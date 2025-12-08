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Гарантії безпеки для України повинні бути такими, "щоби Путіну довелося поважати мирну угоду", - Стармер
Мирна угода повинна містити жорсткі гарантії безпеки для України, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Стармер підкреслив, що умови безпеки повинні бути такими, "щоби Путіну довелося поважати угоду". Він також додав, що завдяки Дональду Трампу мирні переговори просунулися найдальше за останні чотири роки.
Переговори просуваються, попри складність
"Перемовини є складними, але я справді думаю, що ми досягаємо прогресу", - сказав британський прем’єр-міністр.
Сьогодні Стармер прийматиме президентів України та Франції, а також канцлера Німеччини. Як зазначає BBC, ці європейські лідери неодноразово демонстрували підтримку Києву на тлі напружених дискусій між Україною та США.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Топ коментарі
+6 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.12.2025 13:40 Відповісти Посилання
+3 Evgeniy Marushchak
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+3 Nirgendwo
показати весь коментар08.12.2025 13:48 Відповісти Посилання
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