Макрон сообщил Зеленскому о дипломатических шагах для прекращения огня, упомянув визит в Китай
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры по международным инициативам для деэскалации и установления перемирия, согласовывая позиции с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Об этом Макрон сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Позиция Франции
По его словам, Франция стремится активно взаимодействовать со всеми участниками конфликта, чтобы разработать шаги по снижению напряженности и обеспечению прекращения огня. В разговоре с Зеленским Макрон проинформировал о результатах своих недавних международных контактов, в частности визита в Китай, подчеркнув готовность Парижа прилагать усилия для стабилизации ситуации.
Макрон также напомнил, что в понедельник, 8 декабря, в Лондоне должна состояться встреча с участием Зеленского, британского премьера Стармера и канцлера Германии Мерца.
Париж считает, что активная роль европейских стран является определяющей для формирования справедливого и длительного мирного урегулирования, которое остановит боевые действия и обеспечит восстановление мира в Украине.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский встретится со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне.
