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Новости Фото Атака беспилотников на Черниговщину
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Россияне атаковали дронами Городню на Черниговщине: ранены два работника деревообрабатывающего предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вражеские дроны атаковали Черниговщину: в Городне ранены двое работников деревообрабатывающего предприятия, один из них в крайне тяжелом состоянии. Атаки также привели к разрушениям в окрестностях Чернигова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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Жертвы

Черниговщину атаковали вражеские дроны. В Городне вследствие ударов беспилотников ранены двое гражданских мужчин 54 и 33 лет.

Это работники местного деревообрабатывающего предприятия. Один из них в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в областную больницу. Другой пациент находится под наблюдением врачей в Городне.

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Разрушения

Есть разрушения - поврежден склад и техника.

Вражеские дроны атаковали Черниговскую область: в Городне
Вражеские дроны атаковали Черниговскую область: в Городне
Вражеские дроны атаковали Черниговскую область: в Городне
Вражеские дроны атаковали Черниговскую область: в Городне
Вражеские дроны атаковали Черниговскую область: в Городне
Вражеские дроны атаковали Черниговскую область: в Городне
Вражеские дроны атаковали Черниговскую область: в Городне

Также агрессор попал по одному из сел в пригороде Чернигова. Повреждены жилые дома.

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дроны (7385) Черниговская область (1600) Черниговский район (198) Городня (4)
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