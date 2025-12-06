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Черниговская область подверглась атаке российских БПЛА: попадание по объектам критической инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 6 декабря российские беспилотники атаковали Черниговскую область

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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  • В Корюковском районе зафиксировано попадание в жилой сектор и по гражданскому объекту.

  • В городе Чернигов и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры.

Пожары, возникшие в результате ударов, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Последствия вражеской атаки

Российские беспилотники атаковали Черниговскую область: удары по гражданским и критической инфраструктуре
Российские беспилотники атаковали Черниговскую область: удары по гражданским и критической инфраструктуре
Российские беспилотники атаковали Черниговскую область: удары по гражданским и критической инфраструктуре
Российские беспилотники атаковали Черниговскую область: удары по гражданским и критической инфраструктуре

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Автор: 

беспилотник (5338) обстрел (33224) Чернигов (991) Черниговская область (1601) Корюковский район (70) Черниговский район (198)
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