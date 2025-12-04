Росіяни атакували дронами Городню на Чернігівщині: поранено двох працівників деревообробного підприємства. ФОТОрепортаж

Ворожі дрони атакували Чернігівщину: у Городні поранені двоє працівників деревообробного підприємства, один із них у вкрай тяжкому стані. Атаки також спричинили руйнування на околицях Чернігова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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Жертви

Чернігівщину атакували ворожі дрони. У Городні через удари безпілотниками поранені двоє цивільних чоловіків 54 і 33 років.

Це працівники місцевого деревообробного підприємства. Одного із них у вкрай важкому стані госпіталізують в обласну лікарню. Інший пацієнт перебуває під наглядом лікарів у Городні.

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Руйнування

Є руйнування - пошкоджений склад і техніка.















Також агресор поцілив по одному із сіл у передмісті Чернігова. Пошкоджене житло.

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