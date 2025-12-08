После переговоров в Лондоне Мерц сделал заявление об Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что поддержка Украины со стороны ключевых европейских партнеров остается неизменной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он обнародовал после завершения переговоров лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поддержка Украины остается приоритетом для европейских лидеров

В своем посте в соцсети "X" Мерц подчеркнул, что будущее Украины неотделимо от будущего Европы.

По его словам, участники встречи обсудили шаги, направленные на усиление совместных усилий в сфере безопасности и поддержки украинской обороны. Канцлер подчеркнул, что никаких сомнений в постоянной помощи Украине не должно возникать ни у партнеров, ни у противников.

"Судьба Украины – это судьба Европы. Мы здесь, чтобы выяснить, как усилить наши усилия. Никто не должен сомневаться: наша поддержка не поколеблется", – заявил Мерц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о визите в Лондон: Объединяем усилия, чтобы завершить войну достойным миром

Без комментариев для СМИ

Ранее мы сообщали, что встреча Владимира Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером завершилась.

Четверо лидеров отказались отвечать на любые вопросы журналистов.

Затем Стармер и Зеленский вернулись в резиденцию премьер-министра Великобритании для дальнейших переговоров один на один, а Макрон и Мерц пешком ушли с Даунинг-стрит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон сообщил Зеленскому о дипломатических шагах для прекращения огня, упомянув визит в Китай

Что предшествовало?

Президент Зеленский прибыл с визитом в Лондон.

Сообщалось, что президент сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.

Известно, что Зеленский провел встречу с Мерцем, Макроном и Стармером.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины должны быть такими, "чтобы Путину пришлось уважать мирное соглашение", - Стармер