В результате масштабной аварии 90% Черниговщины осталась без электроснабжения
В Черниговской области произошла системная авария в энергосети, из-за чего около 90% потребителей области остались без электричества.
По информации энергетиков, причины аварии выясняются, но аварийные бригады уже работают над восстановлением питания, информирует Цензор.НЕТ.
Специалисты проводят переключение и диагностику поврежденных участков сети. Точные сроки полного восстановления электроснабжения пока не объявляются.
Генпрокурори, СБУ з ДБР, про це теж знали!! А Українцям лише тарифи піднімали, для двушечок на мацкву, у різний спосіб!! Керівництво ФІНМОНІТОРИНГУ та НАЦБАНКУ, це робили, але «не ЗНАЛИ»!!!