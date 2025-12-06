Россияне нанесли удар по складу лекарств на юге Украины
Российские войска нанесли удар по складу лекарств фармдистрибьютора "БаДМ", который является одним из двух крупнейших поставщиков фармацевтической продукции в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Экономическая правда".
Отмечается, что это уже не первый прицельный удар по инфраструктуре дистрибьютора: склады "БаДМ" россияне также уничтожали в октябре и ноябре.
На данный момент неизвестно количество жертв и оценка ущерба. На сайте компании говорится, что она имеет 60 000 м2 складских комплексов.
Массированный обстрел 6 декабря
По информации главы МВД Игоря Клименко, под российским ударом оказались десять областей, 8 человек ранены.
- В Днепре в результате утренней ракетной атаки произошел пожар складских помещений. К тушению привлечена авиация ГСЧС. По словам городского головы Бориса Филатова, россияне попали в склады с марлей, бинтами и шинами.
- В ночь на 6 декабря 2025 года войска РФ снова атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины.
- В результате вражеской атаки в Житомирском районе повреждены 5 частных жилых домов.
- В воздушном пространстве Волынской области во время воздушной тревоги силы безопасности и обороны зафиксировали 22 вражеских"Шахеда", из которых 11 удалось уничтожить. Есть попадания в гражданские предприятия на территории Луцка. Также от падения сбитых обломков есть пожары: складского здания на территории Луцка и жилого дома в Луцком районе
- Враг также атаковал боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами критическую энергетическую инфраструктуру Львовской области.
- Беспилотники ночью атаковали Черниговскую область. В Корюковском районе зафиксировано попадание в жилой сектор и по гражданскому объекту. В городе Чернигов и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры.
-
Ночью 6 декабря 2025 года враг снова нанес удар по гражданской инфраструктуре Одесской области ударными беспилотниками: поврежден объект энергетики.
-
Враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами. Под ударом оказались два района. В Фастове повреждена инфраструктура железной дороги.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
знайте Все що каже рузкій - це навпаки. "Ми ваші братья" - ми вас знищимо всіх
" ми не нападали" - ТАК ми напали
"ми по мирним не бємо" - вони наша ціль
і тд
Стефанчуки-зеленський з КМУ ВРУ ГПУ опу ОДА, про це теж «не ЗНАЮТЬ», упродовж з 2019 року???