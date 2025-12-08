РУС
Гарантии безопасности для Украины должны быть такими, "чтобы Путину пришлось уважать мирное соглашение", - Стармер

стармер

Мирное соглашение должно содержать жесткие гарантии безопасности для Украины, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Стармер подчеркнул, что условия безопасности должны быть такими, "чтобы Путину пришлось уважать соглашение". Он также добавил, что благодаря Дональду Трампу мирные переговоры продвинулись дальше всего за последние четыре года.

Переговоры продвигаются, несмотря на сложность

"Переговоры сложные, но я действительно думаю, что мы достигаем прогресса", - сказал британский премьер-министр.

Сегодня Стармер будет принимать президентов Украины и Франции, а также канцлера Германии. Как отмечает BBC, эти европейские лидеры неоднократно демонстрировали поддержку Киеву на фоне напряженных дискуссий между Украиной и США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть видение США, Украины и РФ. Единого мнения по Донбассу нет, - Зеленский

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ ждет итогов работы США и Украины по урегулированию войны, - Песков

Топ комментарии
+3
Єдина гарантія уку )(уйло може поважати це ядерна зброя в Україні. Все інше в тому числі вступ України в НАТО особливо якщо з НАТО виходить сша це просто пшик.
08.12.2025 13:40 Ответить
+1
Єдині можливі дієві гарантії-членство в єс і нато
08.12.2025 13:31 Ответить
+1
Так візьми, і розмісти в Україні британську ядерну зброю. А ці розмови - пусті.
08.12.2025 13:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єдині можливі дієві гарантії-членство в єс і нато
08.12.2025 13:31 Ответить
Дурень думкою багатіє. Членство в ЄС нічого не гарантує. Членство в НАТО ніхто не пропонує.
08.12.2025 13:48 Ответить
Членство в єс-це влиття в економіку єс.Членсво в нато-не цукерка щоб "пропонувати"
08.12.2025 13:50 Ответить
Україну ніколи не приймуть в ЕС, та НАТО. Всі наші президенти та депутати завжди це знали, але народу вішали лапшу на вуха. Дивно тільки, що народ в це вірив.
08.12.2025 14:33 Ответить
Значить ми приречені на зникнення
08.12.2025 14:36 Ответить
Нажаль це так! Врятувати Україну, може лише диво, та Божа воля.
08.12.2025 14:38 Ответить
Договора с расеей не стоят и пыли на столе, на котором они подписаны
08.12.2025 13:35 Ответить
Якщо "мірноє соглашєніє" буде у тому вигляді, на який давлять США, то русня не поважатиме його апріорі, і порушить у будь-яку зручну для неї мить.
08.12.2025 13:39 Ответить
Так візьми, і розмісти в Україні британську ядерну зброю. А ці розмови - пусті.
08.12.2025 13:39 Ответить
Єдина гарантія уку )(уйло може поважати це ядерна зброя в Україні. Все інше в тому числі вступ України в НАТО особливо якщо з НАТО виходить сша це просто пшик.
08.12.2025 13:40 Ответить
надати 20 ядерних боєголовок Україні і питання вирішене...
08.12.2025 13:53 Ответить
Якої потужності пан звелить? Повітряного, морського, чи шахтного базування? Чи не звелить пан до них оселедця з гірчицею і хріном?
08.12.2025 13:56 Ответить
В чому проблема США Великобританія визнають, що не можуть гарантувати виконання будапештського меморандуму і як наслідок повертають ЯЗ, а як Україна її застосовуватиме то вже питання до неї... війна завершиться за тиждень...
08.12.2025 14:01 Ответить
Скоріш за все пан зрозумів (а скоріше за все й знав) що дадуть хрін, можливо навіть без оселедця. І вирішив по........здувати (поїхати) у місця, де ті боєголовки справді є.
08.12.2025 14:04 Ответить
Захід зрозуміє, що простіше повернути ЯЗ Україні і можливо Україна і РФ один одного остаточно знищать, аніж дати РФ перемогти і потім РФ однозначно знищить їх...
08.12.2025 14:07 Ответить
Тому пан найбільший патріот на цензорі, розуміючи такий розвиток подій, зволів з....ся (поїхати) до рудої мавпи Трампа, де безпечніше?
08.12.2025 14:11 Ответить
Бачиш вже повернув))
08.12.2025 14:17 Ответить
Повертають ******* ЯЗ у необхідній кількості з носіями, як зброю стримування агресора від застосування всіх видів ЗМУ проти України.
Застосування Україною ЯЗ стримування здійснюється під технічним контролем та з дозволу США або іншої країни - гаранта безпеки, яка надасть Україні цю зброю.
08.12.2025 14:43 Ответить
США або інша країна не дасть такий дозвіл ніколи бо вона відразу стає стороною війни.
08.12.2025 14:48 Ответить
ЯЗ має бути повернуто без жодних умов або технічного контролю, єдина передумова не можливість виконати зобов'язання по меморандуму коли Україна відмовилась від ЯЗ.
08.12.2025 14:52 Ответить
В що ти будеш робити з тією ядерною зброєю?
08.12.2025 14:35 Ответить
Що заважає стармеру дати такі гарантії, які Путін поважатиме,а не кивати на америку?
08.12.2025 14:03 Ответить
Реальність! Бо таких гарантій не існує.
08.12.2025 14:36 Ответить
Єдиною гарантією безпеки для України - це знищення російської федерації як держави. Чому з західних політиків ніхто цього не розуміє?
08.12.2025 14:37 Ответить
Про що вони всі галасують, які гарантії мають на увазі? Боже, яка ж це все брехня, обман та пуста болтовня...
08.12.2025 14:38 Ответить
 
 