УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8133 відвідувача онлайн
Новини Візит Зеленського до Британії
1 897 20

Київ очікує репараційний кредит: Зеленський вирушає на зустріч до Брюсселя

зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на можливість отримання репараційного кредиту від Європейського Союзу.

Під час спілкування з журналістами 8 грудня глава держави зазначив, що вже найближчим часом відбудуться важливі переговори у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фінансова допомога

"Ми летимо до Брюсселя, де пройде зустріч з Урсулою фон дер Ляєн, Антоніо Коштою та Марком Рютте. Кошти — це рішення Єврокомісії. Ми розраховуємо на ці гроші, але все залежить від Європи. Я впевнений, що це питання буде вирішене", — заявив Зеленський.

За його словами, Київ очікує, що європейські партнери підтримають механізм фінансової допомоги, що дозволить Україні отримати необхідні ресурси для стабільності та відновлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єлисейський палац розкрив деталі переговорів щодо гарантій безпеки України

Заморожені активи РФ

  • Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб.
  • За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення.
  • Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершено: лідери відмовились від коментарів для ЗМІ

Автор: 

Брюссель (299) Зеленський Володимир (28128) фон дер Ляєн Урсула (1004) репарації (139)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
З таким дипломатом-довбой*бом, щоб не відмовили в допомозі взагалі!
показати весь коментар
08.12.2025 20:21 Відповісти
+2
Мабуть цей кредит потрібен Zе шоб ще одну дорогу до Буковелю побудувати?
показати весь коментар
08.12.2025 20:25 Відповісти
+1
Сотні кацапських мільярдів повинні бути виділені Україні!
показати весь коментар
08.12.2025 20:27 Відповісти

Завантаження...

 
 