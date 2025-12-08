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Новини Візит Зеленського до Британії
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Єлисейський палац розкрив деталі переговорів щодо гарантій безпеки України

Зеленський зустрівся з Макроном, Стармером та Мерцем: про що говорили

Єлисейський палац оприлюднив подробиці переговорів, що відбулися сьогодні на Даунінг-стріт за участю Президента України та європейських лідерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві адміністрації президента Франції.

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Основні теми лондонських переговорів

За даними Єлисейського палацу, учасники зустрічі зосередилися на двох ключових напрямах: наданні Україні дієвих і довгострокових гарантій безпеки та обговоренні підходів до післявоєнного відновлення країни.

Французька сторона зазначила, що під час консультацій ішлося про конкретні механізми підтримки, які мають зміцнити обороноздатність України та забезпечити стабільність на європейському континенті.

"Гарантії безпеки для України є необхідною умовою майбутньої стабільності, і ця тема залишається у центрі уваги партнерів", — підкреслили в Єлисейському палаці.

Читайте: Після переговорів у Лондоні Мерц зробив заяву про Україну: Наша підтримка не похитнеться

Продовження роботи над американським мирним планом

Окремим пунктом зустрічі стало обговорення мирної ініціативи США. Французька адміністрація наголосила, що консультації в Лондоні дали змогу узгодити подальшу роботу над елементами плану та визначити спільні підходи європейських партнерів до дипломатичних зусиль.

Після завершення переговорів резиденцію британського прем’єра покинули президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Згодом будівлю залишив і Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Читайте: Зустріч Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершено: лідери відмовились від коментарів для ЗМІ

Що передувало

Також читайте: Гарантії безпеки для України повинні бути такими, "щоби Путіну довелося поважати мирну угоду", - Стармер

Автор: 

Велика Британія (5993) Зеленський Володимир (28128) перемовини (3833) Макрон Емманюель (1789) Стармер Кір (382) Мерц Фрідріх (462)
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Топ коментарі
+7
Так а в чому саме "деталі"? Як завжди, зібрались поговорили що треба і далі збиратись? Навіть не створили ще якусь "коаліцію"?
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08.12.2025 19:07 Відповісти
+3
Україні не потрібні нові ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ. Виконайте спочатку ті ГАРАНТІЇ які підписали в Будапешті США, росія, Британія а потім і Франція з Китаєм.
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08.12.2025 19:11 Відповісти
+3
Ці гарантії можна описати знаменитою поліцайською цитатою: "Коли вб'ють, тоді й приходьте".
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08.12.2025 19:42 Відповісти

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