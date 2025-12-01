Оккупанты атаковали Черниговскую область беспилотниками: ранены два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
Со вчерашнего дня Черниговская область находилась под вражеской атакой. За прошедшие сутки область подверглась ударам БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Корюковский район
В результате попадания по одному из объектов инфраструктуры возник пожар. В результате обстрела ранения получила местная жительница, она госпитализирована.
Черниговский район
В жилом секторе в результате двух попаданий загорелись жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Травмированная женщина была доставлена в медицинское учреждение.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль