Идея обмена ВОТ Донетчины и ЗАЭС, которую предлагали партнеры, не рассматривается, - Зеленский
Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
Вопрос обмена Донбасса и ЗАЭС не стоит
Он подчеркнул, что в целом обмен территорий Украины на какие-либо гарантии безопасности не рассматривается.
Президент заявил, что Россия продолжает пытаться захватить часть Донецкой области и активно давит на Украину на всех уровнях — военном, информационном и политическом.
"Это неправильный подход"
Зеленский отметил, что ситуация на фронте очень сложная.
Относительно предложений обмена территориями президент отметил, что такие идеи звучали: "Было такое, что говорили: давайте одни территории обменяем на другие. Но я не уверен, что это правильный подход".
- Он отмечает, что есть территории, которые россияне просто не могут удержать.
Он добавил, что определенные сложные участки остаются и на северо-востоке:
"Есть небольшие кусочки на Харьковском направлении, на Сумском направлении. И здесь это сложный вопрос. Если мы останавливаемся на контактной линии — что будет с этими участками? Об этом мы говорим. И это часть вопросов территорий".
Зеленский также напомнил о ситуации на Запорожской АЭС:
"Запорожская атомная станция оккупирована, но все понимают: без Украины она работать нормально не будет".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кругом одні рієлтери,
Кругом одні ....ди !
кругом одні "рієлтори" короче.....
включно з преЗЄдентом України
.
.
▪️Переговоры США и Украины застряли на одном главном вопросе: как вынудить Украину отдать весь Донбасс - то, что Кремль не смог захватить за время войны.
▪️"Что касается территорий, у американцев всё просто: Россия требует от Украины отдать территории, а американцы думают, как сделать это возможным", - европейский источник.
▪️"Американцы настаивают, чтобы Украина покинула Донбасс... так или иначе", - источник.
▪️Причём США хотят, чтобы это всё произошло быстро.
▪️"Может быть Трамп хочет, чтобы это произошло быстро, а его [Трампа] команда вынуждена объяснять ему, что они не виноваты в том, что это не происходит так быстро, как он хочет", - европейский чиновник (И поэтому у них во всём виноват Зеленский, - прим.).
▪️"Важно понять, как Америка будет себя вести: как посредник или будет склоняться в сторону россиян", - европейский источник.
- нормальні такі , в нас , "партнери" - пропонують обміняти НАШУ територію на НАШУ АЕС ...
І росіяни продовжують затягуватись.
Це кажуть у 82 бригаді ДШВ.
Лиш один бат десантників, за місяць боїв тут знищив батальйон росіян.
Але окупанти мають резерви. У бій за Покровськ ще не вступила 76 десантна бригада рф.
Але тилових щурів в погонах не можна на фронт для підсилення, бо тилові військові, мєнти та тцкшники не створені для війни та захисту Україну.
Всі створені для війни - слюсарі, комбайнери, пекарі, вантажники, будівельники, трактористи, ітд..
Але не тилові військови, мєнти та тцкшники
Гниди.
Син Трампа стверджує, що з України "повтікали багатії": У Монако 50% Bugatti та Ferrari мають українські номери
великойпозорной
Україна продовжує наполягати, що потенційна "заморозка" має відбутись по поточній лінії фронту. Українські перемовники намагаються донести до США, що якщо віддати Путіну те, що російській армії з шаленими втратами не вдалося захопити за всі роки війни, це лише розбурхає його апетити.
Також, зазначають у публікації, Україна відчуває тиск у тому, з якою швидкістю хочуть рухатися США.
Але мирний договір передбачає добровільну відмову Україною від своїх територій ! Цього допускати не можна !
Які?