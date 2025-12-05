Унаслідок масштабної аварії 90% Чернігівщини залишилася без електропостачання

На Чернігівщині сталася системна аварія в енергомережі, через що близько 90% споживачів області залишилися без електрики.

За інформацією енергетиків, причини аварії з’ясовуються, але аварійні бригади вже працюють над відновленням живлення, інформує Цензор.НЕТ.

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Фахівці проводять перемикання та діагностику пошкоджених ділянок мережі. Точні терміни повного відновлення електропостачання поки не оголошуються.

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