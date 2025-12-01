Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 173 920 осіб (+1 060 за добу), 11 387 танків, 34 754 артсистеми, 23 678 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 173 920 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 1.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 173 920 (+1 060) осіб / persons

танків – 11 387 (+1) од.

бойових броньованих машин – 23 678 (+6) од.

артилерійських систем – 34 754 (+14) од.

РСЗВ – 1 552 (+0) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літаків – 430 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 090 (+239) од.

крилаті ракети – 4 024 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 583 (+71) од.

спеціальна техніка – 4 010 (+0) од.

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