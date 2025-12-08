Гарантии безопасности для Украины должны быть такими, "чтобы Путину пришлось уважать мирное соглашение", - Стармер
Мирное соглашение должно содержать жесткие гарантии безопасности для Украины, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Стармер подчеркнул, что условия безопасности должны быть такими, "чтобы Путину пришлось уважать соглашение". Он также добавил, что благодаря Дональду Трампу мирные переговоры продвинулись дальше всего за последние четыре года.
Переговоры продвигаются, несмотря на сложность
"Переговоры сложные, но я действительно думаю, что мы достигаем прогресса", - сказал британский премьер-министр.
Сегодня Стармер будет принимать президентов Украины и Франции, а также канцлера Германии. Как отмечает BBC, эти европейские лидеры неоднократно демонстрировали поддержку Киеву на фоне напряженных дискуссий между Украиной и США.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
