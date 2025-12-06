Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів у трьох районах Київщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах Київської області рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до ліквідації пожеж у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах залучалося більше ста рятувальників, авіація ДСНС.
У місті Фастів на допомогу рятувальникам залучено пожежний потяг.
Повідомляється, що роботи тривають.
Що передувало?
Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.
- У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта. Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.
- У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.
- Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль