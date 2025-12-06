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Новини Фото Обстріли Чернігівщини Масований комбінований удар
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Чернігівщина зазнала атаки російських БпЛА: влучання по об’єктах критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Вночі 6 грудня російські безпілотники атакували Чернігівську область

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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  • У Корюківському районі зафіксовано влучання у житловий сектор та по цивільному об’єкту.

  • У місті Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Пожежі, що виникли внаслідок ударів, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

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Наслідки ворожої атаки

Російські безпілотники атакували Чернігівську область: удари по цивільних та критичній інфраструктурі
Російські безпілотники атакували Чернігівську область: удари по цивільних та критичній інфраструктурі
Російські безпілотники атакували Чернігівську область: удари по цивільних та критичній інфраструктурі
Російські безпілотники атакували Чернігівську область: удари по цивільних та критичній інфраструктурі

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5993) обстріл (34578) Чернігів (906) Чернігівська область (1395) Корюківський район (70) Чернігівський район (199)
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