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Ликвидированы последствия вражеских обстрелов в трех районах Киевщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах Киевской области спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, к ликвидации пожаров в Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах привлекалось более ста спасателей, авиация ГСЧС.

В городе Фастов на помощь спасателям привлечен пожарный поезд.

Сообщается, что работы продолжаются.

Смотрите: Атака РФ на Киевскую область: локализован пожар в Фастове, ликвидирован - в Белой Церкви. ФОТОрепортаж

Последствия атаки в Киевской области
Последствия атаки в Киевской области
Последствия атаки в Киевской области
Последствия атаки в Киевской области
Последствия атаки в Киевской области
Последствия атаки в Киевской области
Последствия атаки в Киевской области
Последствия атаки в Киевской области

Что предшествовало?

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.

  • В Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения - у нее осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника. Еще одна пострадавшая - 40-летняя женщина - получила рваную рану щеки. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
  • В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени, состояние не требует стационарного лечения.
  • Из-за удара по железнодорожной инфраструктуре в Фастове "Укрзалізниця" временно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.

Автор: 

Киевская область (4681) обстрел (33224) Фастов (41) Белоцерковский район (65) Бучанский район (156) Вышгородский район (83) Фастовский район (77)
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