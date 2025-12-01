Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 173 920 человек (+1 060 за сутки), 11 387 танков, 34 754 артсистемы, 23 678 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 173 920 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 1.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 173 920 (+1 060) человек / persons
- танков – 11 387 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 23 678 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 34 754 (+14) ед.
- РСЗО – 1 552 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
- самолетов – 430 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 090 (+239) ед.
- крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 583 (+71) ед.
- специальная техника – 4 010 (+0) ед.
до українців зверхньо,а ця страшна
війна - очевидний черговий доказ
ненависті лаптеногих до
української нації.
Горіть у пеклі москал💀
92 одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Броня по мінімуму - 7, арта та логістика теж нижче середнього.
БПЛА перевалили за 86000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 173 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.