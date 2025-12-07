РУС
Макрон сообщил Зеленскому о дипломатических шагах для прекращения огня, упомянув визит в Китай

Макрон и Зеленский

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры по международным инициативам для деэскалации и установления перемирия, согласовывая позиции с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом Макрон сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Позиция Франции

По его словам, Франция стремится активно взаимодействовать со всеми участниками конфликта, чтобы разработать шаги по снижению напряженности и обеспечению прекращения огня. В разговоре с Зеленским Макрон проинформировал о результатах своих недавних международных контактов, в частности визита в Китай, подчеркнув готовность Парижа прилагать усилия для стабилизации ситуации.

Макрон также напомнил, что в понедельник, 8 декабря, в Лондоне должна состояться встреча с участием Зеленского, британского премьера Стармера и канцлера Германии Мерца.

Зеленский анонсировал визит в Великобританию, вероятно, в понедельник

Париж считает, что активная роль европейских стран является определяющей для формирования справедливого и длительного мирного урегулирования, которое остановит боевые действия и обеспечит восстановление мира в Украине.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский встретится со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне.

Зеленский поговорил с Виткоффом и Кушнером: договорились о следующих шагах и форматах разговора с США

Зеленский Владимир Китай переговоры Макрон Эмманюэль
Росія опинилася у майже тотальній економічній залежності від Китаю - передусім у сфері товарів військового та подвійного призначення.
Як сказав Reuters співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони.
І вся економіка давно б завалилася.
Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
Китай Макрона дослухався?
Звісно, реготали півдня
Будуть тиснути. Хто на круасан, хто на яйця бенедикт, а дехто потужно і рішуче на вайсвурст з рулькою та різдвяний штолен.
Если джихадисты не придут в церковь и голову не отрежут перед этим...
Маленький дурачок мами Бріджит.
то єдіпов комплекс називається
Комплекс, це коли суспільство терпить існування тих, хто заробляє 100к у приватному банку.
Пока в приватбанке сидят москвичи война не закончится...
І толку з того.
