Київ очікує репараційний кредит: Зеленський вирушає на зустріч до Брюсселя
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на можливість отримання репараційного кредиту від Європейського Союзу.
Під час спілкування з журналістами 8 грудня глава держави зазначив, що вже найближчим часом відбудуться важливі переговори у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.
Фінансова допомога
"Ми летимо до Брюсселя, де пройде зустріч з Урсулою фон дер Ляєн, Антоніо Коштою та Марком Рютте. Кошти — це рішення Єврокомісії. Ми розраховуємо на ці гроші, але все залежить від Європи. Я впевнений, що це питання буде вирішене", — заявив Зеленський.
За його словами, Київ очікує, що європейські партнери підтримають механізм фінансової допомоги, що дозволить Україні отримати необхідні ресурси для стабільності та відновлення.
Заморожені активи РФ
- Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб.
- За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення.
- Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".
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