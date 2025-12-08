РУС
Новости Визит Зеленского в Британию
632 17

Киев ожидает репарационный кредит: Зеленский отправляется на встречу в Брюссель

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на возможность получения репарационного кредита от Европейского Союза.

Во время общения с журналистами 8 декабря глава государства отметил, что в ближайшее время состоятся важные переговоры в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Финансовая помощь

"Мы летим в Брюссель, где состоится встреча с Урсулой фон дер Ляйен, Антонио Коштой и Марком Рютте. Средства — это решение Еврокомиссии. Мы рассчитываем на эти деньги, но все зависит от Европы. Я уверен, что этот вопрос будет решен", — заявил Зеленский.

По его словам, Киев ожидает, что европейские партнеры поддержат механизм финансовой помощи, который позволит Украине получить необходимые ресурсы для стабильности и восстановления.

Замороженные активы РФ

  • После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" — то есть заблокированы для использования — часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.
  • По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.
  • Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear — именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".

Брюссель (625) Зеленский Владимир (22865) Урсула фон дер Ляйен (676) репарации (52)
+1
З таким дипломатом-довбой*бом, щоб не відмовили в допомозі взагалі!
08.12.2025 20:21 Ответить
+1
Мабуть цей кредит потрібен Zе шоб ще одну дорогу до Буковелю побудувати?
08.12.2025 20:25 Ответить
+1
Сотні кацапських мільярдів повинні бути виділені Україні!
08.12.2025 20:27 Ответить
Дірку від бублика ти отримаєш від задньоприводних
08.12.2025 20:18 Ответить
Ну за проценты с расейских счетов регулярно оплачиваются поставки оружия. А сейчас разговор уже за само "тело" счетов
08.12.2025 20:48 Ответить
Макрон не виділив декілька мільярдів із 18?)
08.12.2025 20:19 Ответить
Не давати.
08.12.2025 20:20 Ответить
З таким дипломатом-довбой*бом, щоб не відмовили в допомозі взагалі!
08.12.2025 20:21 Ответить
Они готовы давать деньги на войну, а не спонсировать твои хотелки.
08.12.2025 20:23 Ответить
Мабуть цей кредит потрібен Zе шоб ще одну дорогу до Буковелю побудувати?
08.12.2025 20:25 Ответить
Сотні кацапських мільярдів повинні бути виділені Україні!
08.12.2025 20:27 Ответить
А потім їх благополучно зебанда вкраде і усьо
08.12.2025 20:38 Ответить
Ну не потрібно вже перебільшувати, якби так все й було, то й Україна нічого не мала, все б розікрали, були б усі голі і босі.
08.12.2025 20:40 Ответить
Давайте гроші за безпекові послуги, панове партнери-союзники.
08.12.2025 20:31 Ответить
А де алібаба? Осів у Лондоні чи ще кудись полетить?
08.12.2025 20:39 Ответить
Счазз, дадуть тобі гроші, тримай кишеню ширше! Який мародер кумедний
08.12.2025 20:45 Ответить
Їдь їдь Володя!
Там тобі стільки грошей 💰 напіхають, що діставати їх будеш вже в "Феофанії", з допомогою лікаря-проктолога.
Вдягнися як безхатченко (стиль має бути витриманим), ну і "клєтчаті" сумки не забудь взяти з собою!
08.12.2025 20:49 Ответить
Якщо і дадуть, то не ішаку. Воно ж не розуміє, що все буде привязано до виборів.
08.12.2025 20:50 Ответить
отправился с большим мешком для денег и потужным планом перемоги
08.12.2025 20:51 Ответить
 
 