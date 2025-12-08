Гарантии безопасности для Украины должны быть такими, "чтобы Путину пришлось уважать мирное соглашение", - Стармер

Мирное соглашение должно содержать жесткие гарантии безопасности для Украины, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Стармер подчеркнул, что условия безопасности должны быть такими, "чтобы Путину пришлось уважать соглашение". Он также добавил, что благодаря Дональду Трампу мирные переговоры продвинулись дальше всего за последние четыре года.

Переговоры продвигаются, несмотря на сложность

"Переговоры сложные, но я действительно думаю, что мы достигаем прогресса", - сказал британский премьер-министр.

Сегодня Стармер будет принимать президентов Украины и Франции, а также канцлера Германии. Как отмечает BBC, эти европейские лидеры неоднократно демонстрировали поддержку Киеву на фоне напряженных дискуссий между Украиной и США.

Мирный план США

