Идея обмена ВОТ Донетчины и ЗАЭС, которую предлагали партнеры, не рассматривается, - Зеленский

Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вопрос обмена Донбасса и ЗАЭС не стоит

Он подчеркнул, что в целом обмен территорий Украины на какие-либо гарантии безопасности не рассматривается.

Президент заявил, что Россия продолжает пытаться захватить часть Донецкой области и активно давит на Украину на всех уровнях — военном, информационном и политическом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не имеет права "по Конституции и моральному праву" отдавать территории России, - Зеленский

"Это неправильный подход"

Зеленский отметил, что ситуация на фронте очень сложная.

Относительно предложений обмена территориями президент отметил, что такие идеи звучали: "Было такое, что говорили: давайте одни территории обменяем на другие. Но я не уверен, что это правильный подход".

Он отмечает, что есть территории, которые россияне просто не могут удержать.

Читайте также: Контроль над Донецкой областью и ЗАЭС - ключевые вопросы, которые нужно решить для завершения войны в Украине, - Келлог

Он добавил, что определенные сложные участки остаются и на северо-востоке:

"Есть небольшие кусочки на Харьковском направлении, на Сумском направлении. И здесь это сложный вопрос. Если мы останавливаемся на контактной линии — что будет с этими участками? Об этом мы говорим. И это часть вопросов территорий".

Зеленский также напомнил о ситуации на Запорожской АЭС:

"Запорожская атомная станция оккупирована, но все понимают: без Украины она работать нормально не будет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжают давить на Украину, чтобы ВСУ без боя вышли из Донбасса для "мира" с РФ, - Politico