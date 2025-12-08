Зеленський про візит до Лондона: Об’єднуємо зусилля, щоб завершити війну достойним миром

Сьогодні, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Який порядок денний?

За словами Зеленського, заплановані зустрічі та координаційні розмови з нашими європейськими партнерами.

"Обʼєднуємо наші зусилля, щоб завершити цю війну достойним миром для України. Безпека має бути гарантованою", - наголошує глава держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.

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Мирний план США

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