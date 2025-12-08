Єлисейський палац розкрив деталі переговорів щодо гарантій безпеки України

Єлисейський палац оприлюднив подробиці переговорів, що відбулися сьогодні на Даунінг-стріт за участю Президента України та європейських лідерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві адміністрації президента Франції.

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Основні теми лондонських переговорів

За даними Єлисейського палацу, учасники зустрічі зосередилися на двох ключових напрямах: наданні Україні дієвих і довгострокових гарантій безпеки та обговоренні підходів до післявоєнного відновлення країни.

Французька сторона зазначила, що під час консультацій ішлося про конкретні механізми підтримки, які мають зміцнити обороноздатність України та забезпечити стабільність на європейському континенті.

"Гарантії безпеки для України є необхідною умовою майбутньої стабільності, і ця тема залишається у центрі уваги партнерів", — підкреслили в Єлисейському палаці.

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Продовження роботи над американським мирним планом

Окремим пунктом зустрічі стало обговорення мирної ініціативи США. Французька адміністрація наголосила, що консультації в Лондоні дали змогу узгодити подальшу роботу над елементами плану та визначити спільні підходи європейських партнерів до дипломатичних зусиль.

Після завершення переговорів резиденцію британського прем’єра покинули президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Згодом будівлю залишив і Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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Що передувало

Президент Зеленський прибув із візитом до Лондона.

Повідомлялось, що президент сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.

Відомо що Зеленський провів зустріч із Мерцом, Макроном та Стармером.

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