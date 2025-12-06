Зеленский о ночной атаке: главные цели врага - энергетика, сгорел вокзал в Фастове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сейчас во многих регионах продолжаются восстановительные работы после ночи российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сгорел вокзал в Фастове

"Есть, к сожалению, разрушения. От удара дронами в Фастове сгорело главное здание вокзала. Бессмысленный с военной точки зрения удар, и россияне не могли этого не понимать. Были также удары по предприятиям и жилым домам Киевской области. Пострадали Днепровщина, Черниговщина, Запорожье, Одесщина, Львовщина, Волынь, Николаевщина. Более 650 дронов и 51 ракета, в том числе аэробаллистические и баллистические. Есть раненые в регионах. Всем помогают", - отмечает глава государства.





















Читайте также: РФ массированно атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в 8 областях, есть отключения электроэнергии, - Минэнерго

Главная цель - энергетика

По словам Зеленского, главные цели этих ударов - снова энергетика.

"Цель россиян - причинить боль миллионам украинцев, и они пали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая. Именно поэтому нужно дополнительное давление. Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни. Спасибо всем, кто работает ради этого", - добавил Зеленский.