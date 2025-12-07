Никаких решений относительно Украины без Украины, - заявление стран Бенилюкса

Бельгия, Нидерланды и Люксембург подчеркнули, что стабильность Украины напрямую связана с безопасностью всей Европы. Страны Бенилюкса заверили, что и в дальнейшем будут оказывать Киеву политическую, гуманитарную, военную и финансовую поддержку - столько, сколько будет необходимо, в тесном сотрудничестве с международными союзниками.

Об этом говорится в совместном заявлении стран Бенилюкса и Украины на Совете министров иностранных дел ОБСЕ 2025

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды. Мы решительно и однозначно осуждаем продолжающуюся захватническую войну, которую Российская Федерация ведет против Украины.

Во время своего визита в Одессу 26 августа министры иностранных дел стран Бенилюкса вновь подтвердили свою неизменную приверженность Украине. Их визит стал мощным и однозначным политическим сигналом солидарности и подтвердил непоколебимую и последовательную позицию стран Бенилюкса перед лицом российской агрессии. Министры воочию увидели масштаб разрушений и серьезность ситуации в сфере безопасности, одновременно отметив впечатляющую стойкость украинского народа", - говорится в сообщении.

В заявлении также указаны ключевые принципы, определяющие позицию:

Россия должна немедленно прекратить свою захватническую войну против Украины и соблюдать Устав ООН и Хельсинкские принципы, обеспечив установление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, который будет гарантировать безопасность и стабильность Украины и Европы и будет основываться на нормах и принципах международного права. Мы приветствуем любые подлинные инициативы, направленные на прекращение этой войны, и подтверждаем принцип: никаких решений относительно Украины без Украины.

Обеспечение привлечения к ответственности за все преступления, совершенные против Украины и ее народа, включая преступление агрессии, является неотложной и принципиальной задачей. Мы полностью поддерживаем все усилия по установлению справедливости и обеспечению репараций жертвам этих преступлений. Мы остаемся твердо приверженными созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Украина имеет неотъемлемое право свободно выбирать свою судьбу – и своих союзников – в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Страны Бенилюкса остаются полностью приверженными поддержке Украины на ее пути к членству в ЕС и евроатлантической интеграции.

Украина срочно нуждается в нашей постоянной и усиленной военной и финансовой поддержке. Поэтому Украина может рассчитывать на страны Бенилюкса, которые и в дальнейшем будут неуклонно оказывать политическую, гуманитарную, военную и финансовую помощь – столько, сколько будет необходимо, и в тесной координации с нашими международными партнерами.

"В заключение мы подтверждаем, что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы. Руководствуясь принципами Хельсинкского Заключительного акта и основными обязательствами в рамках ОБСЕ, мы по-прежнему полны решимости поддерживать международный порядок, основанный на правилах, и уважение к суверенитету государств", - говорится в заявлении.