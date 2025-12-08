РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10861 посетитель онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Зеленский о ситуации на фронте
3 353 32

Идея обмена ВОТ Донетчины и ЗАЭС, которую предлагали партнеры, не рассматривается, - Зеленский

зеленський

Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вопрос обмена Донбасса и ЗАЭС не стоит

Он подчеркнул, что в целом обмен территорий Украины на какие-либо гарантии безопасности не рассматривается.

Президент заявил, что Россия продолжает пытаться захватить часть Донецкой области и активно давит на Украину на всех уровнях — военном, информационном и политическом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не имеет права "по Конституции и моральному праву" отдавать территории России, - Зеленский

"Это неправильный подход"

Зеленский отметил, что ситуация на фронте очень сложная.

Относительно предложений обмена территориями президент отметил, что такие идеи звучали: "Было такое, что говорили: давайте одни территории обменяем на другие. Но я не уверен, что это правильный подход".

  • Он отмечает, что есть территории, которые россияне просто не могут удержать.

Читайте также: Контроль над Донецкой областью и ЗАЭС - ключевые вопросы, которые нужно решить для завершения войны в Украине, - Келлог

Он добавил, что определенные сложные участки остаются и на северо-востоке:

"Есть небольшие кусочки на Харьковском направлении, на Сумском направлении. И здесь это сложный вопрос. Если мы останавливаемся на контактной линии — что будет с этими участками? Об этом мы говорим. И это часть вопросов территорий".

Зеленский также напомнил о ситуации на Запорожской АЭС:

"Запорожская атомная станция оккупирована, но все понимают: без Украины она работать нормально не будет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжают давить на Украину, чтобы ВСУ без боя вышли из Донбасса для "мира" с РФ, - Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (22865) обмен (1502) территориальная целостность (320) Донбасс (26975) Запорожская АЭС (781) война в Украине (7145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Баш на баш -своє міняй на своє - не партнери а золото
показать весь комментарий
08.12.2025 21:36 Ответить
+5
Співвідношення сил у Покровську - на одного нашого солдата - шість російських.

І росіяни продовжують затягуватись.
Це кажуть у 82 бригаді ДШВ.
Лиш один бат десантників, за місяць боїв тут знищив батальйон росіян.
Але окупанти мають резерви. У бій за Покровськ ще не вступила 76 десантна бригада рф.

Але тилових щурів в погонах не можна на фронт для підсилення, бо тилові військові, мєнти та тцкшники не створені для війни та захисту Україну.
Всі створені для війни - слюсарі, комбайнери, пекарі, вантажники, будівельники, трактористи, ітд..
Але не тилові військови, мєнти та тцкшники
Гниди.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:43 Ответить
+3
Міняємо ЗАЕС на Курську АЕС
показать весь комментарий
08.12.2025 21:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міняємо ЗАЕС на Курську АЕС
показать весь комментарий
08.12.2025 21:35 Ответить
вже, про-сирський поміняв ...... лять !
показать весь комментарий
08.12.2025 21:37 Ответить
ставка не пройшла.... Не на то поле поставив...
показать весь комментарий
08.12.2025 21:39 Ответить
Баш на баш -своє міняй на своє - не партнери а золото
показать весь комментарий
08.12.2025 21:36 Ответить
Рієлтери, рієлтери,
Кругом одні рієлтери,
Кругом одні ....ди !

кругом одні "рієлтори" короче.....
включно з преЗЄдентом України

.
.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:40 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/19456 Просто нет слов... Возможно, это самый позорный момент для Америки за всю её 250-летнюю историю. Чего США хотят от Украины: уйдите из Донбасса, так или иначе, - https://www.politico.eu/article/us-wants-from-ukraine-leave-donbas-one-way-or-another/ пишет Politico.

▪️Переговоры США и Украины застряли на одном главном вопросе: как вынудить Украину отдать весь Донбасс - то, что Кремль не смог захватить за время войны.
▪️"Что касается территорий, у американцев всё просто: Россия требует от Украины отдать территории, а американцы думают, как сделать это возможным", - европейский источник.
▪️"Американцы настаивают, чтобы Украина покинула Донбасс... так или иначе", - источник.
▪️Причём США хотят, чтобы это всё произошло быстро.
▪️"Может быть Трамп хочет, чтобы это произошло быстро, а его [Трампа] команда вынуждена объяснять ему, что они не виноваты в том, что это не происходит так быстро, как он хочет", - европейский чиновник (И поэтому у них во всём виноват Зеленский, - прим.).
▪️"Важно понять, как Америка будет себя вести: как посредник или будет склоняться в сторону россиян", - европейский источник.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:39 Ответить
А чому це ти тягнеш сюди інфу москальською кацапе? Йди в болоті виваляйся, випий горілки і йди спати в свою брудну діру.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:41 Ответить
пішов ти *****, дебіле зеленосраний
показать весь комментарий
08.12.2025 21:48 Ответить
Типовий кацап, без матів не може спілкуватися🤣
показать весь комментарий
08.12.2025 22:03 Ответить
***** ти провокаторна, щоб ти здох
показать весь комментарий
08.12.2025 22:17 Ответить
Україна отримала пропозицію від партнерів Джерело: https://censor.net/ua/n3589351
- нормальні такі , в нас , "партнери" - пропонують обміняти НАШУ територію на НАШУ АЕС ...
показать весь комментарий
08.12.2025 21:42 Ответить
Співвідношення сил у Покровську - на одного нашого солдата - шість російських.

