Встреча Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером завершена: лидеры отказались от комментариев для СМИ

Встреча Владимира Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером завершилась.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Четверо лидеров отказались отвечать на любые вопросы журналистов.

"Затем Стармер и Зеленский вернулись в резиденцию премьер-министра Великобритании для дальнейших переговоров один на один, в то время как Макрон и Мерц пешком ушли с Даунинг-стрит", - пишет издание.

Что предшествовало?

Президент Зеленский прибыл с визитом в Лондон.

Сообщалось, что президент сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.

Известно, что Зеленский провел встречу с Мерцем, Макроном и Стармером.

