Черниговская область подверглась атаке российских БПЛА: попадание по объектам критической инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 6 декабря российские беспилотники атаковали Черниговскую область
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
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В Корюковском районе зафиксировано попадание в жилой сектор и по гражданскому объекту.
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В городе Чернигов и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры.
Пожары, возникшие в результате ударов, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.
Последствия вражеской атаки
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