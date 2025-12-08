Встреча Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером завершена: лидеры отказались от комментариев для СМИ
Встреча Владимира Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером завершилась.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Четверо лидеров отказались отвечать на любые вопросы журналистов.
"Затем Стармер и Зеленский вернулись в резиденцию премьер-министра Великобритании для дальнейших переговоров один на один, в то время как Макрон и Мерц пешком ушли с Даунинг-стрит", - пишет издание.
Что предшествовало?
- Президент Зеленский прибыл с визитом в Лондон.
- Сообщалось, что президент сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.
- Известно, что Зеленский провел встречу с Мерцем, Макроном и Стармером.
Топ комментарии
+10 Bogdan #603107
показать весь комментарий08.12.2025 17:10 Ответить Ссылка
+8 Alex Rozhenko #597231
показать весь комментарий08.12.2025 17:11 Ответить Ссылка
+2 Kravchenko Igor
показать весь комментарий08.12.2025 17:10 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Angelina
показать весь комментарий08.12.2025 17:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Bogdan #603107
показать весь комментарий08.12.2025 17:10 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
Alex Rozhenko #597231
показать весь комментарий08.12.2025 17:11 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Roman Stambul
показать весь комментарий08.12.2025 17:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
John Atkinson
показать весь комментарий08.12.2025 17:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
фома фоммич #577697
показать весь комментарий08.12.2025 17:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Kravchenko Igor
показать весь комментарий08.12.2025 17:10 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий08.12.2025 17:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Евгений Парамонов #571781
показать весь комментарий08.12.2025 17:11 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Prof #608516
показать весь комментарий08.12.2025 17:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ярослав Викторович
показать весь комментарий08.12.2025 17:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий08.12.2025 17:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Malloy Kampfer
показать весь комментарий08.12.2025 17:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Татьяна Рогова
показать весь комментарий08.12.2025 17:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Prof #608516
показать весь комментарий08.12.2025 17:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Veniamin Govard
показать весь комментарий08.12.2025 17:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
антон старобуб
показать весь комментарий08.12.2025 17:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Юрий Хохлов #565012
показать весь комментарий08.12.2025 17:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alik Krass
показать весь комментарий08.12.2025 17:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль