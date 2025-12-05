36 человек погибли и 185 ранены в результате атак РФ на Черниговщину в этом году, - ОВА
По территории Черниговской области за одиннадцать месяцев 2025 года россияне запустили более 22 тысяч снарядов, в результате чего погибли десятки людей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во время встречи с делегацией Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Украине.
Черниговщина под постоянными обстрелами
"Это прекрасный регион, которому не повезло с северными соседями. Черниговщина стала форпостом. Но за этой силой - очень много вызовов. Постоянные обстрелы. За этот год более 22 тысяч снарядов прилетело по Черниговщине. К сожалению, эти удары унесли жизни 36 человек. Еще 185 гражданских были ранены", - отметил он.
Эвакуация
По его словам, больше всего страдает приграничье.
"Сосредоточились на жителях 5-километровой зоны, самой опасной. Мы убеждаем людей выезжать - на всех этапах помогают органы местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Ситуация в энергетике
Что касается ситуации в энергосистеме - она сложная. Область пережила два блэкаута. Но удары по энергетике не прекращаются.
"Россияне разрушают - мы восстанавливаем. Это циклический процесс и невероятные усилия наших энергетиков. Параллельно с этим мы работаем над резервами для резервов - это касается всех мощностей. Максимально готовимся", - рассказал Чаус.
