Мы все проиграем, если Путин победит в Украине, - Павел
Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы не дать Украине проиграть войну.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом чешский президент заявил в интервью The Sunday Times.
Нельзя дать Украине проиграть войну
Так, Павел предупредил, что победа российского диктатора Владимира Путина в Украине станет поражением всего Запада.
"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победительницей, мы все проиграем", – подчеркнул он.
Он также провел параллели с ситуацией 1938 года, когда европейские страны позволили Адольфу Гитлеру аннексировать Чехословакию, чтобы избежать более масштабной агрессии. Павел отметил, что на этот раз Запад виноват не столько в том, что предал украинцев, сколько в том, что ему снова не хватило коллективного мужества отстаивать собственные ценности.
"То, что мы делаем сейчас, я бы не назвал предательством Украины. Я бы назвал это нежеланием – нежеланием защищать принципы, которые мы все утверждаем, что защищаем", – сказал президент Чехии.
По его словам, необходимо сделать все, чтобы не дать Украине проиграть эту войну.
"Мы просто не можем позволить Украине проиграть этот конфликт. Угроза насилия, нарушение воздушного пространства, поджоги и другие гибридные атаки (против европейских стран) только усилятся", – добавил он.
Отношения с РФ в будущем
В то же время Павел признал, что Европе в конечном итоге понадобится новое соглашение о безопасности с Москвой, но только на правильных условиях.
"Если мы будем думать о каких-либо будущих отношениях с Россией, то они могут начаться только после заключения мирного соглашения и в процессе, который приведет к новому соглашению о безопасности в Европе", – пояснил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым провели телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Известно, что разговор президента Владимира Зеленского с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером длился два часа. Он был сосредоточен на вопросах территорий и гарантий безопасности для Украины.
нашому поколінню випала честь стерти московію з лиця землі тож давайте не боятися а разом починати робити це
=====================================
Ті "принципи" -- це коли треба відмовити в чомусь Україні. Тоді їх витягуєте й кажете, мовляв, Україна не відповідає "принципам". А "орбани" відповідають. Ще й висувають їх Україні.
До чого ж підла ситуація. Мабуть ще підліша, коли світ віддавав Гітлерові Чехословаччину. Тоді хоч про "принципи" не патякали.
Ми захищаємо Європу
Покарали б за Грузію, не було б Криму!
Якщо згадати історію, то треба було покарати сраліна і ссср за змову з гітлером, не було б тюрьми народів стільки років!