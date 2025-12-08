РУС
Зеленский о визите в Лондон: Объединяем усилия, чтобы завершить войну достойным миром

Зеленский в Лондоне

Сегодня, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Какова повестка дня?

По словам Зеленского, запланированы встречи и координационные переговоры с нашими европейскими партнерами.

"Объединяем наши усилия, чтобы завершить эту войну достойным миром для Украины. Безопасность должна быть гарантирована", - подчеркивает глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

+8
Достойною може бути тільки перемога! Тому не потрібно гратись з цим путінським миром, а потрібно проводити мобілізацію молоді.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:40 Ответить
+8
І так 4 роки - об'єднують зусилля, узгоджують позиції, координують спільні дії та інші синоніми "просто мелють язиком" - а "достойний мир" на картах діпстейт постійно рухається в західному напрямку.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:42 Ответить
+8
Спочатку, треба поховати твій "план перемоги"... бажано, разом із твоїм кодлом.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:44 Ответить
Достойною може бути тільки перемога! Тому не потрібно гратись з цим путінським миром, а потрібно проводити мобілізацію молоді.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:40 Ответить
мобілізація без створення стратегічних засобів стримування - люди (і гроші) на вітер
показать весь комментарий
08.12.2025 15:43 Ответить
Люди завжди потрібні, армії потрібні резерви.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:01 Ответить
для чого? яка стратегічна мета? задовбати кацапів, щоб вони пішли додому?
показать весь комментарий
08.12.2025 16:13 Ответить
Стратегічна мета - знищення максимальної кількості сил і засобів ворога, знищення максимальної кількості об'єктів критичної інфраструктури ворога, створення нестабільності в економіці та суспільно-політичному житті ворога, для унеможливлення повторного нападу ворога в найближчій та середньостроковій перспективі. Ми сьогодні воюємо за мирний період який ми зможемо прожити спокійно без війни! Чим більших втрат буде нанесено російським терористам, тим довше вони будуть оговтуватись та готуватись до наступного нападу. Бажано щоб наш удар був смертельним для росії, щоб росія цю війну не пережила і розвалилась на окремі території з втратою ядерної зброї, з якими ми зможемо вибудовувати довгостроковий військовий паритет.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:23 Ответить
Це не стратегічна мета, принаймі не мета маленької країни у війні з великою. От для камікадзе - цілком нормальна тема.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:29 Ответить
Так ми дві великі країни. В цій війні немає маленької країни. Є велика країна Україна та ще більша країна росія і тому ми маємо ставити собі абсолютно реальні цілі і досягати їх реальними кроками. Ми це можемо і тільки бездіяльність влади не дозволяє нам за 11 років розвалити всю росію до біса.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:31 Ответить
Таке відчуття, що ви неадекватно порівнюєте сили та ресурси сторін. Тут би якось заморозити війну по лінії фронтів, а не розвалювати когось. І то, для цього треба ще мати ядерну зброю.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:38 Ответить
Заморозити війну? Та побойтесь Бога, нам потрібно мобілізовувати молодь і йти у наступ, звільняти нашу землю, заморозка по фронту це смерть України! Бездіяльність влади, неспроможність створити реальну мотивацію для цивільних які мобілізовуються, створило ситуацію в якій бойові бригади не можуть успішно оборонятись, але це легко поправляється проведенням реальної мобілізації і наповненням бойових бригад якісним молодим поповненням. Нам цю ситуацію на фронті створюють штучно, наша влада під дудку західних союзників, але насправді все не так катастрофічно. Бригади з липня не отримували людей з навчальних центрів, поки влада дрочила на корпуси СБУ та штурмові війська. В результаті злочинних дій влади ми зараз втрачаємо позиції, але це тимчасово. Мобілізація та покращення погоди дозволить нам вирівняти ситуацію на фронті і піти у наступ.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:43 Ответить
Ви можете мобілізувати хоч всіх від 16 років, але кацапів все одно тупо більше.

Краще створити ядерну зброю, заморозити війну, підняти чисельність населення хоча би до 90 мільйонів, і тоді вже йти відвойовувати землі.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:55 Ответить
Не буде ядерної зброї в середньостроковій перспективі 30-50 років. Можливо буде потім, а зараз потрібно вирішувати завдання наявними силами та засобами. У путіна ситуація на межі бунту і розвалу країни. Якщо ми не погодимось зараз на путінський мир у нас є реальний шанс позбутись російської загрози на 50-100 років а може і назавжди. Потрібно вірити в перемогу і робити все щоб Україна перемогла. А погоджуватись на гнилий мир це тупість. Не буде ані миру, ані територій!
показать весь комментарий
08.12.2025 17:13 Ответить
>Не буде ядерної зброї в середньостроковій перспективі 30-50 років.

Для створення ЯЗ в одиничному екземплярі треба 1 рік, 100-200 одиниць - два роки.

>У путіна ситуація на межі бунту і розвалу країни.

немає ознак цього.

>А погоджуватись на гнилий мир це тупість.

