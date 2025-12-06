Зеленський про нічну атаку: головні цілі ворога - енергетика, згорів вокзал у Фастові. ФОТОрепортаж

Наразі у багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Згорів вокзал у Фастові

"Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це. Були також удари по підприємствах і житлових будинках Київської області. Постраждали Дніпровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь, Миколаївщина. Понад 650 дронів та 51 ракета, в тому числі аеробалістичні та балістичні. Є поранені в регіонах. Всім допомагають", - наголошує глава держави.





















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Головна ціль - енергетика

За словами Зеленського, головні цілі цих ударів - знову енергетика.

"Мета росіян - зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая. Саме тому потрібен додатковий тиск. Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя. Дякую всім, хто працює заради цього", - додав Зеленський.