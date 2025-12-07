РУС
Мы все проиграем, если Путин победит в Украине, - Павел

Павел о войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы не дать Украине проиграть войну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом чешский президент заявил в интервью The Sunday Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Нельзя дать Украине проиграть войну

Так, Павел предупредил, что победа российского диктатора Владимира Путина в Украине станет поражением всего Запада.

"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победительницей, мы все проиграем", – подчеркнул он.

Он также провел параллели с ситуацией 1938 года, когда европейские страны позволили Адольфу Гитлеру аннексировать Чехословакию, чтобы избежать более масштабной агрессии. Павел отметил, что на этот раз Запад виноват не столько в том, что предал украинцев, сколько в том, что ему снова не хватило коллективного мужества отстаивать собственные ценности.

"То, что мы делаем сейчас, я бы не назвал предательством Украины. Я бы назвал это нежеланием – нежеланием защищать принципы, которые мы все утверждаем, что защищаем", – сказал президент Чехии.

Читайте также: Павел предостерег от новых "Мюнхенских соглашений": Украину нельзя исключать из переговоров

По его словам, необходимо сделать все, чтобы не дать Украине проиграть эту войну.

"Мы просто не можем позволить Украине проиграть этот конфликт. Угроза насилия, нарушение воздушного пространства, поджоги и другие гибридные атаки (против европейских стран) только усилятся", – добавил он.

Отношения с РФ в будущем

В то же время Павел признал, что Европе в конечном итоге понадобится новое соглашение о безопасности с Москвой, но только на правильных условиях.

"Если мы будем думать о каких-либо будущих отношениях с Россией, то они могут начаться только после заключения мирного соглашения и в процессе, который приведет к новому соглашению о безопасности в Европе", – пояснил он.

Читайте также: Контроль над Донецкой областью и ЗАЭС – ключевые вопросы, которые нужно решить для завершения войны в Украине, – Келлог

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым провели телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
  • Известно, что разговор президента Владимира Зеленского с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером длился два часа. Он был сосредоточен на вопросах территорий и гарантий безопасности для Украины.

Автор: 

путин владимир (32533) россия (98299) Павел Петр (166)
Топ комментарии
+11
Союзники ! Готуйте свої армії , готуйте свої народи до мобілізації , вчіть вже дітей воювати - все тільки починається! Якщо цивілізовані нації хочуть вижити прийдеться воювати ! Кава з круасанами вічною бути не може коли стоїть ціла москва !
нашому поколінню випала честь стерти московію з лиця землі тож давайте не боятися а разом починати робити це
показать весь комментарий
07.12.2025 14:11 Ответить
+8
Моя щира повага Павелу, посуті всі його прогнози збулись, і він та людина що не на словах а на ділі допомагав Україні
показать весь комментарий
07.12.2025 14:34 Ответить
+7
Але безпосередньо воювати хочемо не всі, а так щоб тільки Україна.
показать весь комментарий
07.12.2025 14:11 Ответить
Бабіш теж такої думки?
07.12.2025 13:24 Ответить
Але безпосередньо воювати хочемо не всі, а так щоб тільки Україна.
07.12.2025 14:11 Ответить
Ви звертаєтесь в порожнечу, в нікуди, в бездонну діру, де немає ніяких союзників. А партнери наврядче читають коментарі на форумі Цензора.
показать весь комментарий
07.12.2025 14:13 Ответить
І як ті армії допоможуть проти ракет з термоядерними боєголовками. Русня за допомогою ЯЗ тримає на відстані всих цих горе-союзників однією рукою а іншою б'є Україну. Навіть в той момент війни коли у України була перевага і русня не була відмобілізована нам не дали розгромити їх армії під Ха рковом і Херсоном саме через загрозу ядерних ударів по Україні. Тому в такій війні гра буде йти лише в одні ворота і питання буде лише в тому заб'є чи не заб'є русня нам гол. Якщо розвал росії і трапиться то це будуть причини визвані внутрішнім протистоянням в самій рф а не завдяки дії ззовні. Закінчення війни буде нести більшу загрозу стабільності в рф чим сама гаряча фаза війни.
показать весь комментарий
07.12.2025 14:53 Ответить
07.12.2025 14:40 Ответить
"..."Те, що ми робимо зараз, я б не назвав зрадою України. Я б назвав це небажанням - небажанням захищати принципи, які ми всі стверджуємо, що захищаємо..."
=====================================

Ті "принципи" -- це коли треба відмовити в чомусь Україні. Тоді їх витягуєте й кажете, мовляв, Україна не відповідає "принципам". А "орбани" відповідають. Ще й висувають їх Україні.

До чого ж підла ситуація. Мабуть ще підліша, коли світ віддавав Гітлерові Чехословаччину. Тоді хоч про "принципи" не патякали.
07.12.2025 14:23 Ответить
💯%! Бо скільки б східна європа зі шкіри не пнулася, західна і пальцем не ворухне, якщо рашка на них посуне, поки не прилетить у Берлін, або Париж! Бо вони для неї так саме другий гатунок як і ми!
показать весь комментарий
07.12.2025 14:25 Ответить
Моя щира повага Павелу, посуті всі його прогнози збулись, і він та людина що не на словах а на ділі допомагав Україні
07.12.2025 14:34 Ответить
Нічого він не виграє, Україна вже виграла цю війну і доведе її до кінця, знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі вої території!
показать весь комментарий
07.12.2025 14:57 Ответить
Якщо схилиться перед Богом
08.12.2025 05:48 Ответить
Якщо Рашка захопить Україну, то у її армії з'явиться декілька мільонів українських ждунів, яких не жалко. Тобто тут ще й прагматичний інтерес для Європи, щоб не дати Україні програти.
показать весь комментарий
07.12.2025 15:36 Ответить
добре воно європейцям сидіти на могилах українців ,не допомагаючи належним чином зброєю ".жувати соплі".як воно і що буде.При тому торгуючи з рашистом більше.як надавати допомогу Укрїні...********* з ЄС
показать весь комментарий
Що б виграти, Європа повинна була не сидіти роками за спинами українців, які захлиналися в крові, а ставати пліч о пліч в окопах. А то гарно пристроїлися - воювати українцямии, а тут опа - а вони закінчуються! Як завили про програш! А що ви зробили, що б його не було? Може, хоч небо нам закрили, що б кацапня не множила на нуль тил роками?
показать весь комментарий
07.12.2025 16:28 Ответить
НАТО обiсралось, - пишеться коротше.
показать весь комментарий
Амінь
Ми захищаємо Європу
показать весь комментарий
Якби у 2008 всі були такі сміливі!
Покарали б за Грузію, не було б Криму!
Якщо згадати історію, то треба було покарати сраліна і ссср за змову з гітлером, не було б тюрьми народів стільки років!
показать весь комментарий
