Зеленский о визите в Лондон: Объединяем усилия, чтобы завершить войну достойным миром

Сегодня, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании.

Какова повестка дня?

По словам Зеленского, запланированы встречи и координационные переговоры с нашими европейскими партнерами.

"Объединяем наши усилия, чтобы завершить эту войну достойным миром для Украины. Безопасность должна быть гарантирована", - подчеркивает глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.

Мирный план США

