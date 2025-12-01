Окупанти атакували Чернігівщину безпілотниками: поранено двох людей. ФОТОрепортаж

Від учора Чернігівщина перебувала під ворожою атакою. Упродовж минулої доби область зазнала ударів БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Корюківський район

У результаті влучання по одному з об’єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка, її госпіталізовано.

Чернігівський район

У житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмована жінка була доставлена до медичного закладу.









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