2 476 37

После переговоров в Лондоне Мерц сделал заявление об Украине

Фридрих Мерц прокомментировал встречу с Зеленским, Стармером и Макроном в Великобритании

Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что поддержка Украины со стороны ключевых европейских партнеров остается неизменной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он обнародовал после завершения переговоров лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне.

Поддержка Украины остается приоритетом для европейских лидеров

В своем посте в соцсети "X" Мерц подчеркнул, что будущее Украины неотделимо от будущего Европы.

По его словам, участники встречи обсудили шаги, направленные на усиление совместных усилий в сфере безопасности и поддержки украинской обороны. Канцлер подчеркнул, что никаких сомнений в постоянной помощи Украине не должно возникать ни у партнеров, ни у противников.

"Судьба Украины – это судьба Европы. Мы здесь, чтобы выяснить, как усилить наши усилия. Никто не должен сомневаться: наша поддержка не поколеблется", – заявил Мерц.

Без комментариев для СМИ

Ранее мы сообщали, что встреча Владимира Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером завершилась. 

Четверо лидеров отказались отвечать на любые вопросы журналистов.

Затем Стармер и Зеленский вернулись в резиденцию премьер-министра Великобритании для дальнейших переговоров один на один, а Макрон и Мерц пешком ушли с Даунинг-стрит.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир Макрон Эмманюэль Стармер Кир Фридрих Мерц
"...підтримка України з боку ключових європейських партнерів залишається незмінною..."
=========================

Треба підсилювати, а не залишати на тому ж рівні.

Бо "трамп" фактично працює на кацапню.
08.12.2025 18:39
Давай тауруси кошмарити москву! 🚀🚀🚀
08.12.2025 18:39
Використають і потім відмовляться
08.12.2025 18:42
Але Таурусів ти гнида задньоприводна не даси
08.12.2025 18:38
не торопіс ся
08.12.2025 18:40
У нас ХВламінги вже перефарбовуються...
08.12.2025 18:41
А вони тобі щось винні?
08.12.2025 18:42
Ну ти ж бухтиш шось на Трампа?? Він тобі теж не винен
08.12.2025 18:44
Я про їхнє лицемірство
08.12.2025 18:45
Де я "бухчу"?А лицемірство їхнє в чому проявляється?
08.12.2025 18:51
Ну якшо ти не зрозумів до цих пір то я не допоможу
08.12.2025 19:07
Вах-вах.....
08.12.2025 19:16
Знову бла бла бла без будь якой конкретики.
08.12.2025 18:38
Давай тауруси кошмарити москву! 🚀🚀🚀
08.12.2025 18:39
Очень может быть что "Таурусы" это что то мертворожденное о котором боятся признаться. Ну как (одно название чего стоит) Эскалибуры, которые отклоняет примитивный РЭБ.
08.12.2025 18:54
Не злили Україну трампонівській мафії - і то добре!
08.12.2025 18:39
"...підтримка України з боку ключових європейських партнерів залишається незмінною..."
=========================

Треба підсилювати, а не залишати на тому ж рівні.

Бо "трамп" фактично працює на кацапню.
08.12.2025 18:39
Хоч ці не відмовляються від України.
08.12.2025 18:40
Використають і потім відмовляться
08.12.2025 18:42
Ці без США залишились, тепер єдина їхня надія в Європі це Україна, вони зроду не назбирають 800 тис солдатів, німецькі сцикуни готові кацапам смоктати але не воювати
08.12.2025 18:56
Хрянцузи такі ж самі...пугливі як карасі
08.12.2025 19:04
не похитнется в тому, щоб Україна була буфером для безпеки Європи, а яка вигода тут для України???
08.12.2025 18:40
Може в тому що є шанс вижити?
08.12.2025 18:41
вижити - це не жити.
08.12.2025 18:55
Хфілосов,іди до біса.
08.12.2025 19:18
Україна буде!!!
08.12.2025 18:41
Україна буде під обстрілами і на війні знищуватиметься населення, з України виїжджає все населення, і що це буде? життя в пеклі, а Європа буде в раю і не даватиме грошей для перемоги. Геніальна стратегія, якщо ти лох.
08.12.2025 19:07
Вигода? Та хоч щось дають. Не давали б то кацапня вже б у Дніпрі свинячила.
08.12.2025 18:43
щож це за підтримка з боку партнерів, що не можуть забезпечити Україну ракетами для ударів вглиб рф?
08.12.2025 18:43
Може тому що у нас 3тис фламінго?
08.12.2025 18:52
"Якщо російські удари по Україні не припиняться, то перший крок є таким: зняти обмеження на дальність. А другим кроком буде постачання Taurus» Мерц до виборів

"Ми цього не робитимемо" після
08.12.2025 18:44
Знову розвели як кошенят
08.12.2025 18:54
коротше прсто відклав проблему на потім, на якийсь наступний саміт, зустріч...
08.12.2025 18:48
Вважаю що будь які повідомлення про кількість і якість зброї яку буцім-то отримує, або хоче отримати Україна від союзників контрпродуктивним балабольством. Дамо, не дамо, допоможемо, не допоможемо... Такі "гойдалки" неприпустимі. Важливо це що ми вже застосовуємо для знищення кацапні. І навіть тут інформувати ворога що, як і звідки не варто. Достатньо статистики ліквідації біосміття та їх ресурсів.
08.12.2025 19:00
Європейські заводи можуть легко збільшити в 2-3 раза випуск *********** і ракет, конвеєри настроєні, потрібно тільки профінансувати, конфісковуйте кацапські бабки і всі в зброю дрони та ракети Метеори ( вони нищать укріпрайони та кабами) дайте Тауруси Астери, і т.д Гепарди
08.12.2025 19:06
хто оплатить, цей банкет ?
08.12.2025 19:25
Конфіскувати 200 ярдів , або запустити процедуру а потім їх конфіскувати а під низ взяти кредит і збільшити виробництво
08.12.2025 19:28
Хотели бы принять в ЕС, давно бы сделали это. Когда Турция нужна была в НАТО, то турки залетели туда со свистом без всякой болтовни, а с членством в ЕС точно так же кишки мотают как и Украине. Всему этому есть точное определение, это лицемерие.
08.12.2025 19:07
Колись Байден щось таке говорив...
А тепер ніхто занадто не здивується, якщо трампівські сша битимуть по Україні, допомагаючи путлєру.
08.12.2025 19:13
 
 