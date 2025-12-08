США продолжают давить на Украину, чтобы ВСУ без боя вышли с Донбасса для "мира" с РФ, - Politico
В переговорах о потенциальном "мирном соглашении" относительно российско-украинской войны США настаивают, что Киев должен согласиться без боя выйти из Донецкой области.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Европе, передает Цензор.НЕТ.
Давление относительно территориальных вопросов
"Мирные переговоры между США и Украиной столкнулись с одной главной проблемой: как заставить Украину отказаться от того, что Кремль не смог захватить во время войны, — от всего Донбасса", — отмечает издание.
В статье цитируются подробности от анонимного европейского чиновника о том, что США в переговорах продолжают настаивать, что Украине следует согласиться на требование отдать под контроль РФ остальную часть Донецкой области, которая еще не находится в оккупации.
"Относительно территориальных вопросов позиция американцев проста: Россия требует от Украины отдать территории, а американцы продолжают думать, как этого достичь... Американцы настаивают, что Украина должна выйти с Донбасса так или иначе", - заявил собеседник.
Условия "мира"
В то же время Украина настаивает, что любое мирное соглашение должно предусматривать замораживание войны на текущей линии фронта.
Украинские переговорщики пытаются донести до США, что если отдать диктатору Путину то, что российской армии с огромными потерями не удалось захватить за все годы войны, это только разбудит его аппетиты.
Также, говорится в публикации, Украина испытывает давление в том, с какой скоростью хотят двигаться США относительно заключения мира.
"Возможно, Трамп хочет, чтобы это произошло быстро, и его команда вынуждена объяснять ему, почему не они крайние в том, что это не происходит так быстро, как он хотел. Важно, как будет действовать Америка - как посредник или склоняясь на сторону России?", - сказал европейский собеседник.
Он добавляет, что украинская сторона также ожидает больше ясности в отношении того, какие гарантии безопасности готовы предложить США.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
Ви помилились лише в одному - не 5-10років, а через 2-3місяці - при підписанні будь-якої ''мирної'' угоди - москалі розпочнуть черговий повномасштабний штурм по усій лінії зіткнення.
Тому що:
- почнуться вибори - усі партії залучивши по максимуму військових пересваряться між собою.
- будуть відкриті кордони - ще 2мільйони боєздатних чоловіків виїдуть з України.
- буде масова ротація і відпустки для військових - лінія фронту просто оголиться з Української сторони.
Москалі цим однозначно скористаються - ось тоді ми вже втратимо не 20%, а 50% України.
Харків, Запоріжжя і Дніпро перетворяться на ще один Маріуполь, Суми, Глухів і Конотоп стануть ще однією Бучею.
можливо в цьому столітті більше не нападуть, немає причин.
Нє митьйом, так катаньєм, но добьйомся своєго. Молодєц, дядя вова, прододжай в том жє духє, народ россіі с тобой. А впєрєді - Європа. Там будєм повторять.
Далі піндосам пасасать!!
Це не "тиха капітуляція" як оман чи відведення військ у часи Сержанта Журавля..
Це деморалізує суспільство та додасть запалу оркам.
Наприклад, Китай точно забере Тайвань.
Ну може амери щось придумають - заберуть звідти всі технології та гарантують прихисток всім хто не хоче під комуняками бути
А Україна увійде у всі підручники гібридних війн як приклад, як можно просрати все: інфопростір, роботу з населенням, виховання молоді, розбудову спецслужб, модернізацію генералітету тощо тощо
Колись так називали русню. Іронія долі.
? Заморожені активи?
? Відпустять полонених і бажаючих цивільних без фільтрації?
? Порсрану ЗАЕС,?
? Скадовськ, Чонгар ??
Що крім забалакування ЗЕленої капітуляції
Невже Рада не може винести Постанову про припинення торгу зі споєднаними штатами !!!! бо вони тупо давлять в інтересах москви.
а юридично вони навіть немають право такі перемовини робити ( ми ж то розуміємо що це формула капітуляції зручна для ЗЕ : мовляв сша вимагає і обіцяє мир ) . Вони ніхто - не союзники, не суверени, не домініон і не патрон наш, не метрополія якась!! Навіть історичних коренів ніяких спільних !!
тим більше країни вже не бажають посилати гроші, як харчуватися будете?
З "гарантій" ***** вимагає право РФ, як "гаранта" забороняти будь-яку допомогу Україні від інших країн.
Ну і на додачу - віддати йому території, які він не може покищо захопити.
Для чого ці всі вимоги? Якщо вміти складати 2+2 - стає зрозумілим, що всі ці вимоги для того, щоб одразу розпочати новий наступ на Україну, тільки щоб у України не було шансів захиститися.
А дебіли про казино пишуть.
Як думаєте, куди поділись Стицько і Matt Moll?
Тобто - американці думають лише про те, як досягти хатєлок московитів, а не відновити міжнародне право???
Так що американцям треба поспівчувати, що їми керує таке чмо. Хоча, УКкраїна перша наступила на ці граблі, вибрала блазня. Але наш блазень виправився по темі війни, зараз займає правильну позицію.
Ні, бо за це ізраїль вб'є кожного, хто таке запропонує. А Україна може і потерпіти.
ось шо буває коли клоун або ідіот стає президентом
країна скочуються в канаву
Тем более, что россия - страна агрессор, признанная ООН.