На Херсонщині через російські обстріли 9 людей дістали поранення, з них - 1 дитина

Минулої доби російські загарбники обстрілювали територію Херсонської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Янтарне, Надіївка, Микільське, Іванівка, Понятівка, Новотягинка, Токарівка, Лиманець, Берислав, Новоолександрівка, Золота Балка, Нова Кам'янка, Нововоронцовка, Костирка, Одрадокам'янка, Новомиколаївка, Осокорівка, Крупиця, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Поранені внаслідок ворожих атак

Через російську агресію 9 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 12 людей.

Пошкодження через обстріли

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарське приміщення, газопровід, тролейбус, приватні гараж та автомобілі.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 173 920 осіб (+1 060 за добу), 11 387 танків, 34 754 артсистеми, 23 678 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА