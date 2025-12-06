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Новини Тиск на Росію Масований комбінований удар
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Макрон: Ми повинні продовжувати тиснути на Росію, щоб змусити її обрати мир

Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовані удари, які РФ завдала по Україні в ніч на 6 грудня. Він наголосив на важливості продовжувати здійснювати тиск на РФ, щоб змусити країну-агресорку до миру.

Про це лідер Франції написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Макрон засудив атаки РФ на Україну

"Росія замикається на шляху ескалації і не прагне миру. Я рішуче засуджую масові удари, які були завдані Україні минулої ночі, зокрема по її енергетичній та залізничній інфраструктурі. Ми повинні продовжувати чинити тиск на Росію, щоб змусити її обрати мир", - заявив Макрон.

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Зустріч у Лондоні

Окрім цього, президент Франції повідомив, що у понеділок, 8 грудня, він поїде до Лондона, щоб зустрітися з президентом України, прем'єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини для того, щоб "оцінити ситуацію та перебіг переговорів у межах посередництва США".

"Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Саме в цьому полягає мета зусиль, які ми докладаємо в межах Коаліції охочих. Ми продовжимо ці зусилля разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Бо на кону в Україні стоїть також безпека Європи в цілому",- підсумував Макрон.

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Масований обстріл 6 грудня

  • Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня РФ здійснила знову била по цивільній інфраструктурі України дронами та ракетами.

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Автор: 

обстріл (34578) росія (70484) Макрон Емманюель (1785)
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Топ коментарі
+13
ви так тиснете, що кожного місяця купуєте нафти й газу на 1.5 млрд євро у рашки. тисніть сильніше, до 2 млрд.
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06.12.2025 18:57 Відповісти
+8
чотири роки європейські "тискуни" іпальниками тиснуть.
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06.12.2025 19:13 Відповісти
+6
Поки що ваш тиск тільки підбадьорює росію до подальшої війни і окупації.
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06.12.2025 19:17 Відповісти

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