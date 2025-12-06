Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів у трьох районах Київщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах Київської області рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, до ліквідації пожеж у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах залучалося більше ста рятувальників, авіація ДСНС.



У місті Фастів на допомогу рятувальникам залучено пожежний потяг.



Повідомляється, що роботи тривають.

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Що передувало?

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.