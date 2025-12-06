Атака РФ на Киевскую область: локализован пожар в Фастове, ликвидирован - в Белой Церкви. ФОТОРЕПОРТАЖ
По состоянию на 13.00 6 декабря продолжается ликвидация последствий массированного вражеского обстрела в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Масштабные пожары
Как отмечается, в настоящее время спасатели работают в трех районах области. Локализован пожар на площади 3000 м. кв. в г. Фастов. Ликвидирован пожар на площади 5200 м.кв. в г. Белая Церковь, завершена работа авиации ГСЧС, сделано 6 сбрасываний.
Ликвидирован пожар складских помещений на площади 5500 кв. м в Вышгородском районе.
Продолжается ликвидация пожара в Бучанском районе.
Первые последствия массированной атаки РФ
Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.
В Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения - у нее осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника.
Еще одна пострадавшая - 40-летняя женщина - получила рваную рану щеки. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени, состояние не требует стационарного лечения.
Из-за удара по железнодорожной инфраструктуре в Фастове "Укрзализныця" временно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.
Ночью атакам также подверглись Запорожский район, а также Днепр и область. В Запорожье, по словам главы ОГА Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. В Днепропетровской области последствия обстрелов пока уточняются.
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