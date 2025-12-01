Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 173 920 осіб (+1 060 за добу), 11 387 танків, 34 754 артсистеми, 23 678 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 173 920 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 1.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 173 920 (+1 060) осіб / persons
- танків – 11 387 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 678 (+6) од.
- артилерійських систем – 34 754 (+14) од.
- РСЗВ – 1 552 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 090 (+239) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 583 (+71) од.
- спеціальна техніка – 4 010 (+0) од.
Топ коментарі
+21 Qq Qqq #455433
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+11 Нина Карпенко
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до українців зверхньо,а ця страшна
війна - очевидний черговий доказ
ненависті лаптеногих до
української нації.
Горіть у пеклі москал💀
92 одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Броня по мінімуму - 7, арта та логістика теж нижче середнього.
БПЛА перевалили за 86000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 173 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
осінь 24-го 125 830 чумардосів
зима 24-25 133 480
весна 25-го 112 950
літо 25-го 94 430
ця осінь 90 930 чумардосів
ну вочевидть же падіння, та це не так
вересень середньодобово 950 чумардосів, жовтень 1008, листопад 1040
1,2 ляма на Новий рік не питання, на Різдво - маючи "заділ" в майже 4 тисячі, а чому б і ні, потрібно пришвидшити роздачу квитків до 1087 середньодобово
Армия россии вышла на аномальный дисбаланс: анализ потерь врага на войне в Украине за месяц
В ноябре 2025 года потери российских оккупационных войск (РОВ) в очередной раз не продемонстрировали рекордов, а как раз наоборот: было зафиксировано снижение ключевых показателей практически по всем категориям. Если говорить о касающихся техники, механизированной компоненты, то это явление вполне объяснимое и вряд ли кардинальным образом изменится в нынешних условиях. Но вот сторнирующие, низкие потери личного состава недопустимы - с учетом ориентира на истощение РОВ.
Потери личного состава:
В ноябре 2025 года РОВ потеряли 31 190 человек убитыми, раненными и пленными, что немногим ниже потерь за октябрь, но выше показателей за август и сентябрь, а так же всех прочих месячных показателей с апреля 2024 года.
Положительным моментом в столь низкой статистике может быть то, что показатель 200-х (погибших) в этой категории составил рекордные более 20 тысяч человек! На сегодняшний день показатель невозвратных потерь у РОВ составляет в среднем 65%, что является крайне аномальным дисбалансом для практически всех войн и конфликтов современности и даже для ХХ века.
Поэтому с одной стороны сохраняется тенденция низких потерь у оккупантов, а с другой - фиксируется аномальный рост невозвратных потерь в виде 200-х.
В первую очередь это связано с тем, что РОВ минимизировали применение бронированной техники в зоне БД и практически все наступательные, штурмовые действия проводятся пехотной компонентой либо максимум на легких транспортных средствах, поражение которых минимизирует выживаемость экипажа и десанта.
В ноябре российские оккупанты захватили 482 км² территории Украины, что почти в два раза больше показателя сентября и октября и сопоставимо с темпами захвата территорий в ходе летнего наступления в июне, июле и августе. Самым провальным по обороне участком фронта можно назвать Гуляйпольское направление в Запорожской области, где площадь захваченных территорий в ноябре превысила 200 км².
Пропорция же потерь оккупационных войск к захватываемым территориям составила уже показатель в 64 тела/1 км² - ставший одним из самых низких за год.
Напомню, что за три месяца летнего наступления российские оккупанты захватили 1 569 км², при этом потеряв 93 580 личного состава. Вследствие этого пропорция потерь к захватываемым территориям у РОВ в летний период составила 60 тел/1 км².
За три месяца осени армия россии захватила 983 км² при потерях в 90 930 л/с, что в пропорции составляет 92 тела/1 км².
С начала 2025 года РОВ захватили 3 847 км², при понесенных с начала года потерях 382 960, а пропорция потерь к захватываемым территориям составляет 99 тел/1 км², что является показателем хуже 2023 и 2024 года.
Потери танков:
В ноябре российские оккупанты потеряли 71 танк. Думаю, не имеет смысла в очередной раз пояснять, почему этот показатель настолько низок при нынешних условиях. Но важно помнить, что снижение применения ОБТ в штурмовых действиях, как это было в 2022, 2023 и 2024 годах, обусловлено и истощением этой компоненты.
