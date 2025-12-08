Зеленский начал встречу со Стармером, Макроном и Мерцем: заявления лидеров. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский начал встречу с лидерами Франции, Германии и Великобритании в Лондоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Заявления лидеров
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что сегодняшние переговоры являются "критическим этапом стремления к миру".
По словам Зеленского, сегодня важно единство между Европой, Украиной и США.
Лидер Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что российская экономика начинает страдать, особенно после последних введенных санкций.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он "скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающих из США", но добавляет, что именно поэтому лидеры собрались сегодня.
"Это может быть решающее время для всех нас, поэтому мы стараемся продолжать нашу поддержку Украины... судьба этой страны (Украины. - Ред.) - это судьба Европы", - подчеркнул он
Что предшествовало?
- Президент Зеленский прибыл с визитом в Лондон.
- Сообщалось, что президент сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ремонт, якась «група осіб», уже ж завершила, в лондонській квартирці??? Входини…
Адже проросійське лайно не саме спливає в політиці