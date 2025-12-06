Росіяни завдали удару по складу ліків на півдні України
Російські війська завдали удару по складу ліків фармдистрибʼютора "БаДМ", який є одним із двох найбільших постачальників фармацевтичної продукції в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що це вже не перший прицільний удар по інфраструктурі дистрибʼютора: склади "БаДМ" росіяни також знищували у жовтні та листопаді.
Наразі невідома кількість жертв та оцінка збитків. На сайті компанії йдеться, що вона має 60 000 м2 складських комплексів.
Масований обстріл 6 грудня
За інформацією голови МВС Ігоря Клименка, під російським ударом опинилися десять областей, 8 людей поранені.
- У Дніпрі внаслідок вранішньої ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень. До гасіння залучено авіацію ДСНС. За словами міського голови Бориса Філатова росіяни поцілили у склади з марлею, бинтами та шинами.
- У ніч на 6 грудня 2025 року війська РФ знову атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.
- Внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі пошкоджено 5 приватних житлових будинків.
- У повітряному просторі Волинської області під час повітряної тривоги сили безпеки й оборони зафіксували 22 ворожі "Шахеди", з яких 11 вдалося знищити. Є влучання у цивільні підприємства на території Луцька. Також від падіння збитих уламків є пожежі: складської будівлі на території Луцька та житлового будинку в Луцькому районі
- Ворог також атакував бойовими безпілотниками та крилатими ракетами критичну енергетичну інфраструктуру Львівської області.
- Безпілотники вночі атакували Чернігівську область. У Корюківському районі зафіксовано влучання у житловий сектор та по цивільному об’єкту. У місті Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
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Вночі 6 грудня 2025 року ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками: пошкоджено об’єкт енергетики.
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Ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетами. Під ударом опинилися два райони. У Фастові пошкоджено інфраструктуру залізниці.
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Стефанчуки-зеленський з КМУ ВРУ ГПУ опу ОДА, про це теж «не ЗНАЮТЬ», упродовж з 2019 року???