2 752 86

США продолжают давить на Украину, чтобы ВСУ без боя вышли с Донбасса для "мира" с РФ, - Politico

Зеленский Трамп

В переговорах о потенциальном "мирном соглашении" относительно российско-украинской войны США настаивают, что Киев должен согласиться без боя выйти из Донецкой области. 

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Европе, передает Цензор.НЕТ.

Давление относительно территориальных вопросов

"Мирные переговоры между США и Украиной столкнулись с одной главной проблемой: как заставить Украину отказаться от того, что Кремль не смог захватить во время войны, — от всего Донбасса", — отмечает издание.

В статье цитируются подробности от анонимного европейского чиновника о том, что США в переговорах продолжают настаивать, что Украине следует согласиться на требование отдать под контроль РФ остальную часть Донецкой области, которая еще не находится в оккупации.

"Относительно территориальных вопросов позиция американцев проста: Россия требует от Украины отдать территории, а американцы продолжают думать, как этого достичь... Американцы настаивают, что Украина должна выйти с Донбасса так или иначе", - заявил собеседник.

Условия "мира"

В то же время Украина настаивает, что любое мирное соглашение должно предусматривать замораживание войны на текущей линии фронта.

Украинские переговорщики пытаются донести до США, что если отдать диктатору Путину то, что российской армии с огромными потерями не удалось захватить за все годы войны, это только разбудит его аппетиты.

Также, говорится в публикации, Украина испытывает давление в том, с какой скоростью хотят двигаться США относительно заключения мира.

"Возможно, Трамп хочет, чтобы это произошло быстро, и его команда вынуждена объяснять ему, почему не они крайние в том, что это не происходит так быстро, как он хотел. Важно, как будет действовать Америка - как посредник или склоняясь на сторону России?", - сказал европейский собеседник.

Он добавляет, что украинская сторона также ожидает больше ясности в отношении того, какие гарантии безопасности готовы предложить США.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

переговоры (5332) США (28544) Донбасс (26975) война в Украине (7145)
+28
Ну вийдуть ЗСУ з Донбасу і що далі? ЗСУ вже вийшли з Криму і що? Війна зупинилась?
08.12.2025 16:44 Ответить
+20
Ти, знаток, коли крайній раз був на Донеччині? То в тебе мозок втрачений - пошукай, може знайдеш. Москалі вже майже 12 років не можуть завоювати Донеччину, поклали на Донеччині людей більше ніж поклали тут у Другу Світову. Тож здати без бою Вільну Донеччину - це відкрити двері для захоплення всієї Лівобережної України.
08.12.2025 16:50 Ответить
+13
Якщо це зробити, русня отримає потужний моральний імпульс.
Нє митьйом, так катаньєм, но добьйомся своєго. Молодєц, дядя вова, прододжай в том жє духє, народ россіі с тобой. А впєрєді - Європа. Там будєм повторять.
08.12.2025 16:44 Ответить
Домбас вже був втрачений 11 років тому для України, зараз там суцільні руїни.
08.12.2025 16:41 Ответить
Ну вийдуть ЗСУ з Донбасу і що далі? ЗСУ вже вийшли з Криму і що? Війна зупинилась?
08.12.2025 16:44 Ответить
вы.правы.да только дело в том,что Трамп мощно взял за яйца Зебила через корупцию.хрен его знает,какие там козыри в ФБР.не удивлюсь,если на весь ОП,половину депутатов и всякие прокуратуры -дбры,и прочую хрень,которой рулил Ермак.Зебила они не повяжут,а вот такого как Умеров и иже с ним-легко.думаю-додавят зеленого Паяца..а потом вывезут,только наоборот- как Ленина -Бланка в дипвагоне в Швейцарию.
08.12.2025 17:16 Ответить
Армія має сказати своє слово! Ні гнилому путінському миру!
08.12.2025 17:18 Ответить
а ее много осталось,той армии? угробить окончательно? ухылянты и дезертиры страну не спасут.
08.12.2025 17:20 Ответить
Армія потрібна для війни, а не для фарбування листя в ППД. Війна ще ніколи армію не послаблювала а тільки підсилювала. Війна так війна, досить скиглити, всі на фронт, всі до зброї!
08.12.2025 17:22 Ответить
А далі буде "ефект доміно", Китай полізе на Тайвань, і відкриється "скринька Пандори" і пофіг міжнародне право, "да здравстувуєт право сильного"!
08.12.2025 17:38 Ответить
Зараз стоїть інше питання. З яких позицій через умовно 5-10 років почнеться нове широкомасштабне вторгнення мокшан. З нинішніх, чи з наприклад села Іванівка, що у Донецькій області.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:46 Ответить
Питання протилежне, а чи буде взагалі Україна через п'ять років з такою антиукраїнською владою як зараз?
08.12.2025 16:48 Ответить
Погоджуюсь... дуже багато нині питань.
08.12.2025 17:32 Ответить
Наче там буде 1000 км різниці, а не 50 .
08.12.2025 16:51 Ответить
Ви зазначили майже все правильно.
Ви помилились лише в одному - не 5-10років, а через 2-3місяці - при підписанні будь-якої ''мирної'' угоди - москалі розпочнуть черговий повномасштабний штурм по усій лінії зіткнення.
Тому що:
- почнуться вибори - усі партії залучивши по максимуму військових пересваряться між собою.
- будуть відкриті кордони - ще 2мільйони боєздатних чоловіків виїдуть з України.
- буде масова ротація і відпустки для військових - лінія фронту просто оголиться з Української сторони.
Москалі цим однозначно скористаються - ось тоді ми вже втратимо не 20%, а 50% України.
Харків, Запоріжжя і Дніпро перетворяться на ще один Маріуполь, Суми, Глухів і Конотоп стануть ще однією Бучею.
08.12.2025 17:06 Ответить
Як було бачили, як буде побачимо. Але, те що всі пересруться один з одним, це факт.
08.12.2025 17:33 Ответить
за іншого президента, можливо. однак ми не знаємо, що вони з США, за лаштунками домовилися.
можливо в цьому столітті більше не нападуть, немає причин.
08.12.2025 17:36 Ответить
4ре года назад было понятно с каких позиций русня попрет. 8 лет было подготовится. Это как-то помогло? Не очень вроде. Юг просто слили. Если бы удержали побережье и коридор в Крым, война была бы совсем другой. Так же будет и ещё лет через пять или десять. Хватит ума не проспать время и укрепить оборону, Катастрофы не случиться. Выберут в очередной раз зебобу, сольют тот кусок Донбасса так же как слили Херсон и Мариуполь.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:07 Ответить
Ну... вумний наріт "хатєл паржать". Тепер він "хочєт міра". Я з Вами погоджуюсь, "хочеш миру, готуйся до війни", не дурний придумав.
08.12.2025 17:35 Ответить
Брехня!! 2/3 Донбасу відвоювали за пару років . Навіть попри пряме вторгнення російських бригад чи дивізій. ( Дебальцеве, Іловайск, Новоазовськ )
08.12.2025 16:50 Ответить
Ти, знаток, коли крайній раз був на Донеччині? То в тебе мозок втрачений - пошукай, може знайдеш. Москалі вже майже 12 років не можуть завоювати Донеччину, поклали на Донеччині людей більше ніж поклали тут у Другу Світову. Тож здати без бою Вільну Донеччину - це відкрити двері для захоплення всієї Лівобережної України.
08.12.2025 16:50 Ответить
О , перший кандидат, може покажеш як краще відвоювати Донбас якщо ти такий розумний?
08.12.2025 16:52 Ответить
Де ти прочитав про відвоювання??? Я написав про здачу без бою Вільної Донеччини. Ти і впрям втратив десь мозок - пошукай, може знайдеш, а краще приїзди сюди, на Донеччину.
08.12.2025 16:54 Ответить
Якщо гроші на оборону розкрадати-саме так і . Якщо ж не красти, то, але це ж фантастика
08.12.2025 16:52 Ответить
Крим здали без єдиного пострілу, ядерну зброю віддали за надумані борги ,які це ми двері відкрили по рахунку? Це вже тоді була планомірна здача росії України, розумник знайшовся.
08.12.2025 16:53 Ответить
Все вірно кажеш. Ці кроки вели до здачі України, то ти хочеш і Донеччину підорам віддати? Як можна казати, що вона вже 11 років втрачена? Не на Донеччині вбили Фаріон та Парубія - а в " невтраченому" Львові. І на ТЦК тут ніяка ******* не нападає.
08.12.2025 16:57 Ответить
а ти звідки кукарікаєш? І через скільки років вона буде втрачена після Донбасу?
08.12.2025 16:57 Ответить
На кацапів тиснути у Трампа кишка тонка
08.12.2025 16:42 Ответить
Вони одна банда що трамп що путін.
08.12.2025 16:46 Ответить
Ну так у них є ядерна зброя і впк який працює, а у нас ? Як ти у нас була ядерка яку просрали то війни може б і не було взагалі, тим більше Україну ототожнюють з чинною "владою" яка по вуха в корупції
08.12.2025 16:49 Ответить
У Дональда гостра політична імпотенція .
08.12.2025 16:44 Ответить
Якщо це зробити, русня отримає потужний моральний імпульс.
Нє митьйом, так катаньєм, но добьйомся своєго. Молодєц, дядя вова, прододжай в том жє духє, народ россіі с тобой. А впєрєді - Європа. Там будєм повторять.
08.12.2025 16:44 Ответить
Набєрлін за нємкамі!!
Далі піндосам пасасать!!

