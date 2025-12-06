РУС
Россияне нанесли удар по складу лекарств на юге Украины

Россияне обстреляли склад лекарств "БаДМ" на юге Украины

Российские войска нанесли удар по складу лекарств фармдистрибьютора "БаДМ", который является одним из двух крупнейших поставщиков фармацевтической продукции в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Экономическая правда".

Отмечается, что это уже не первый прицельный удар по инфраструктуре дистрибьютора: склады "БаДМ" россияне также уничтожали в октябре и ноябре.

На данный момент неизвестно количество жертв и оценка ущерба. На сайте компании говорится, что она имеет 60 000 м2 складских комплексов.

Массированный обстрел 6 декабря

По информации главы МВД Игоря Клименко, под российским ударом оказались десять областей, 8 человек ранены.

  • В Днепре в результате утренней ракетной атаки произошел пожар складских помещений. К тушению привлечена авиация ГСЧС. По словам городского головы Бориса Филатова, россияне попали в склады с марлей, бинтами и шинами.
  • В ночь на 6 декабря 2025 года войска РФ снова атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины.
  • В результате вражеской атаки в Житомирском районе повреждены 5 частных жилых домов.
  • В воздушном пространстве Волынской области во время воздушной тревоги силы безопасности и обороны зафиксировали 22 вражеских"Шахеда", из которых 11 удалось уничтожить. Есть попадания в гражданские предприятия на территории Луцка. Также от падения сбитых обломков есть пожары: складского здания на территории Луцка и жилого дома в Луцком районе
  • Враг также атаковал боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами критическую энергетическую инфраструктуру Львовской области.
  • Беспилотники ночью атаковали Черниговскую область. В Корюковском районе зафиксировано попадание в жилой сектор и по гражданскому объекту. В городе Чернигов и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры.

  • Ночью 6 декабря 2025 года враг снова нанес удар по гражданской инфраструктуре Одесской области ударными беспилотниками: поврежден объект энергетики.

  • Враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами. Под ударом оказались два района. В Фастове повреждена инфраструктура железной дороги.

МИШЕБРАТЬЯ......

знайте Все що каже рузкій - це навпаки. "Ми ваші братья" - ми вас знищимо всіх
" ми не нападали" - ТАК ми напали
"ми по мирним не бємо" - вони наша ціль

і тд
06.12.2025 14:37 Ответить
Коригувальників треба вішати, як і КабМіндічів за мародерство на крові Українців!!
Стефанчуки-зеленський з КМУ ВРУ ГПУ опу ОДА, про це теж «не ЗНАЮТЬ», упродовж з 2019 року???
06.12.2025 14:38 Ответить
Б'ють по енергетиці, по складах з ліками, скоро по лікарнях будуть лупити. А Фламінго де б'є? Мабуть куєм по роялю.
06.12.2025 14:45 Ответить
 
 