Унаслідок масштабної аварії 90% Чернігівщини залишилася без електропостачання
На Чернігівщині сталася системна аварія в енергомережі, через що близько 90% споживачів області залишилися без електрики.
За інформацією енергетиків, причини аварії з’ясовуються, але аварійні бригади вже працюють над відновленням живлення, інформує Цензор.НЕТ.
Фахівці проводять перемикання та діагностику пошкоджених ділянок мережі. Точні терміни повного відновлення електропостачання поки не оголошуються.
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Генпрокурори, СБУ з ДБР, про це теж знали!! А Українцям лише тарифи піднімали, для двушечок на мацкву, у різний спосіб!! Керівництво ФІНМОНІТОРИНГУ та НАЦБАНКУ, це робили, але «не ЗНАЛИ»!!!