Це не "тиха капітуляція" як оман чи відведення військ у часи Сержанта Журавля..
Це деморалізує суспільство та додасть запалу оркам.
08.12.2025 16:47 Ответить
Причому деморалізує Захід і додасть впевненості русні та Сходу.
08.12.2025 16:49 Ответить
Я про нашіх кажу ( в першу чергу). Страшно уявити яке розчарування буде у Війську... а серед придатних цивільних і так резерв вичерпується, не кажучи вже про мотавацію і "стійкість " ...
08.12.2025 16:56 Ответить
Це само собою. Але наслідки будуть також і далеко за межами України.
Наприклад, Китай точно забере Тайвань.
08.12.2025 16:58 Ответить
Без збереження Суб'єктності українцям буде меньше всього до проблем Китайської Республіки... ((((
Ну може амери щось придумають - заберуть звідти всі технології та гарантують прихисток всім хто не хоче під комуняками бути
08.12.2025 17:03 Ответить
Я до того, що іншим теж треба якось наперед дивитись. Справа не тільки в Україні.
08.12.2025 17:04 Ответить
Будуть дивитись але під своїм кутом.
А Україна увійде у всі підручники гібридних війн як приклад, як можно просрати все: інфопростір, роботу з населенням, виховання молоді, розбудову спецслужб, модернізацію генералітету тощо тощо
08.12.2025 17:11 Ответить
Як перша в історії людства держава, знищена (фізично) за допомогою телевізора.
Колись так називали русню. Іронія долі.
08.12.2025 17:14 Ответить
Можно обменять на Венгрию.
08.12.2025 16:44 Ответить
Не США а пуйловський )(уєсос Краснов і його банда.
08.12.2025 16:45 Ответить
А Україні що дадуть ?

? Заморожені активи?
? Відпустять полонених і бажаючих цивільних без фільтрації?
? Порсрану ЗАЕС,?
? Скадовськ, Чонгар ??

Що крім забалакування ЗЕленої капітуляції
08.12.2025 16:46 Ответить
Женіть Вітькова нахер, причому публічно і з матюками. Можна ще на шиворот йому поссяти. Трамп з оббісяними справ ніколи не бажав мати.
08.12.2025 16:50 Ответить
Кацапы требовали этого в начале вторжения. Сдаться сейчас будет означать что все было зря.
08.12.2025 16:51 Ответить
Так точно

Невже Рада не може винести Постанову про припинення торгу зі споєднаними штатами !!!! бо вони тупо давлять в інтересах москви.

а юридично вони навіть немають право такі перемовини робити ( ми ж то розуміємо що це формула капітуляції зручна для ЗЕ : мовляв сша вимагає і обіцяє мир ) . Вони ніхто - не союзники, не суверени, не домініон і не патрон наш, не метрополія якась!! Навіть історичних коренів ніяких спільних !!
08.12.2025 17:01 Ответить
Яка Рада, там одна зрада!
08.12.2025 17:41 Ответить
можна загинути поступово, вони не сильно напружуються, а у вас суцільна Дупа.
тим більше країни вже не бажають посилати гроші, як харчуватися будете?
08.12.2025 17:42 Ответить
Україна зараз нагадує азартного гравця в казино, який вже програв значну частину грошей, але йому нашіптують що треба грати далі і тоді обов'язково колись пощастить. І взагалі, поки не встав з-за столу - не програв.
08.12.2025 16:51 Ответить
Хто нашіптує? США в один голос з руснею вже кричать "капітуліруйтє!"
08.12.2025 16:52 Ответить
Нашіптують справжні друзі гравця, які регулярно дають йому в борг під розписку на подальшу гру.
08.12.2025 16:53 Ответить
То треба визнавати себе переможеними і виконувати всі умови русні?
08.12.2025 16:54 Ответить
Ні, тому що вихід з казино без гаманця та штанів буде ганьбою. Треба грати далі на автомобіль і будинок. Казино точно колись програє.
08.12.2025 16:59 Ответить
Зрозуміло. Ви за капітуляцію, бо, як сказав кОрбан, росія вже виграла, а Україна - вже програла.
08.12.2025 17:00 Ответить
Ми не граємо, дебіле. Ми захищаємось. А мета ***** не захоплення якогось одного шматка території України, а повне знищення України. І всі вимоги ***** ведуть виключно до цього. Бо ***** вимагає роззброєння України і скорочення ЗСУ до смішних значеннь, крім того - невходження бо дудь-яких оборонних військових альянсів - тобто - Україна має стати беззахісна.
З "гарантій" ***** вимагає право РФ, як "гаранта" забороняти будь-яку допомогу Україні від інших країн.
Ну і на додачу - віддати йому території, які він не може покищо захопити.

Для чого ці всі вимоги? Якщо вміти складати 2+2 - стає зрозумілим, що всі ці вимоги для того, щоб одразу розпочати новий наступ на Україну, тільки щоб у України не було шансів захиститися.
А дебіли про казино пишуть.
08.12.2025 17:08 Ответить
Він не дебіл, робота у нього така. Неровова.
Як думаєте, куди поділись Стицько і Matt Moll?
08.12.2025 17:10 Ответить
Ти краще ніж говорити пр геополітику, скажи що в головах людей, котрі викоистовують американські проксі на українських ресурсах? В чому сенс?
08.12.2025 17:01 Ответить
Кацапский блеф с "наступлением" не означает что все проиграно.
08.12.2025 16:53 Ответить
Україна захищає своє існування, бо тільки таки ідіоти як ви з трампом не розумієте, що мета московії не Донбас, а знищення України. І вимога віддати укріплення Донбасу - лише крок до кінцевої мети. Бо ні на який довгостроковий мир РФ не піде і що б там рф не підписала - вона знову розпочне війну, або навіть не завершить її. Он ***** вже не тільки Донбас, а й якусь "новоросію" вимагає. Будемо віддавати все, що він забажає? А зупинимось коли? Коли він Львов теж собі забажає після сдачі йому Києва?
08.12.2025 16:59 Ответить
Декому Україна нагадує шалаву,шльондру. Але Українцям насрати, що там у вас в голові. Ось мені ти нагадуєш підара.
08.12.2025 17:47 Ответить
на лохів без ядерки всі можуть тиснути, а ти спробуй на русню тиснути
08.12.2025 16:51 Ответить
Справа не в ядерці, вірніше не тільки в ній. Навіть якщо в України була б ядерна зброя, але все лишилось як є (економіка, неосвічене населення, політичний курс, влада, президенти), то нічого для нас не змінилось би, хіба в гіршу сторону.
08.12.2025 17:06 Ответить
якби у нас була ЯЗ, ми би просто відправляли сша з трампом за кораблем, і все. Більше того, скоріше за все, не було би війни взагалі.
08.12.2025 17:15 Ответить
А що ти з нею тією ядерною зброєю робив би?
08.12.2025 17:23 Ответить
В якому сценарії?
08.12.2025 17:28 Ответить
*** НА РИЖЕЄ РИЛО!!!
08.12.2025 16:51 Ответить
США забрали Ядерное оружие у Украины и лишили защиты. США сказали не защищать Крым. Теперь говорят отдать России Донбасс. США - это враг Украины!!!
08.12.2025 16:54 Ответить
Україна має ТИСНУТИ АМЕРИКАНСЬКИХ 3,14СТАБОЛІВ НА ПОВЕРНЕННІ ПАРУ ДЕСЯТКІВ МБР І ДЕ З 5 СТРАТЕГІЧНИХ БОМБАРДУВАЛЬНИКИ В-52 НЕ КАЖУЧИ ПРО ВЕСЬ ЗНИЩЕНИЙ ЯДЕРНИЙ АРСЕНАЛ.КОТРИЙ НА СЬОГОДНІ МАБУТЬ БИ МАВ ВАРТІСТЬ В ТРИЛЬЙОН З ЛИХОЮ БАКСІВ....
08.12.2025 16:54 Ответить
лохам ніхто, нічого не повертає, а навпаки - відбирає все, що можна (як в угоді зе про мінеральні ресурси)
08.12.2025 16:56 Ответить
лохи .теж вміють казати ..."пішов накуй"
08.12.2025 16:57 Ответить
не вміють, зе - яскравий приклад
08.12.2025 16:59 Ответить
Невже ще хтось думає,що кацапня на тому зупиниться? Вони що,у порушення своєї,,конституції,, відмовляться від частини ,,своєї території,,,що вони встигли записати до неї? У це можуть повірити тільки,,наівниє албанскіє мальчікі,,Хто може пригадати випадок,коли *********** заспокоїлася, не отримавши пиз.......,або не досягши своїх цілей!?
08.12.2025 16:55 Ответить
"позиція американців проста: Росія вимагає від України віддати території, а американці далі думають, як цього досягти "

