Новости Визит Зеленского в Британию
3 143 20

Встреча Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером завершена: лидеры отказались от комментариев для СМИ

Мерц и Макрон после встречи покинули Даунинг-стрит

Встреча Владимира Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером завершилась.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Четверо лидеров отказались отвечать на любые вопросы журналистов. 

"Затем Стармер и Зеленский вернулись в резиденцию премьер-министра Великобритании для дальнейших переговоров один на один, в то время как Макрон и Мерц пешком ушли с Даунинг-стрит", - пишет издание.

Мерц и Макрон после недолгой встречи покинули Даунинг-стрит

Что предшествовало?

Зеленский Владимир Макрон Эмманюэль Стармер Кир Фридрих Мерц
Ааааааа більше повірю що вмовляють не капітулювати
08.12.2025 17:10 Ответить
Кого вламати? Зеленський вже і сам радий щось підписати і втекти зі своїми мільйонами за кордон писати мемуари. Його в протилежний бік вламують.
08.12.2025 17:11 Ответить
У Макрона і Мерца були тільки ойро, але таксисти-індуси їх не беруть, тому пішли пішки, мабуть так було.
08.12.2025 17:10 Ответить
Ну що?… Хотіли вламати на капітуляцію. Не дався. Надулись, бо грати в дурака не вийшло.
08.12.2025 17:09 Ответить
Ааааааа більше повірю що вмовляють не капітулювати
08.12.2025 17:10 Ответить
Кого вламати? Зеленський вже і сам радий щось підписати і втекти зі своїми мільйонами за кордон писати мемуари. Його в протилежний бік вламують.
08.12.2025 17:11 Ответить
та нікуди він тікати не буде...просто неповернеться з Лондону
08.12.2025 17:18 Ответить
Сиділи , балакали. Встали та й заплакали.
08.12.2025 17:21 Ответить
зато Зеленський такий файний...!
08.12.2025 17:23 Ответить
У Макрона і Мерца були тільки ойро, але таксисти-індуси їх не беруть, тому пішли пішки, мабуть так було.
08.12.2025 17:10 Ответить
Відмовились не відмовились - нічого нового - дивляться на США
08.12.2025 17:10 Ответить
Вот вы мне скажите: нашелся ли бы в мире хотя бы один президент, который бы выпустил за границу мужчин 18-22, если бы предполагал продолжать сопротивление врагу? Думаю, что не назовете. Зе уже давно готовит капитуляцию, но будет до последнего делать вид, что готов бороться до конца и подпишет путинотрамповскую бумагу только идя на встречу требованиям народа, демонстрации которого с этим требованием будут организованы в ближайшее время.
08.12.2025 17:11 Ответить
Думаю,що декілька днів піде на розшифровку промови потужного лідора .Не скажуть же вони,що нікуя боневтіка не зрозуміли.Прикольну обізянку обрали в 2019р.
08.12.2025 17:15 Ответить
Зелене що, набухалося кошерного?
08.12.2025 17:16 Ответить
От і добре, а то Ермак пістеж робив, щоб раша все знала
08.12.2025 17:27 Ответить
Амеры давят на зебобу на подписание говномира. Окружение утопили, следующий в очереди он. Там уже папка у набушников лежит на него лично. Если говно полетит на вентилятор, там уже не то что про второй срок мечтать, а нужно думать как вообще остаться на свободе после того как все закончиться и куда вообще бежать. Все это турне по Европе это попытка получить хоть какую-то поддержку от европейских "союзников". Ну или хотя бы упаковать этот говнодоговор хоть в какую-то более менее красочную упаковку. Они в ответ выражают солидарность, обеспокоенность и предлагают дать ещё немного денег. Но против американцев они не попрут по понятным причинам.
08.12.2025 17:33 Ответить
Судячи по обличчям, схоже це була прощальна зустріч.
08.12.2025 17:37 Ответить
Про що можно розмовляти з тупою неосвіченою людиною?
08.12.2025 17:42 Ответить
Переконували Вову не віддавати Донбас, а воювати до останнього українця, хто ще не в СЗЧ.
08.12.2025 17:37 Ответить
Задньоприводні вламують лідора шоб українці далі були щитом європи
08.12.2025 17:38 Ответить
Три мушкетера і зелений д'Артаньян прибули в Лондон для протистояння інтригам кардинала Трампа
08.12.2025 17:43 Ответить
Когда не легетимного арестуете? Хватит быть терпилами. Он же сбежит
08.12.2025 17:57 Ответить
 
 