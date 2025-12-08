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Новини Візит Зеленського до Британії
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Зеленський про візит до Лондона: Об’єднуємо зусилля, щоб завершити війну достойним миром

Зеленський у Лондоні

Сьогодні, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Який порядок денний?

За словами Зеленського, заплановані зустрічі та координаційні розмови з нашими європейськими партнерами.

"Обʼєднуємо наші зусилля, щоб завершити цю війну достойним миром для України. Безпека має бути гарантованою", - наголошує глава держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.

Також читайте: Зеленський полетить у Рим 9 грудня, - ЗМІ

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Також читайте: Є бачення США, України та РФ. Єдиної думки щодо Донбасу немає, - Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5993) Зеленський Володимир (28120) перемовини (3833)
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Топ коментарі
+9
Достойною може бути тільки перемога! Тому не потрібно гратись з цим путінським миром, а потрібно проводити мобілізацію молоді.
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08.12.2025 15:40 Відповісти
+8
І так 4 роки - об'єднують зусилля, узгоджують позиції, координують спільні дії та інші синоніми "просто мелють язиком" - а "достойний мир" на картах діпстейт постійно рухається в західному напрямку.
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08.12.2025 15:42 Відповісти
+8
Спочатку, треба поховати твій "план перемоги"... бажано, разом із твоїм кодлом.
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08.12.2025 15:44 Відповісти

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