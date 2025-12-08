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Новини Візит Зеленського до Британії
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Зустріч Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершено: лідери відмовились від коментарів для ЗМІ

Мерц і Макрон після зустрічі залишили Даунінг-Стріт

Зустріч Володимира Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершилася.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Четверо лідерів відмовилися відповідати на будь-які запитання журналістів. 

"Потім Стармер і Зеленський повернулися до резиденції прем'єр-міністра Великої Британії для подальших переговорів віч-на-віч, тоді як Макрон і Мерц пішки пішли з Даунінг-стріт", - пише видання.

Мерц і Макрон після недовгої зустрічі залишили Даунінг-Стріт

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Що передувало?

Читайте: Україна хоче знати, що робитимуть партнери, якщо РФ знову розпочне війну, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28120) Макрон Емманюель (1789) Стармер Кір (382) Мерц Фрідріх (462)
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Топ коментарі
+23
Ааааааа більше повірю що вмовляють не капітулювати
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08.12.2025 17:10 Відповісти
+15
Кого вламати? Зеленський вже і сам радий щось підписати і втекти зі своїми мільйонами за кордон писати мемуари. Його в протилежний бік вламують.
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08.12.2025 17:11 Відповісти
+10
Вот вы мне скажите: нашелся ли бы в мире хотя бы один президент, который бы выпустил за границу мужчин 18-22, если бы предполагал продолжать сопротивление врагу? Думаю, что не назовете. Зе уже давно готовит капитуляцию, но будет до последнего делать вид, что готов бороться до конца и подпишет путинотрамповскую бумагу только идя на встречу требованиям народа, демонстрации которого с этим требованием будут организованы в ближайшее время.
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08.12.2025 17:11 Відповісти

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