Елисейский дворец раскрыл детали переговоров о гарантиях безопасности Украины

Елисейский дворец обнародовал подробности переговоров, состоявшихся сегодня на Даунинг-стрит с участием президента Украины и европейских лидеров.
Основные темы лондонских переговоров
По данным Елисейского дворца, участники встречи сосредоточились на двух ключевых направлениях: предоставлении Украине действенных и долгосрочных гарантий безопасности и обсуждении подходов к послевоенному восстановлению страны.
Французская сторона отметила, что в ходе консультаций речь шла о конкретных механизмах поддержки, которые должны укрепить обороноспособность Украины и обеспечить стабильность на европейском континенте.
"Гарантии безопасности для Украины являются необходимым условием будущей стабильности, и эта тема остается в центре внимания партнеров", - подчеркнули в Елисейском дворце.
Продолжение работы над американским мирным планом
Отдельным пунктом встречи стало обсуждение мирной инициативы США. Французская администрация подчеркнула, что консультации в Лондоне позволили согласовать дальнейшую работу над элементами плана и определить общие подходы европейских партнеров к дипломатическим усилиям.
После завершения переговоров резиденцию британского премьера покинули президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Впоследствии здание покинул и президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
