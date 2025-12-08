РУС
Новости Визит Зеленского в Британию
Елисейский дворец раскрыл детали переговоров о гарантиях безопасности Украины

Зеленский встретился с Макроном, Стармером и Мерцем: о чем говорили

Елисейский дворец обнародовал подробности переговоров, состоявшихся сегодня на Даунинг-стрит с участием президента Украины и европейских лидеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении администрации президента Франции.

Основные темы лондонских переговоров

По данным Елисейского дворца, участники встречи сосредоточились на двух ключевых направлениях: предоставлении Украине действенных и долгосрочных гарантий безопасности и обсуждении подходов к послевоенному восстановлению страны.

Французская сторона отметила, что в ходе консультаций речь шла о конкретных механизмах поддержки, которые должны укрепить обороноспособность Украины и обеспечить стабильность на европейском континенте.

"Гарантии безопасности для Украины являются необходимым условием будущей стабильности, и эта тема остается в центре внимания партнеров", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Читайте: После переговоров в Лондоне Мерц сделал заявление об Украине: Наша поддержка не поколеблется

Продолжение работы над американским мирным планом

Отдельным пунктом встречи стало обсуждение мирной инициативы США. Французская администрация подчеркнула, что консультации в Лондоне позволили согласовать дальнейшую работу над элементами плана и определить общие подходы европейских партнеров к дипломатическим усилиям.

После завершения переговоров резиденцию британского премьера покинули президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Впоследствии здание покинул и президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Читайте: Встреча Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером завершена: лидеры отказались от комментариев для СМИ

Что предшествовало

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины должны быть такими, "чтобы Путину пришлось уважать мирное соглашение", — Стармер

Великобритания (5214) Зеленский Владимир (22865) переговоры (5332) Макрон Эмманюэль (1526) Стармер Кир (294) Фридрих Мерц (306)
Так а в чому саме "деталі"? Як завжди, зібрались поговорили що треба і далі збиратись? Навіть не створили ще якусь "коаліцію"?
08.12.2025 19:07 Ответить
Деталі не має знати путлєр і його резидент краснов.
08.12.2025 19:17 Ответить
Україні не потрібні нові ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ. Виконайте спочатку ті ГАРАНТІЇ які підписали в Будапешті США, росія, Британія а потім і Франція з Китаєм.
08.12.2025 19:11 Ответить
Ти той меморандум хоч читав?
08.12.2025 19:22 Ответить
А навіщо? "Чукча не читатель, чукча писатель"
08.12.2025 19:32 Ответить
Главная гарантия безпеки це другий, третій, та четвертий термін президенства Зеленьского. А потім ще можливе й обнулення.
08.12.2025 19:12 Ответить
ох и детали)
08.12.2025 19:15 Ответить
Очень детально. Целый список приоритетов и обязательств. Тут работа только для экспертов и политологов. Как бы это все громадье уместить в один документ. Не получится я думаю. Нужно разбить на 3-4 этапа и по каждый детально проработать.
08.12.2025 19:26 Ответить
Головна деталь гарантій безпеки - це те, що їх в природі не існує. Бубочка бубонить, еврогеї бубонять, всі балаболять, а предмета балабольства просто немає.
08.12.2025 19:36 Ответить
 
 