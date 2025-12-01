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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Оккупанты атаковали Черниговскую область беспилотниками: ранены два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Со вчерашнего дня Черниговская область находилась под вражеской атакой. За прошедшие сутки область подверглась ударам БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Корюковский район

В результате попадания по одному из объектов инфраструктуры возник пожар. В результате обстрела ранения получила местная жительница, она госпитализирована.

Черниговский район

В жилом секторе в результате двух попаданий загорелись жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Травмированная женщина была доставлена в медицинское учреждение.

обстрел
обстрел
обстрел
обстрел

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Автор: 

армия РФ (23053) обстрел (33120) ГСЧС (5206) Черниговская область (1599) Корюковский район (70) Черниговский район (198)
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