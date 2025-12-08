Киев ожидает репарационный кредит: Зеленский отправляется на встречу в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на возможность получения репарационного кредита от Европейского Союза.
Во время общения с журналистами 8 декабря глава государства отметил, что в ближайшее время состоятся важные переговоры в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.
Финансовая помощь
"Мы летим в Брюссель, где состоится встреча с Урсулой фон дер Ляйен, Антонио Коштой и Марком Рютте. Средства — это решение Еврокомиссии. Мы рассчитываем на эти деньги, но все зависит от Европы. Я уверен, что этот вопрос будет решен", — заявил Зеленский.
По его словам, Киев ожидает, что европейские партнеры поддержат механизм финансовой помощи, который позволит Украине получить необходимые ресурсы для стабильности и восстановления.
Замороженные активы РФ
- После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" — то есть заблокированы для использования — часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.
- По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.
- Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear — именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".