Тобто - американці думають лише про те, як досягти хатєлок московитів, а не відновити міжнародне право???
08.12.2025 16:55 Ответить
Трампидло - старий пирдун, у якого є дитяча мрія ( це приказка така, ось що каже ШІ :

Огляд від ШІ

Приказка «Що старе, що мале» означає, що
немає великої різниці між старим і молодим, обидва можуть бути однаково шкідливі або корисні, або ж і той, і той не розуміють певних речей, часто використовується для підкреслення їхньої однаковості, як-от у варіанті «Що старе, що мале - однакові». Інші варіації, як «Старе, як мале: що побачить, того й просить», показують, що і старі, і малі діти можуть бути вередливими чи нерозумними. ) отримати Нобелівку миру

Так що американцям треба поспівчувати, що їми керує таке чмо. Хоча, УКкраїна перша наступила на ці граблі, вибрала блазня. Але наш блазень виправився по темі війни, зараз займає правильну позицію.
08.12.2025 17:03 Ответить
Вот вы мне скажите: нашелся ли бы в мире хотя бы один президент, который бы выпустил за границу мужчин 18-22, если бы предполагал продолжать сопротивление врагу? Думаю, что не назовете. Зе уже давно готовит капитуляцию, но будет до последнего делать вид, что готов бороться до конца и подпишет путинотрамповскую бумагу только идя на встречу требованиям народа, демонстрации которого с этим требованием будут организованы в ближайшее время.
08.12.2025 17:09 Ответить
А про те, щоб для принення війни віддати Ізраїль арабам ніхто не каже? Це ж наче проблема Азії, а не Америки І мобілізаційний ресурс там не на користь Ізраїлю.
08.12.2025 17:10 Ответить
>А про те, щоб для принення війни віддати Ізраїль арабам ніхто не каже?

Ні, бо за це ізраїль вб'є кожного, хто таке запропонує. А Україна може і потерпіти.
08.12.2025 17:13 Ответить
скоро США почнуть надсилати томагавки своїм новим кацапським друзям
ось шо буває коли клоун або ідіот стає президентом
країна скочуються в канаву
08.12.2025 17:10 Ответить
Таких миротворцев лучше не иметь!😉Трамп уже от Хисбола и Намаз "избавился"!Теперь Украине помогает свои интересы отстаивать за счёт Украины!
08.12.2025 17:11 Ответить
Реальный и циничный мир настойчиво постучал в двери. Оказывается кто сильнее тот и прав. Внезапно.Что там заливали в головы полоумным либералам еврочинуши уже не актуально.
08.12.2025 17:19 Ответить
а почему США не давят на россию, чтобы та вышла из Донбасса ради мира с Украиной?
Тем более, что россия - страна агрессор, признанная ООН.
08.12.2025 17:28 Ответить
Йому ху...до це не казав
08.12.2025 17:35 Ответить
Подайте приклад віддайте Аляску.
08.12.2025 17:33 Ответить
Доні завербований....на це вказують дії
08.12.2025 17:36 Ответить
І не тільки завербований а і опущений десь в московській підворотні.
08.12.2025 17:44 Ответить
 
 