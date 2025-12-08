Зустріч Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершено: лідери відмовились від коментарів для ЗМІ

Зустріч Володимира Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершилася.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Четверо лідерів відмовилися відповідати на будь-які запитання журналістів.

"Потім Стармер і Зеленський повернулися до резиденції прем'єр-міністра Великої Британії для подальших переговорів віч-на-віч, тоді як Макрон і Мерц пішки пішли з Даунінг-стріт", - пише видання.

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Що передувало?

Президент Зеленський прибув із візитом до Лондона.

Повідомлялось, що президент сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.

Відомо що Зеленський провів зустріч із Мерцом, Макроном та Стармером.

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