РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10401 посетитель онлайн
Новости Давление на Россию Массированный комбинированный удар
380 15

Макрон: Мы должны продолжать давить на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир

Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массированные удары, которые РФ нанесла по Украине в ночь на 6 декабря. Он подчеркнул важность продолжать оказывать давление на РФ, чтобы заставить страну-агрессора пойти на мир.

Об этом лидер Франции написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Макрон осудил атаки РФ на Украину

"Россия замыкается на пути эскалации и не стремится к миру. Я решительно осуждаю массированные удары, которые были нанесены Украине прошлой ночью, в частности по ее энергетической и железнодорожной инфраструктуре. Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир", - заявил Макрон.

Читайте также: Россияне нанесли удар по складу лекарств на юге Украины

Встреча в Лондоне

Кроме того, президент Франции сообщил, что в понедельник, 8 декабря, он поедет в Лондон, чтобы встретиться с президентом Украины, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии для того, чтобы "оценить ситуацию и ход переговоров в рамках посредничества США".

"Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Именно в этом заключается цель усилий, которые мы прилагаем в рамках Коалиции желающих. Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир. Потому что на кону в Украине стоит также безопасность Европы в целом", - подытожил Макрон.

Читайте также: Зеленский встретится со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне

Массированный обстрел 6 декабря

  • Напомним, что в ночь на 6 декабря РФ снова нанеслаудары по гражданской инфраструктуре Украины с помощью дронов и ракет.

Смотрите также: Ликвидированы последствия вражеских обстрелов в трех районах Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (30771) россия (98271) Макрон Эмманюэль (1521)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
ви так тиснете, що кожного місяця купуєте нафти й газу на 1.5 млрд євро у рашки. тисніть сильніше, до 2 млрд.
показать весь комментарий
06.12.2025 18:57 Ответить
+4
чотири роки європейські "тискуни" іпальниками тиснуть.
показать весь комментарий
06.12.2025 19:13 Ответить
+3
... але ми не готові ні до чого, ми налякані ескалаціею, ми заплутались в червоних лініях
показать весь комментарий
06.12.2025 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ви так тиснете, що кожного місяця купуєте нафти й газу на 1.5 млрд євро у рашки. тисніть сильніше, до 2 млрд.
показать весь комментарий
06.12.2025 18:57 Ответить
росію простіше вбити ніж домовитись з нею. Потрібно йти найлегшим шляхом.
показать весь комментарий
06.12.2025 19:24 Ответить
ти десь бачиш, що європа почала посилати свої війська на фронт?
показать весь комментарий
06.12.2025 19:26 Ответить
... але ми не готові ні до чого, ми налякані ескалаціею, ми заплутались в червоних лініях
показать весь комментарий
06.12.2025 18:59 Ответить
Не допустити таємної капітуляції України за підписом команди З:

Переговорів як таких у США не відбулося - нам були представлені "пропозиції" путіна, які привезли з москви Уіткофф та Кушнер, та власні пропозиції американців санкціоновані Трампом. З "Гарантії" від сша - "повітряна" складова та моніторинг за дотриманням перемир'я та санкцій. ьогодні переговори наших "дипломатів" продовжаться по суті - будуть детально узгоджуватися так звані "Гарантії безпеки" для України не обов'язкової дії "а-ля Будапешт". Представники отримають вказівки до них з боку Зеленського та Трампа після чого буде детальний розгляд пунктів США не збираються визнавати окупацію українських територій де-юре, проте збираються визнати її де-факто та наполягають на згоді України пристати на територіальний обмін з передачею всієї території Донбасу під контроль рф.

https://x.com/StaVlb/status/1997264172124672494
ША проти надання Україні репараційного кредиту та наполягають, щоб Україна відмовилася від такої ідеї та повідомила про відмову європейських союзників. Ці гроші, на думку американців, повинні бути спрямовані на відбудову України при абсолютному контролі з б вимагають для своїх кампаній першочерговість у виборі об'єктів, які ті оберуть для відбудови, а енергетичний сектор України американці бажають відбудовувати одноосібно виключивши можливу конкуренцію з боку європейських, канадійських та японських кампаній.

https://x.com/StaVlb/status/1997263974551925136
США не збираються надавати юридичні "Гарантії безпеки" та ратифікувати їх Конгресом. Вони, рамково погоджені Умеровим та Гнатовим, і будуть надаватися виключно волею Президента США, який одноосібно буде вирішувати - як реагувати на відновлення агресії з боку рф. остаточного погодження "американського варіанту" "Гарантій..." Україна отримає ще один папірець типу "Будапештських гарантій"
показать весь комментарий
06.12.2025 18:59 Ответить
Інсайд в стилі 'нашепталі-наперділи"😂
показать весь комментарий
06.12.2025 19:10 Ответить
Макрон,ти б хоч одне відео з Ютьбу подивився,наприклад МАйкла Накі)Може б всім розказав))
показать весь комментарий
06.12.2025 19:00 Ответить
Смішні Ви...може ще порекомендуєте макрону оновити дані чи робити заяви державною мовою? Чи макрону більше нічим зайнятися, ніж вислуховувати мережевого балабола?
показать весь комментарий
06.12.2025 19:13 Ответить
Нафту і газ купувати закінчуй, тискун-геронтофіл.
показать весь комментарий
06.12.2025 19:05 Ответить
Сосія і мір слова не сумісні, так ще як кіт і сметана. Так що хватить вже постійно говорити слово мір яке вже асоціюється з матюком. Тимпу- щоб тобі )(уйло мір приніс.
показать весь комментарий
06.12.2025 19:13 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡
показать весь комментарий
06.12.2025 19:18 Ответить
чотири роки європейські "тискуни" іпальниками тиснуть.
показать весь комментарий
06.12.2025 19:13 Ответить
Поки що ваш тиск тільки підбадьорює росію до подальшої війни і окупації.
показать весь комментарий
06.12.2025 19:17 Ответить
таке враження ,шо ЄС подобається тиснути те , шо їм дає ху* ло в руки ...
показать весь комментарий
06.12.2025 19:22 Ответить
Трампон тисне потужно....губами на дупу *****.
показать весь комментарий
06.12.2025 19:22 Ответить
 
 