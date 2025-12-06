Чернігівщина зазнала атаки російських БпЛА: влучання по об’єктах критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Вночі 6 грудня російські безпілотники атакували Чернігівську область
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
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У Корюківському районі зафіксовано влучання у житловий сектор та по цивільному об’єкту.
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У місті Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
Пожежі, що виникли внаслідок ударів, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Наслідки ворожої атаки
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