Ідея обміну ТОТ Донеччини та ЗАЕС, яку пропонували партнери, не розглядається, - Зеленський

Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Питання обміну Донбасу та ЗАЕС не стоїть

Він наголосив, що загалом обмін територій України на будь-які гарантії безпеки не розглядається.

Президент заявив, що Росія продовжує намагатися захопити частину Донецької області й активно тисне на Україну на всіх рівнях — військовому, інформаційному та політичному.

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"Це неправильний підхід"

Зеленський зауважив, що ситуація на фронті дуже непроста.

Щодо пропозицій обміну територій президент зазначив, що такі ідеї звучали: "Було таке, що казали: давайте одні території обміняємо на інші. Але я не впевнений, що це правильний підхід".

Він наголошує, що є території, які росіяни просто не можуть втримати.

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Він додав, що певні складні ділянки залишаються і на північному сході:

"Є невеличкі шматочки на Харківському напрямку, на Сумському напрямку. І тут це складне питання. Якщо ми зупиняємось на контактній лінії — що буде з цими ділянками? Про це ми говоримо. І це частина питань територій."

Зеленський також нагадав про ситуацію на Запорізькій АЕС:

"Запорізька атомна станція окупована, але всі розуміють: без України вона працювати нормально не буде".

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