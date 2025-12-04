Россияне атаковали дронами Городню на Черниговщине: ранены два работника деревообрабатывающего предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вражеские дроны атаковали Черниговщину: в Городне ранены двое работников деревообрабатывающего предприятия, один из них в крайне тяжелом состоянии. Атаки также привели к разрушениям в окрестностях Чернигова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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Жертвы

Черниговщину атаковали вражеские дроны. В Городне вследствие ударов беспилотников ранены двое гражданских мужчин 54 и 33 лет.

Это работники местного деревообрабатывающего предприятия. Один из них в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в областную больницу. Другой пациент находится под наблюдением врачей в Городне.

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Разрушения

Есть разрушения - поврежден склад и техника.















Также агрессор попал по одному из сел в пригороде Чернигова. Повреждены жилые дома.

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