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Новини Відключення електроенергії
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Унаслідок масштабної аварії 90% Чернігівщини залишилася без електропостачання

Майже вся Чернігівщина залишилася без світла через аварію

На Чернігівщині сталася системна аварія в енергомережі, через що близько 90% споживачів області залишилися без електрики.

За інформацією енергетиків, причини аварії з’ясовуються, але аварійні бригади вже працюють над відновленням живлення, інформує Цензор.НЕТ.

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Фахівці проводять перемикання та діагностику пошкоджених ділянок мережі. Точні терміни повного відновлення електропостачання поки не оголошуються.

Читайте: Обсяги відключень світла у західних областях менші: У Міненерго пояснили причину

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електроенергія (6882) відключення світла (1689) Чернігівська область (1395)
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чернігівщина не живиться окремою ЕС , а є в ОЕС, тому не триндіть )(уйлоАхмєти.
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05.12.2025 15:06 Відповісти
З 2014 року в Україні діє Особливий період, але кєровніки енергооєктів на усіх рівнях, це саботували та ігнорували!! Ціла купа держсекретарів КМУ та ЦОВВ і в ОДА, та власники енергоОбєктів, цьому безладу організованому, сприяли!!
Генпрокурори, СБУ з ДБР, про це теж знали!! А Українцям лише тарифи піднімали, для двушечок на мацкву, у різний спосіб!! Керівництво ФІНМОНІТОРИНГУ та НАЦБАНКУ, це робили, але «не ЗНАЛИ»!!!
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05.12.2025 15:27 Відповісти
 
 