Зустріч Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершено: лідери відмовились від коментарів для ЗМІ
Зустріч Володимира Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершилася.
Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Четверо лідерів відмовилися відповідати на будь-які запитання журналістів.
"Потім Стармер і Зеленський повернулися до резиденції прем'єр-міністра Великої Британії для подальших переговорів віч-на-віч, тоді як Макрон і Мерц пішки пішли з Даунінг-стріт", - пише видання.
Що передувало?
- Президент Зеленський прибув із візитом до Лондона.
- Повідомлялось, що президент сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.
- Відомо що Зеленський провів зустріч із Мерцом, Макроном та Стармером.
Топ коментарі
+23 Bogdan #603107
показати весь коментар08.12.2025 17:10 Відповісти Посилання
+15 Alex Rozhenko #597231
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+10 Евгений Парамонов #571781
показати весь коментар08.12.2025 17:11 Відповісти Посилання
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