В результате масштабной аварии 90% Черниговщины осталась без электроснабжения

В Черниговской области произошла системная авария в энергосети, из-за чего около 90% потребителей области остались без электричества.

По информации энергетиков, причины аварии выясняются, но аварийные бригады уже работают над восстановлением питания, информирует Цензор.НЕТ.

Специалисты проводят переключение и диагностику поврежденных участков сети. Точные сроки полного восстановления электроснабжения пока не объявляются.

