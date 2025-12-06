Клименко про нічну атаку: під ударом 10 областей, 8 людей поранені. Великі пожежі у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. ФОТОрепортаж

Ніч на 6 грудня в Україні була важкою. Росія знову била по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Атаковано 10 регіонів

За його словами, під атакою опинилися 10 регіонів.

"У більшості з них - прямі влучання по житлових будинках, енергетиці, залізниці.

Пошкоджено понад два десятки будинків на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Львівщині", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожою атакою на Київ, - Клименко. ФОТОрепортаж

Є поранені

За даними Клименка, поранені щонайменше 8 людей:

• 3 - на Київщині

• 3 - на Дніпропетровщині

• 2 - на Львівщині

У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу.

"У Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві рятувальники гасять тисячі квадратних метрів складських приміщень із продуктами та медикаментами.

Триває ліквідація пожеж на енергетичних об’єктах Київщини та Львівщини. До роботи залучені майже 500 рятувальників і близько 200 поліцейських", - уточнив Клименко.

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Наслідки на 24 локаціях

Поліція документує злочини, збирає докази, допомагає людям, перевіряє території на наявність небезпечних уламків боєприпасів.











ДСНС працює на 24 локаціях:

• на 17 вже завершено гасіння пожеж

• на 7 робота триває

"Найскладніші точки - великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Там працюють роботизовані комплекси та авіація ДСНС", - резюмує очільник МВС.

Перші наслідки масованої атаки РФ

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.

У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.

У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.

Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.

Уночі атаки також зазнали Запорізький район, а також Дніпро та область. На Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, обійшлося без постраждалих. У Дніпропетровській області наслідки обстрілів наразі уточнюються.

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