Чернігівщина зазнала атаки російських БпЛА: влучання по об’єктах критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Вночі 6 грудня російські безпілотники атакували Чернігівську область

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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У Корюківському районі зафіксовано влучання у житловий сектор та по цивільному об’єкту.

У місті Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Пожежі, що виникли внаслідок ударів, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

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Наслідки ворожої атаки









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