Черниговская область подверглась атаке российских БПЛА: попадание по объектам критической инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 6 декабря российские беспилотники атаковали Черниговскую область

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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В Корюковском районе зафиксировано попадание в жилой сектор и по гражданскому объекту.

В городе Чернигов и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры.

Пожары, возникшие в результате ударов, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Последствия вражеской атаки









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