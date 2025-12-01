В Херсонской области из-за российских обстрелов 9 человек получили ранения, из них - 1 ребенок

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали территорию Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Днепровское, Кизомыс, Велетенское, Янтарное, Надиевка, Никольское, Ивановка, Понятовка, Новотягинка, Токаровка, Лиманец, Берислав, Новоалександровка, Золотая Балка, Новая Каменка, Нововоронцовка, Костырка, Одрадокаменка, Новониколаевка, Осокоровка, Крупица, Червоный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Раненые в результате вражеских атак

В результате российской агрессии 9 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 12 человек.

Повреждения в результате обстрелов

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 12 многоэтажек и 20 частных домов. Также оккупанты испортили сотовую вышку, хозяйственное помещение, газопровод, троллейбус, частные гараж и автомобили.