Вряд ли мы с вами еще увидим потери основных боевых танков у РОВ на уровне, например, октября 2023-го, когда за месяц враг лишился 531 танка, или хотя бы на уровне января 2025-го, когда потери составили более 330 танков.
Нынешние низкие показатели - это результат титанических усилий Сил обороны Украины по сдерживанию врага и уничтожению его механизированной компоненты, что превратило Россию из страны с одним из крупнейших в мире танковых парков, в страну, воюющую на мотоциклах и легковушках.
Потери ББМ:
В ноябре российские войска потеряли 157 боевых бронированных машин.
Ситуация ничуть не лучше в этой категории нежели с ОБТ, а потому, все выше озвученное про танки можно смело относить и к ББМ.
Потери ствольной артиллерии
Ноябрь показал самый низкий показатель потерь ствольной артиллерии РОВ, начиная с декабря 2023 года - 617 единиц.
В этой категории, так же как и с танками, а также ББМ, ничего нового и все достаточно предсказуемо: РОВ не просто теряют артсистемы, они истощили запасы советского периода.
Ствольной артиллерии у россии осталось в наследство от СССР в разы больше чем танков и критический дефицит в этой категории наступить должен был позже, нежели это случилось с ОБТ и ББМ. В ряде своих аналитических заметок я отмечал, что дефицит ствольной артиллерии начнется в 2025 году, а в 2026-м он достигнет своего критического пика.
Все к этому и идет. И показатели применения и, как следствие, уничтожение артсистем этого типа являются ярким тому доказательством.
Потери РСЗО:
Потери реактивных систем залпового огня у РОВ в ноябре составили 18 единиц.
Тут все стабильно, ведь кризис РСЗО у российских оккупантов возник еще в 2023 году и сейчас мы можем наблюдать конвульсии недоимперии, запрашивающей системы этого типа у КНДР. Россия никогда не сможет восстановить тот потенциал РСЗО, который был утерян за период полномасштабной войны с Украиной.
Потери ПВО:
В течение ноября РОВ потеряли 18 систем противовоздушной обороны.
На первый взгляд невыразительные цифры и мало чем удивляющие, но, во-первых, это самый высокий показатель за последние полгода. А во-вторых, в прошедшем месяце была проведена крайне эффективная операция СОУ с ударом по позиционному району ЗРС С-400 в Новороссийске.
Охота за российскими системами противовоздушной обороны продолжается системно и поступательно. При этом российский военно-промышленный комплекс не способен компенсировать ежемесячные потери ПВО производством новых.
Потери автотранспорта:
После незначительного октябрьского роста потерь автомобильного транспорта у РОВ в ноябре вновь фиксируется спад - 2 414 единиц, что является самым низким показателем потерь с декабря 2024 года.
Это может быть объяснено также возникающей экономией легких транспортных средств, вызванной чрезмерно высокими потерями - только в 2025 году они превысили 38 500 единиц!
Потери спецтехники:
В ноябре российские войска потеряли неизменно среднестатистическое количество единиц спецтехники - 23.
Выводы:
В ноябре 2025 года потери личного состава у РОВ не продемонстрировали какого либо желаемого и необходимого роста, в свою очередь темпы захвата территорий, в сравнении с сентябрем и октябрем, выросли в два раза.
В свою очередь показатель безвозвратных потерь убитыми стал одним из самых высоких за все время полномасштабного вторжения в Украину и в процентном соотношении составил 65% от общего количества месячных потерь.
Для Сил обороны Украины важно применять широкий спектр как пассивных (фортификация, заграждения и т.д.), так и активных (средства поражения) противопехотных средств, приводящих к росту показателя потерь противника. Если игнорировать эту проблему, возникшую и ярко себя проявившую в 2025 году, в в следующем она может вылиться в еще большие потери территорий, которые уже по состоянию на этот год превышают показатели 2024 и 2023 годов.
В отношении механизированной компоненты без особых изменений, за исключением того, что ствольная артиллерия демонстрирует нарастающий в этой категории кризис, пиковый уровень которого мы сможем наблюдать в 2026-м.
В остальном… Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.
Материал совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".