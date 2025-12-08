Елисейский дворец раскрыл детали переговоров о гарантиях безопасности Украины

Елисейский дворец обнародовал подробности переговоров, состоявшихся сегодня на Даунинг-стрит с участием президента Украины и европейских лидеров.

об этом говорится в заявлении администрации президента Франции.

Основные темы лондонских переговоров

По данным Елисейского дворца, участники встречи сосредоточились на двух ключевых направлениях: предоставлении Украине действенных и долгосрочных гарантий безопасности и обсуждении подходов к послевоенному восстановлению страны.

Французская сторона отметила, что в ходе консультаций речь шла о конкретных механизмах поддержки, которые должны укрепить обороноспособность Украины и обеспечить стабильность на европейском континенте.

"Гарантии безопасности для Украины являются необходимым условием будущей стабильности, и эта тема остается в центре внимания партнеров", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Продолжение работы над американским мирным планом

Отдельным пунктом встречи стало обсуждение мирной инициативы США. Французская администрация подчеркнула, что консультации в Лондоне позволили согласовать дальнейшую работу над элементами плана и определить общие подходы европейских партнеров к дипломатическим усилиям.

После завершения переговоров резиденцию британского премьера покинули президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Впоследствии здание покинул и президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Что предшествовало

Президент Зеленский прибыл с визитом в Лондон.

Сообщалось, что президент сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.

Известно, что Зеленский провел встречу с Мерцем, Макроном и Стармером.

