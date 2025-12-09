Скоординували позиції: Зеленський провів перемовини з НАТО та ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та керівництвом Європейського Союзу, де обговорив ключові дипломатичні питання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його нічному зверненні, оприлюдненому в Telegram.

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Глава держави наголосив, що переговори були результативними та спрямованими на зміцнення міжнародної підтримки України.

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Основні акценти зустрічі

Під час зустрічі Зеленський поінформував Рютте, президента Європейської ради Антоніу Кошту та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн про хід взаємодії зі США. Обговорення стосувалося кроків задля досягнення справедливого миру, гарантій безпеки та посилення української стійкості у протистоянні російській агресії.

За словами президента, сторони детально зупинилися на роботі з американськими партнерами в межах дипломатичного треку. Окремо обговорили ініціативу PURL та репараційний кредит, які мають посилити фінансову й політичну підтримку України.

"По всіх питаннях скоординували позиції. Діємо узгоджено й конструктивно. Дякую за зустріч і за підтримку!", — підкреслив Зеленський.

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Реакція НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте позитивно оцінив результати перемовин та підкреслив готовність Альянсу і надалі підтримувати Україну. У коментарі в соцмережі Х він зазначив, що зустріч із Зеленським та лідерами ЄС стала черговим кроком для зміцнення єдності на шляху до справедливого миру.

Рютте наголосив на важливості подальших спільних рішень, які забезпечать стабільність та безпеку в Європі.

Після зустрічей у Брюсселі Зеленський вирушить з візитом до Італії, де 9 грудня проведе переговори з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

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