36 людей загинуло і 185 поранені внаслідок атак РФ на Чернігівщину цього року, - ОВА

По території Чернігівської області за одинадцять місяців 2025 року росіяни запустили понад 22 тисячі снарядів, унаслідок чого загинули десятки людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус під час зустрічі з делегацією офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA) в Україні.

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Чернігівщина під постійними обстрілами

"Це прекрасний регіон, якому не пощастило з північними сусідами. Чернігівщина стала форпостом. Але за цією силою - дуже багато викликів. Постійні обстріли. За цей рік більше 22 тисяч снарядів прилетіло по Чернігівщині. На жаль, ці удари забрали життя 36 людей. Ще 185 цивільних були поранені", - зазначив він.

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Евакуація

За його словами, найбільше страждає прикордоння.

"Зосередилися на жителях 5-кілометрової зони, найнебезпечнішої. Ми переконуємо людей виїжджати - на всіх етапах допомагають органи місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.

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Ситуація в енергетиці

Щодо ситуації в енергосистемі - вона складна. Область пережила два блекаути. Але удари по енергетиці не припиняються.

"Росіяни руйнують - ми відновлюємо. Це циклічний процес і неймовірні зусилля наших енергетиків. Паралельно з цим ми працюємо над резервами для резервів - це стосується всіх потужностей. Максимально готуємося", - розповів Чаус.

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