Макрон сообщил Зеленскому о дипломатических шагах для прекращения огня, упомянув визит в Китай

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры по международным инициативам для деэскалации и установления перемирия, согласовывая позиции с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Позиция Франции

По его словам, Франция стремится активно взаимодействовать со всеми участниками конфликта, чтобы разработать шаги по снижению напряженности и обеспечению прекращения огня. В разговоре с Зеленским Макрон проинформировал о результатах своих недавних международных контактов, в частности визита в Китай, подчеркнув готовность Парижа прилагать усилия для стабилизации ситуации.

Макрон также напомнил, что в понедельник, 8 декабря, в Лондоне должна состояться встреча с участием Зеленского, британского премьера Стармера и канцлера Германии Мерца.

Париж считает, что активная роль европейских стран является определяющей для формирования справедливого и длительного мирного урегулирования, которое остановит боевые действия и обеспечит восстановление мира в Украине.

Что предшествовало?

