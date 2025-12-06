Клименко о ночной атаке: под ударом 10 областей, 8 человек ранены. Крупные пожары в Луцке, Днепре и Белой Церкви. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночь на 6 декабря в Украине была тяжелой. Россия снова наносила удары по гражданской инфраструктуре с помощью дронов и ракет.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Атаковано 10 регионов
По его словам, под атакой оказались 10 регионов.
"В большинстве из них - прямые попадания по жилым домам, энергетике, железной дороге.
Повреждены более двух десятков домов в Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях", - говорится в сообщении.
Есть раненые
По данным Клименко, ранены по меньшей мере 8 человек:
• 3 - в Киевской области
• 3 - в Днепропетровской области
• 2 - во Львовской области
В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала.
"В Луцке, Днепре и Белой Церкви спасатели тушат тысячи квадратных метров складских помещений с продуктами и медикаментами.
Продолжается ликвидация пожаров на энергетических объектах Киевской и Львовской областей. К работе привлечены почти 500 спасателей и около 200 полицейских", - уточнил Клименко.
Последствия на 24 локациях
Полиция документирует преступления, собирает доказательства, помогает людям, проверяет территории на наличие опасных обломков боеприпасов.
ГСЧС работает на 24 локациях:
• на 17 уже завершено тушение пожаров
• на 7 работа продолжается
"Самые сложные точки - крупные пожары на складах в Луцке, Днепре и Белой Церкви. Там работают роботизированные комплексы и авиация ГСЧС", - резюмирует глава МВД.
Первые последствия массированной атаки РФ
Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.
В Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения - у нее осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника.
Еще одна пострадавшая - 40-летняя женщина - получила рваную рану щеки. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени, состояние не требует стационарного лечения.
Из-за удара по железнодорожной инфраструктуре в Фастове "Укрзализныця" временно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.
Ночью атакам также подверглись Запорожский район, а также Днепр и область. В Запорожье, по словам главы ОГА Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. В Днепропетровской области последствия обстрелов пока уточняются.
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