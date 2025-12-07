Ми всі програємо, якщо Путін переможе в Україні, - Павел
Президент Чехії Петр Павел наголосив, що необхідно зробити все, щоб не дати Україні програти війну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це чеський президент заявив в інтерв’ю The Sunday Times.
Не можна дати Україні програти війну
Так, Павел попередив, що перемога російського диктатора Володимира Путіна в Україні стане поразкою всього Заходу.
"Якщо ми дозволимо Росії вийти з цього конфлікту переможницею, ми всі програємо", – наголосив він.
Він також провів паралелі із ситуацією 1938 року, коли європейські країни дозволили Адольфу Гітлеру анексувати Чехословаччину, щоб уникнути масштабнішої агресії. Павел зауважив, що цього разу Захід винен не стільки в тому, що зрадив українців, скільки в тому, що йому знову не вистачило колективної мужності відстоювати власні цінності.
"Те, що ми робимо зараз, я б не назвав зрадою України. Я б назвав це небажанням – небажанням захищати принципи, які ми всі стверджуємо, що захищаємо", – сказав президент Чехії.
За його словами, необхідно зробити все, щоб не дати Україні програти цю війну.
"Ми просто не можемо дозволити Україні програти цей конфлікт. Загроза насильства, порушення повітряного простору, підпали та інші гібридні атаки (проти європейських країн) тільки посиляться", – додав він.
Відносини з РФ у майбутньому
Водночас Павел визнав, що Європі зрештою знадобиться нова угода про безпеку з Москвою, але тільки на правильних умовах.
"Якщо ми будемо думати про будь-які майбутні відносини з Росією, то вони можуть розпочатися тільки після укладення мирної угоди і в процесі, який призведе до нової угоди про безпеку в Європі", – пояснив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що президет Володимир Зеленський разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим провели телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Відомо, що розмова президента Володимира Зеленського з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером тривала дві години. Вона була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.
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