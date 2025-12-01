РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 173 920 человек (+1 060 за сутки), 11 387 танков, 34 754 артсистемы, 23 678 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 173 920 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 1.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 173 920 (+1 060) человек / persons
  • танков – 11 387 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 678 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 34 754 (+14) ед.
  • РСЗО – 1 552 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
  • самолетов – 430 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 090 (+239) ед.
  • крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 68 583 (+71) ед.
  • специальная техника – 4 010 (+0) ед.

Потери врага 30 ноября

Щось арти мало останнім часом. Або вичерпується, як танки та ББМ, або ховається у тумані. Самі ж лопатоїди - до кабздона залюбки, як діти до школи.
01.12.2025 07:23 Ответить
рашисти завжди відносились
до українців зверхньо,а ця страшна
війна - очевидний черговий доказ
ненависті лаптеногих до
української нації.
Горіть у пеклі москал💀
01.12.2025 07:35 Ответить
Одін Арод
01.12.2025 08:04 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
01.12.2025 08:43 Ответить
Минув 4303 день москальсько-української війни.
92 одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Броня по мінімуму - 7, арта та логістика теж нижче середнього.
БПЛА перевалили за 86000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 173 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
01.12.2025 08:49 Ответить
01.12.2025 08:51 Ответить
 
 