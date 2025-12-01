Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 173 920 человек (+1 060 за сутки), 11 387 танков, 34 754 артсистемы, 23 678 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 173 920 российских оккупантов.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 1.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 173 920 (+1 060) человек / persons

танков – 11 387 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 23 678 (+6) ед.

артиллерийских систем – 34 754 (+14) ед.

РСЗО – 1 552 (+0) ед.

средства ПВО – 1 253 (+0) ед.

самолетов – 430 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 090 (+239) ед.

крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 68 583 (+71) ед.

специальная техника – 4 010 (+0) ед.

