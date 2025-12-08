РУС
Зеленский начал встречу со Стармером, Макроном и Мерцем: заявления лидеров. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский начал встречу с лидерами Франции, Германии и Великобритании в Лондоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Заявления лидеров

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что сегодняшние переговоры являются "критическим этапом стремления к миру".

По словам Зеленского, сегодня важно единство между Европой, Украиной и США.

Лидер Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что российская экономика начинает страдать, особенно после последних введенных санкций.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он "скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающих из США", но добавляет, что именно поэтому лидеры собрались сегодня.

"Это может быть решающее время для всех нас, поэтому мы стараемся продолжать нашу поддержку Украины... судьба этой страны (Украины. - Ред.) - это судьба Европы", - подчеркнул он

Что предшествовало?

