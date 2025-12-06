УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19652 відвідувача онлайн
Новини Фото Масований комбінований удар
7 053 42

Зеленський про нічну атаку: головні цілі ворога - енергетика, згорів вокзал у Фастові. ФОТОрепортаж

Наразі у багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згорів вокзал у Фастові

"Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це. Були також удари по підприємствах і житлових будинках Київської області. Постраждали Дніпровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь, Миколаївщина. Понад 650 дронів та 51 ракета, в тому числі аеробалістичні та балістичні. Є поранені в регіонах. Всім допомагають", - наголошує глава держави.

масована атака 6 грудня
масована атака 6 грудня
масована атака 6 грудня
масована атака 6 грудня
масована атака 6 грудня
масована атака 6 грудня
масована атака 6 грудня
масована атака 6 грудня
масована атака 6 грудня
масована атака 6 грудня

Також читайте: РФ масовано атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 8 областях, є знеструмлення, - Міненерго

Головна ціль - енергетика

За словами Зеленського, головні цілі цих ударів - знову енергетика.

"Мета росіян - зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая. Саме тому потрібен додатковий тиск. Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя. Дякую всім, хто працює заради цього", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (28080) Київська область (4639) обстріл (34578) енергетика (3858) Фастів (46) Фастівський район (77)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Скільки у сотень «Фламінго» полетіло у відповідь по Мацкві Зєля не повідомив.
показати весь коментар
06.12.2025 11:34 Відповісти
+19
А ми їх відосами закидаємо
показати весь коментар
06.12.2025 11:35 Відповісти
+19
Ну не царська справа бути прес-секретарем? Я ХОЧУ БАЧИТИ ПРЕЗИДЕНТА І ГОЛОВКОМА,а не артиста на сцені Невже притомні помічники не можуть зрозуміти,що бути "інформ бюро" це не для президента де іде війна.
показати весь коментар
06.12.2025 11:38 Відповісти

Завантаження...

 
 