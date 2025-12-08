Гарантії безпеки для України повинні бути такими, "щоби Путіну довелося поважати мирну угоду", - Стармер

Мирна угода повинна містити жорсткі гарантії безпеки для України, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

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Стармер підкреслив, що умови безпеки повинні бути такими, "щоби Путіну довелося поважати угоду". Він також додав, що завдяки Дональду Трампу мирні переговори просунулися найдальше за останні чотири роки.

Переговори просуваються, попри складність

"Перемовини є складними, але я справді думаю, що ми досягаємо прогресу", - сказав британський прем’єр-міністр.

Сьогодні Стармер прийматиме президентів України та Франції, а також канцлера Німеччини. Як зазначає BBC, ці європейські лідери неодноразово демонстрували підтримку Києву на тлі напружених дискусій між Україною та США.

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