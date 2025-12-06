Ликвидированы последствия вражеских обстрелов в трех районах Киевщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах Киевской области спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, к ликвидации пожаров в Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах привлекалось более ста спасателей, авиация ГСЧС.
В городе Фастов на помощь спасателям привлечен пожарный поезд.
Сообщается, что работы продолжаются.
Что предшествовало?
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.
- В Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения - у нее осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника. Еще одна пострадавшая - 40-летняя женщина - получила рваную рану щеки. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
- В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени, состояние не требует стационарного лечения.
- Из-за удара по железнодорожной инфраструктуре в Фастове "Укрзалізниця" временно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.
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