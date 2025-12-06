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Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів у трьох районах Київщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах Київської області рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, до ліквідації пожеж у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах залучалося більше ста рятувальників, авіація ДСНС.

У місті Фастів на допомогу рятувальникам залучено пожежний потяг.

Повідомляється, що роботи тривають.

Дивіться: Атака РФ на Київщину: Локалізовано пожежу у Фастові, ліквідовано - у Білій Церкві. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки на Київщині
Наслідки атаки на Київщині
Наслідки атаки на Київщині
Наслідки атаки на Київщині
Наслідки атаки на Київщині
Наслідки атаки на Київщині
Наслідки атаки на Київщині
Наслідки атаки на Київщині

Що передувало?

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.

  • У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта. Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.
  • У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.
  • Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.

Автор: 

Київська область (4639) обстріл (34578) Фастів (46) Білоцерківський район (66) Бучанський район (167) Вишгородський район (85) Фастівський район (77)
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