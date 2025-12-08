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Новини Окуповані території Зеленський про ситуацію на фронті
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Ідея обміну ТОТ Донеччини та ЗАЕС, яку пропонували партнери, не розглядається, - Зеленський

зеленський

Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Питання обміну Донбасу та ЗАЕС не стоїть

Він наголосив, що загалом обмін територій України на будь-які гарантії безпеки не розглядається.

Президент заявив, що Росія продовжує намагатися захопити частину Донецької області й активно тисне на Україну на всіх рівнях — військовому, інформаційному та політичному.

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"Це неправильний підхід"

Зеленський зауважив, що ситуація на фронті дуже непроста.

Щодо пропозицій обміну територій президент зазначив, що такі ідеї звучали: "Було таке, що казали: давайте одні території обміняємо на інші. Але я не впевнений, що це правильний підхід".

  • Він наголошує, що є території, які росіяни просто не можуть втримати.

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Він додав, що певні складні ділянки залишаються і на північному сході:

"Є невеличкі шматочки на Харківському напрямку, на Сумському напрямку. І тут це складне питання. Якщо ми зупиняємось на контактній лінії — що буде з цими ділянками? Про це ми говоримо. І це частина питань територій."

Зеленський також нагадав про ситуацію на Запорізькій АЕС:

"Запорізька атомна станція окупована, але всі розуміють: без України вона працювати нормально не буде".

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Автор: 

Зеленський Володимир (28128) обмін (1324) територіальна цілісність (325) Донбас (21870) ЗАЕС (1538) війна в Україні (8570)
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Топ коментарі
+9
Співвідношення сил у Покровську - на одного нашого солдата - шість російських.

І росіяни продовжують затягуватись.
Це кажуть у 82 бригаді ДШВ.
Лиш один бат десантників, за місяць боїв тут знищив батальйон росіян.
Але окупанти мають резерви. У бій за Покровськ ще не вступила 76 десантна бригада рф.

Але тилових щурів в погонах не можна на фронт для підсилення, бо тилові військові, мєнти та тцкшники не створені для війни та захисту Україну.
Всі створені для війни - слюсарі, комбайнери, пекарі, вантажники, будівельники, трактористи, ітд..
Але не тилові військови, мєнти та тцкшники
Гниди.
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08.12.2025 21:43 Відповісти
+8
Баш на баш -своє міняй на своє - не партнери а золото
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08.12.2025 21:36 Відповісти
+7
Міняємо ЗАЕС на Курську АЕС
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08.12.2025 21:35 Відповісти

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