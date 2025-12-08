Зеленський про візит до Лондона: Об’єднуємо зусилля, щоб завершити війну достойним миром
Сьогодні, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Який порядок денний?
За словами Зеленського, заплановані зустрічі та координаційні розмови з нашими європейськими партнерами.
"Обʼєднуємо наші зусилля, щоб завершити цю війну достойним миром для України. Безпека має бути гарантованою", - наголошує глава держави.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Топ коментарі
+9 Igor Liashenko #598365
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