Так, але мир з ЯЗ - не гнилий.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:24 Ответить
Проти ядерної зброї в руках України будуть всі країни світу. Не дадуть нам зараз створити ядерну зброю, навіщо про це говорити? Ми маємо перемогти у війні або протриматись максимально довго, поки в росії не почнуться дезінтеграційні процеси.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:33 Ответить
>Проти ядерної зброї в руках України будуть всі країни світу.

Казки. Купа країн Азії та Африки взагалі ігнорують санкції і працюють з іраном та північною кореєю, а Європі взагалі буде вигідно мати ядерну Україну, яка буде стримувати русню.

>Ми маємо перемогти у війні або протриматись максимально довго, поки в росії не почнуться дезінтеграційні процеси.

Без ядерної зброї ми гарантовано програємо, бо русня рано чи пізно вб'є всіх захисників.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:37 Ответить
Ми залежимо фінасново від країн ЄС, вони не дадуть нам зробити ядерну зброю. Вони краще дозволять путін нас захопити. Тому не скигліть а йдіть в ЗСУ, ми всіх подолаємо!
показать весь комментарий
08.12.2025 17:53 Ответить
Висловлюю вам свою повагу. Керівництво давно за вами спостерігає і вирішило підвищити ваш рівень з шпрехбаклана до шпрехмейстера. Додаткову філіжанку еспрессо отримаєте сьогодні на полудник, кур'єра глово попередили. Одночасно застерігаємо, що у ваших дописах є застарілі методики, які не сприяють якісному засвоєнню інформації аудиторією.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:54 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2025 16:05 Ответить
О бачу тут мотивація зашкалює. Але щось стоїть на заваді🤔. Не розкажеш що?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:58 Ответить
Одеваем веночки и водим хоровод! Только вопрос хоровод, вокруг чего?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:41 Ответить
І так 4 роки - об'єднують зусилля, узгоджують позиції, координують спільні дії та інші синоніми "просто мелють язиком" - а "достойний мир" на картах діпстейт постійно рухається в західному напрямку.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:42 Ответить
Може Портніков ?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:45 Ответить
????
Ви ж сплутали про-українського ведучого, журналіста. А портнов , позивний "Портянка" це російський агент, що руйнував судову систему та відкрито закликав знищувати політично свідомих активістів.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:11 Ответить
ZеЇбанько
показать весь комментарий
08.12.2025 15:44 Ответить
Спочатку, треба поховати твій "план перемоги"... бажано, разом із твоїм кодлом.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:44 Ответить
*************...
Тільки й робить що з бомажки читає
показать весь комментарий
08.12.2025 15:44 Ответить
А Федорович похарашел на лондоньських харчах
показать весь комментарий
08.12.2025 15:46 Ответить
Ага, хоч зараз можна повертати на службу😂.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:00 Ответить
👍👍
А хіба не ЗЕлупа-ЗЕлупа зняв його з важливої посади та призначив на цю?
Люди в погонах мають виконувати укази, бо це верховний - саме такий, якого обрали нарІдні маси ....
показать весь комментарий
08.12.2025 16:13 Ответить
Виходом на кордони 1991 року? ''Мінська'' не буде? А що буде? Росія має вивести всі свої війська з окупованих територій,так було записано в ''мінських''? Чи Зеленський підпише щось краще?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:51 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2025 15:53 Ответить
Залужний злив весь південний схід. Залужний воювати не пішов, коли звільнили. Він із цієї ж шайки військово-політичної. Україна вистояла всупереч Залужному та Зе-виродкам. На добровольцях, які почали боронити Україну. А ці Залужні та Зеленські - запустили росіян з усіх напрямків. Жодної оборони не було при тому, що війна триває вже скільки років. Вони впустили їх у всі міста і над народом відбувалося страшне насильство через цих потвор.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:06 Ответить
от не пыЗЕди !! Люди у нас самі бачили, як все здавалось саме руками ЗЕлупової вертикалі!! І призначав цю вертикаль ЗЕлуппо-єрмак. В т.ч. очільників сбу та "сбу в кримській оьласті" ( обидві контори майже поруч у м.Херсоні).
І за днів 7 до нападу вже ходили чутки "Чонгар розміновано, батальонів мінімум на кордоні, бригади відчедено в далекий тил або Олешківські Піски ( мабуть шоб було зручно розбомбити )
показать весь комментарий
08.12.2025 16:20 Ответить
це кацап, або манкурт з бімбасу, в іншій темі він про клятих західних колонізаторів пише
показать весь комментарий
08.12.2025 16:30 Ответить
Імітація бурхливої ​​діяльності - після розкриття корупції. Думає імітація бурхливої ​​діяльності замилить очі народу і зможе втриматися у корита. Як там у записах Мiндiча - заморозимо крадiвництво на якийсь час і коли вщухне все, то продовжимо красти.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:00 Ответить
Ішак здатний лише "достойно" програти. Це бездарне чмо напротязі свого т.з. "президенства" усе довело до абсурду.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:52 Ответить
 
 