів військового та подвійного призначення.
Як сказав Reuters співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони.
І вся економіка давно б завалилася.
Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
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07.12.2025 08:01 Відповісти
+2
Маленький дурачок мами Бріджит.
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07.12.2025 08:06 Відповісти

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