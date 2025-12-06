Ликвидированы последствия вражеских обстрелов в трех районах Киевщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах Киевской области спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, к ликвидации пожаров в Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах привлекалось более ста спасателей, авиация ГСЧС.



В городе Фастов на помощь спасателям привлечен пожарный поезд.



Сообщается, что работы продолжаются.

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Что предшествовало?

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.