РУС
Новости Мирные переговоры
475 10

Никаких решений относительно Украины без Украины, - заявление стран Бенилюкса

Мирные переговоры

Бельгия, Нидерланды и Люксембург подчеркнули, что стабильность Украины напрямую связана с безопасностью всей Европы. Страны Бенилюкса заверили, что и в дальнейшем будут оказывать Киеву политическую, гуманитарную, военную и финансовую поддержку - столько, сколько будет необходимо, в тесном сотрудничестве с международными союзниками.

Об этом говорится в совместном заявлении стран Бенилюкса и Украины на Совете министров иностранных дел ОБСЕ 2025, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды. Мы решительно и однозначно осуждаем продолжающуюся захватническую войну, которую Российская Федерация ведет против Украины.

Во время своего визита в Одессу 26 августа министры иностранных дел стран Бенилюкса вновь подтвердили свою неизменную приверженность Украине. Их визит стал мощным и однозначным политическим сигналом солидарности и подтвердил непоколебимую и последовательную позицию стран Бенилюкса перед лицом российской агрессии. Министры воочию увидели масштаб разрушений и серьезность ситуации в сфере безопасности, одновременно отметив впечатляющую стойкость украинского народа", - говорится в сообщении.

В заявлении также указаны ключевые принципы, определяющие позицию:

  • Россия должна немедленно прекратить свою захватническую войну против Украины и соблюдать Устав ООН и Хельсинкские принципы, обеспечив установление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, который будет гарантировать безопасность и стабильность Украины и Европы и будет основываться на нормах и принципах международного права. Мы приветствуем любые подлинные инициативы, направленные на прекращение этой войны, и подтверждаем принцип: никаких решений относительно Украины без Украины.
  • Обеспечение привлечения к ответственности за все преступления, совершенные против Украины и ее народа, включая преступление агрессии, является неотложной и принципиальной задачей. Мы полностью поддерживаем все усилия по установлению справедливости и обеспечению репараций жертвам этих преступлений. Мы остаемся твердо приверженными созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
  • Украина имеет неотъемлемое право свободно выбирать свою судьбу – и своих союзников – в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Страны Бенилюкса остаются полностью приверженными поддержке Украины на ее пути к членству в ЕС и евроатлантической интеграции.
  • Украина срочно нуждается в нашей постоянной и усиленной военной и финансовой поддержке. Поэтому Украина может рассчитывать на страны Бенилюкса, которые и в дальнейшем будут неуклонно оказывать политическую, гуманитарную, военную и финансовую помощь – столько, сколько будет необходимо, и в тесной координации с нашими международными партнерами.

"В заключение мы подтверждаем, что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы. Руководствуясь принципами Хельсинкского Заключительного акта и основными обязательствами в рамках ОБСЕ, мы по-прежнему полны решимости поддерживать международный порядок, основанный на правилах, и уважение к суверенитету государств", - говорится в заявлении.

Бельгия (466) Нидерланды (1681) переговоры (5326) Люксембург (124)
Хтось взагалі читав нову доктрину сша яку написав Тромб і його гольфклуб і від якої в моцкві взахваті? А саме, в новій доктрині, сша фактично виходить з НАТО і скидає з себе захист Європи (про Україну взагалі мовчу так як про неї взагалі не згадується гарантії від сша). Тобто далі сша розподіляє світ на півкулі по сфері впливу, собі забирає північну і південну америку. А Остальне залишає Китаю і Сосії на роздербан, обіцяючи не вмішуватись і їхні справи даже якщо ті будуть займатися терором і геноцидом. А як дембельський акорд, Тромб хоче віддати )(уйлу Україну в якості подарунку і в знак нової дружби і стратегічної співпраці сша і Сосії. Це прямо написадо в новій доктрині сша. Які після цього перемовини можна вести з америкосами і про що взагалі домовлятись? Далі Україна може тільки з Європою будувати оборону поки не пізно.
07.12.2025 15:24 Ответить
Так що любі друзі, світ чекає серія великих воєн, перерозподіл світу і сфер впливу між ядерними державами, серед яких України нажаль немає. Говорилось же що Україні потрібно було ще три роки назад відновлювати ядерну зброю. Тепер може вже бути пізно
07.12.2025 15:28 Ответить
це ще у 2014 му році США з кацапстаном порішали. Адміністрація губатого негра Абамки продала їм Крим та Донбас. Бідон та пуйло організували цю війнку щоб Узаконити передачу ціх теріторій кацапам . п трамб робить "дембельскій акорд"
07.12.2025 15:35 Ответить
А шо там з приводу купівлі російських енергоносіїв? Країни БеНеюксу заплатили скільки було потрібно?
07.12.2025 15:26 Ответить
бенілюкс це теріторіально як ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН . на них кацапи не сильно розбагатіли
07.12.2025 15:41 Ответить
Цю чергову заяву, мабудь так треба розуміти, що Бельгія і надалі збирається блокувати фінансування України із заморожених кацапських активів. Тим часом, країни ЄС підозрюють саму Бельгію в тому, що вона використовує ці активи для отримання прибутків?
Ну-ну, лицемірні ви наші друзі...
07.12.2025 15:37 Ответить
Фрагменти з промови израїльского премьєр-міністра Голди Меір (1969-1974):
«Мир жесток, эгоистичен и груб. Страданий малых наций он не замечает. Даже самые просвещенные правительства, демократии, возглавляемые порядочными людьми, представляющими порядочных людей, не слишком склонны теперь думать о проблеме справедливости в международных отношениях».
07.12.2025 15:43 Ответить
Яке діло іншим країнам Європи до бельгійських грошей, взагалі , чиї б вони не були. Крім виправдання чому вони не дають власних грошей.
07.12.2025 15:44 Ответить
Правильно буде- нічого про Україну разом з європкою.
07.12.2025 15:42 Ответить
Бельгія, Нідерланди та Люксембург наголосили, що стабільність України безпосередньо пов'язана з безпекою всієї Європи. Бельгія, стосовно "репараційної позики " рашистських активів Україні , є проти надання її.а в даному випадку проявилася як добра таки курва...
07.12.2025 15:44 Ответить
 
 