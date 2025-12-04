Россияне атаковали дронами Городню на Черниговщине: ранены два работника деревообрабатывающего предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вражеские дроны атаковали Черниговщину: в Городне ранены двое работников деревообрабатывающего предприятия, один из них в крайне тяжелом состоянии. Атаки также привели к разрушениям в окрестностях Чернигова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Жертвы
Черниговщину атаковали вражеские дроны. В Городне вследствие ударов беспилотников ранены двое гражданских мужчин 54 и 33 лет.
Это работники местного деревообрабатывающего предприятия. Один из них в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в областную больницу. Другой пациент находится под наблюдением врачей в Городне.
Разрушения
Есть разрушения - поврежден склад и техника.
Также агрессор попал по одному из сел в пригороде Чернигова. Повреждены жилые дома.
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