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Новини Масований комбінований удар
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Росіяни завдали удару по складу ліків на півдні України

Росіяни обстріляли склад ліків "БаДМ" на півдні Україні

Російські війська завдали удару по складу ліків фармдистрибʼютора "БаДМ", який є одним із двох найбільших постачальників фармацевтичної продукції в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Економічна правда".

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Зазначається, що це вже не перший прицільний удар по інфраструктурі дистрибʼютора: склади "БаДМ" росіяни також знищували у жовтні та листопаді.

Наразі невідома кількість жертв та оцінка збитків. На сайті компанії йдеться, що вона має 60 000 м2 складських комплексів.

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Масований обстріл 6 грудня

За інформацією голови МВС Ігоря Клименка, під російським ударом опинилися десять областей, 8 людей поранені.

  • У Дніпрі внаслідок вранішньої ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень. До гасіння залучено авіацію ДСНС. За словами міського голови Бориса Філатова росіяни поцілили у склади з марлею, бинтами та шинами.
  • У ніч на 6 грудня 2025 року війська РФ знову атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.
  • Внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі пошкоджено 5 приватних житлових будинків.
  • У повітряному просторі Волинської області під час повітряної тривоги сили безпеки й оборони зафіксували 22 ворожі "Шахеди", з яких 11 вдалося знищити. Є влучання у цивільні підприємства на території Луцька. Також від падіння збитих уламків є пожежі: складської будівлі на території Луцька та житлового будинку в Луцькому районі
  • Ворог також атакував бойовими безпілотниками та крилатими ракетами критичну енергетичну інфраструктуру Львівської області.
  • Безпілотники вночі атакували Чернігівську область. У Корюківському районі зафіксовано влучання у житловий сектор та по цивільному об’єкту. У місті Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

  • Вночі 6 грудня 2025 року ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками:  пошкоджено об’єкт енергетики.

  • Ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетами. Під ударом опинилися два райони. У Фастові пошкоджено інфраструктуру залізниці.

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Автор: 

обстріл (34578) фармацевтика (113)
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Топ коментарі
+6
Коригувальників треба вішати, як і КабМіндічів за мародерство на крові Українців!!
Стефанчуки-зеленський з КМУ ВРУ ГПУ опу ОДА, про це теж «не ЗНАЮТЬ», упродовж з 2019 року???
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06.12.2025 14:38 Відповісти
+4
Б'ють по енергетиці, по складах з ліками, скоро по лікарнях будуть лупити. А Фламінго де б'є? Мабуть куєм по роялю.
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06.12.2025 14:45 Відповісти
+4
Рашисти в соцмережах відверто насміхаються над тим що Українські міста без світла, в руїнах, в тяжкій економічній ситуації. Рашисти цинічно це відносять до наслідків Майдану. Мовляв, залишилися б ви з Сосією і з Януковощем то всього цього б не було. Ми тоже повинні показати рашистам що рашистські міста горять внаслідок того що вони влізли в Україну. І досить вже рашистам щось доказувати. Все вони прекрасно розуміють про звірства z-фашистів і цинічно зловтішаються. За багато слів краще підсмажити їм сраки і знищити їм життя щоб болотяні орки ще 100 років переказували своїм личинкам жах який вони отримали за те що полізли на Україну
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06.12.2025 15:22 Відповісти

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