Макрон: Мы должны продолжать давить на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массированные удары, которые РФ нанесла по Украине в ночь на 6 декабря. Он подчеркнул важность продолжать оказывать давление на РФ, чтобы заставить страну-агрессора пойти на мир.
Об этом лидер Франции написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Макрон осудил атаки РФ на Украину
"Россия замыкается на пути эскалации и не стремится к миру. Я решительно осуждаю массированные удары, которые были нанесены Украине прошлой ночью, в частности по ее энергетической и железнодорожной инфраструктуре. Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир", - заявил Макрон.
Встреча в Лондоне
Кроме того, президент Франции сообщил, что в понедельник, 8 декабря, он поедет в Лондон, чтобы встретиться с президентом Украины, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии для того, чтобы "оценить ситуацию и ход переговоров в рамках посредничества США".
"Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Именно в этом заключается цель усилий, которые мы прилагаем в рамках Коалиции желающих. Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир. Потому что на кону в Украине стоит также безопасность Европы в целом", - подытожил Макрон.
Массированный обстрел 6 декабря
- Напомним, что в ночь на 6 декабря РФ снова нанеслаудары по гражданской инфраструктуре Украины с помощью дронов и ракет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Переговорів як таких у США не відбулося - нам були представлені "пропозиції" путіна, які привезли з москви Уіткофф та Кушнер, та власні пропозиції американців санкціоновані Трампом. З "Гарантії" від сша - "повітряна" складова та моніторинг за дотриманням перемир'я та санкцій. ьогодні переговори наших "дипломатів" продовжаться по суті - будуть детально узгоджуватися так звані "Гарантії безпеки" для України не обов'язкової дії "а-ля Будапешт". Представники отримають вказівки до них з боку Зеленського та Трампа після чого буде детальний розгляд пунктів США не збираються визнавати окупацію українських територій де-юре, проте збираються визнати її де-факто та наполягають на згоді України пристати на територіальний обмін з передачею всієї території Донбасу під контроль рф.
https://x.com/StaVlb/status/1997264172124672494
ША проти надання Україні репараційного кредиту та наполягають, щоб Україна відмовилася від такої ідеї та повідомила про відмову європейських союзників. Ці гроші, на думку американців, повинні бути спрямовані на відбудову України при абсолютному контролі з б вимагають для своїх кампаній першочерговість у виборі об'єктів, які ті оберуть для відбудови, а енергетичний сектор України американці бажають відбудовувати одноосібно виключивши можливу конкуренцію з боку європейських, канадійських та японських кампаній.
https://x.com/StaVlb/status/1997263974551925136
США не збираються надавати юридичні "Гарантії безпеки" та ратифікувати їх Конгресом. Вони, рамково погоджені Умеровим та Гнатовим, і будуть надаватися виключно волею Президента США, який одноосібно буде вирішувати - як реагувати на відновлення агресії з боку рф. остаточного погодження "американського варіанту" "Гарантій..." Україна отримає ще один папірець типу "Будапештських гарантій"