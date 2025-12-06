Макрон: Мы должны продолжать давить на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массированные удары, которые РФ нанесла по Украине в ночь на 6 декабря. Он подчеркнул важность продолжать оказывать давление на РФ, чтобы заставить страну-агрессора пойти на мир.

Об этом лидер Франции написал в соцсети Х

Макрон осудил атаки РФ на Украину

"Россия замыкается на пути эскалации и не стремится к миру. Я решительно осуждаю массированные удары, которые были нанесены Украине прошлой ночью, в частности по ее энергетической и железнодорожной инфраструктуре. Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир", - заявил Макрон.

Встреча в Лондоне

Кроме того, президент Франции сообщил, что в понедельник, 8 декабря, он поедет в Лондон, чтобы встретиться с президентом Украины, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии для того, чтобы "оценить ситуацию и ход переговоров в рамках посредничества США".

"Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Именно в этом заключается цель усилий, которые мы прилагаем в рамках Коалиции желающих. Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир. Потому что на кону в Украине стоит также безопасность Европы в целом", - подытожил Макрон.

Массированный обстрел 6 декабря

Напомним, что в ночь на 6 декабря РФ снова нанеслаудары по гражданской инфраструктуре Украины с помощью дронов и ракет.

