Зеленский о визите в Лондон: Объединяем усилия, чтобы завершить войну достойным миром
Сегодня, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Какова повестка дня?
По словам Зеленского, запланированы встречи и координационные переговоры с нашими европейскими партнерами.
"Объединяем наши усилия, чтобы завершить эту войну достойным миром для Украины. Безопасность должна быть гарантирована", - подчеркивает глава государства.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Зеленский сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Краще створити ядерну зброю, заморозити війну, підняти чисельність населення хоча би до 90 мільйонів, і тоді вже йти відвойовувати землі.
Для створення ЯЗ в одиничному екземплярі треба 1 рік, 100-200 одиниць - два роки.
>У путіна ситуація на межі бунту і розвалу країни.
немає ознак цього.
>А погоджуватись на гнилий мир це тупість.
Так, але мир з ЯЗ - не гнилий.
Казки. Купа країн Азії та Африки взагалі ігнорують санкції і працюють з іраном та північною кореєю, а Європі взагалі буде вигідно мати ядерну Україну, яка буде стримувати русню.
>Ми маємо перемогти у війні або протриматись максимально довго, поки в росії не почнуться дезінтеграційні процеси.
Без ядерної зброї ми гарантовано програємо, бо русня рано чи пізно вб'є всіх захисників.
Ви ж сплутали про-українського ведучого, журналіста. А портнов , позивний "Портянка" це російський агент, що руйнував судову систему та відкрито закликав знищувати політично свідомих активістів.
Тільки й робить що з бомажки читає
А хіба не ЗЕлупа-ЗЕлупа зняв його з важливої посади та призначив на цю?
Люди в погонах мають виконувати укази, бо це верховний - саме такий, якого обрали нарІдні маси ....
І за днів 7 до нападу вже ходили чутки "Чонгар розміновано, батальонів мінімум на кордоні, бригади відчедено в далекий тил або Олешківські Піски ( мабуть шоб було зручно розбомбити )