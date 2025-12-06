Макрон: Ми повинні продовжувати тиснути на Росію, щоб змусити її обрати мир

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовані удари, які РФ завдала по Україні в ніч на 6 грудня. Він наголосив на важливості продовжувати здійснювати тиск на РФ, щоб змусити країну-агресорку до миру.

Про це лідер Франції написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Макрон засудив атаки РФ на Україну

"Росія замикається на шляху ескалації і не прагне миру. Я рішуче засуджую масові удари, які були завдані Україні минулої ночі, зокрема по її енергетичній та залізничній інфраструктурі. Ми повинні продовжувати чинити тиск на Росію, щоб змусити її обрати мир", - заявив Макрон.

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Зустріч у Лондоні

Окрім цього, президент Франції повідомив, що у понеділок, 8 грудня, він поїде до Лондона, щоб зустрітися з президентом України, прем'єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини для того, щоб "оцінити ситуацію та перебіг переговорів у межах посередництва США".

"Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Саме в цьому полягає мета зусиль, які ми докладаємо в межах Коаліції охочих. Ми продовжимо ці зусилля разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Бо на кону в Україні стоїть також безпека Європи в цілому",- підсумував Макрон.

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Масований обстріл 6 грудня

Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня РФ здійснила знову била по цивільній інфраструктурі України дронами та ракетами.

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