І росіяни продовжують затягуватись.
Це кажуть у 82 бригаді ДШВ.
Лиш один бат десантників, за місяць боїв тут знищив батальйон росіян.
Але окупанти мають резерви. У бій за Покровськ ще не вступила 76 десантна бригада рф.

Але тилових щурів в погонах не можна на фронт для підсилення, бо тилові військові, мєнти та тцкшники не створені для війни та захисту Україну.
Всі створені для війни - слюсарі, комбайнери, пекарі, вантажники, будівельники, трактористи, ітд..
Але не тилові військови, мєнти та тцкшники
Гниди.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:43 Ответить
свалили и свалили - но бабло продолжают тянуть как и раньше - двойные граждане, как никак и неприкосновенная частная собственность, нажитая непосильным трудом.
показать весь комментарий
08.12.2025 22:25 Ответить
Але не рорзглядається Пуйлом, а не Янелохом. Пуйло і так Донбас візьме. З6ельоні посприяють саботажем.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:43 Ответить
сделай Америку великой позорной
показать весь комментарий
08.12.2025 21:45 Ответить
Так Зеленський обіцяв виміряти Суджу на Запорізьку АЕС, хіба вже забулися?
показать весь комментарий
08.12.2025 21:47 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/27059 Ще додаткова інфа з https://www.politico.eu/article/us-wants-from-ukraine-leave-donbas-one-way-or-another/ Politico:
Україна продовжує наполягати, що потенційна "заморозка" має відбутись по поточній лінії фронту. Українські перемовники намагаються донести до США, що якщо віддати Путіну те, що російській армії з шаленими втратами не вдалося захопити за всі роки війни, це лише розбурхає його апетити.
Також, зазначають у публікації, Україна відчуває тиск у тому, з якою швидкістю хочуть рухатися США.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:51 Ответить
Хватить соплі жувати,якраз час витягувати напрацювання за 6р!!!!Що там у нас-криська платформа,саміт 1х леді,самміти миру,безпекові гарантії,коаліції перемоги,план перемоги,план стійкості...що я пропустив?
показать весь комментарий
08.12.2025 21:52 Ответить
А армія, мова, віра розглядається, чи вже погодився?...
показать весь комментарий
08.12.2025 21:52 Ответить
Йому оце нафіг не потрібне
показать весь комментарий
08.12.2025 21:53 Ответить
у зелі своя армія (цахал), своя мова (російська + можливо ідіш), та своя віра (ви розумієте, яка)
показать весь комментарий
08.12.2025 21:57 Ответить
На привеликий жаль до багатьох українців це починає доходити лише зараз...
показать весь комментарий
08.12.2025 22:00 Ответить
Тобто дуже простий -ніякого завершення , просрати треба все аж до польского кордону.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:52 Ответить
Проблема не в обміні, а в тому, що РФ свою Конституцію міняти не буде. Тому буде нова війна с нових зручних плацдармів.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:59 Ответить
Війна буде в будь якому випадку !
Але мирний договір передбачає добровільну відмову Україною від своїх територій ! Цього допускати не можна !
показать весь комментарий
08.12.2025 22:32 Ответить
Як можна обміняти ЗАЄС ,яку віддали на другий день війни.
показать весь комментарий
08.12.2025 22:01 Ответить
Хіба це партнери як що таке пропонують.
показать весь комментарий
08.12.2025 22:02 Ответить
А ***** нам той ТОТ разом з ЗАЕСом?
показать весь комментарий
08.12.2025 22:07 Ответить
Він наголошує, що є території, які росіяни просто не можуть втримати.

Які?
показать весь комментарий
08.12.2025 22:08 Ответить
+++
показать весь комментарий
08.12.2025 22:25 Ответить
Найгірше ше попереду з цим дибілом
показать весь комментарий
08.12.2025 22:41 Ответить
 
 