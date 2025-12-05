РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11454 посетителя онлайн
Новости Отключение электроэнергии
797 2

В результате масштабной аварии 90% Черниговщины осталась без электроснабжения

Почти вся Черниговская область осталась без света из-за аварии

В Черниговской области произошла системная авария в энергосети, из-за чего около 90% потребителей области остались без электричества.

По информации энергетиков, причины аварии выясняются, но аварийные бригады уже работают над восстановлением питания, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Специалисты проводят переключение и диагностику поврежденных участков сети. Точные сроки полного восстановления электроснабжения пока не объявляются.

Читайте: Объемы отключений света в западных областях меньше: В Минэнерго объяснили причину

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2305) отключение света (545) Черниговская область (1430)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чернігівщина не живиться окремою ЕС , а є в ОЕС, тому не триндіть )(уйлоАхмєти.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:06 Ответить
З 2014 року в Україні діє Особливий період, але кєровніки енергооєктів на усіх рівнях, це саботували та ігнорували!! Ціла купа держсекретарів КМУ та ЦОВВ і в ОДА, та власники енергоОбєктів, цьому безладу організованому, сприяли!!
Генпрокурори, СБУ з ДБР, про це теж знали!! А Українцям лише тарифи піднімали, для двушечок на мацкву, у різний спосіб!! Керівництво ФІНМОНІТОРИНГУ та НАЦБАНКУ, це робили, але «не ЗНАЛИ»!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 15:27 Ответить
 
 