США продолжают давить на Украину, чтобы ВСУ без боя вышли с Донбасса для "мира" с РФ, - Politico

В переговорах о потенциальном "мирном соглашении" относительно российско-украинской войны США настаивают, что Киев должен согласиться без боя выйти из Донецкой области.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Европе, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Давление относительно территориальных вопросов

"Мирные переговоры между США и Украиной столкнулись с одной главной проблемой: как заставить Украину отказаться от того, что Кремль не смог захватить во время войны, — от всего Донбасса", — отмечает издание.

В статье цитируются подробности от анонимного европейского чиновника о том, что США в переговорах продолжают настаивать, что Украине следует согласиться на требование отдать под контроль РФ остальную часть Донецкой области, которая еще не находится в оккупации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, США и РФ не имеют единого мнения относительно Донбасса, - Зеленский

"Относительно территориальных вопросов позиция американцев проста: Россия требует от Украины отдать территории, а американцы продолжают думать, как этого достичь... Американцы настаивают, что Украина должна выйти с Донбасса так или иначе", - заявил собеседник.

Условия "мира"

В то же время Украина настаивает, что любое мирное соглашение должно предусматривать замораживание войны на текущей линии фронта.

Украинские переговорщики пытаются донести до США, что если отдать диктатору Путину то, что российской армии с огромными потерями не удалось захватить за все годы войны, это только разбудит его аппетиты.

Также, говорится в публикации, Украина испытывает давление в том, с какой скоростью хотят двигаться США относительно заключения мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ждет итогов работы США и Украины по урегулированию войны, - Песков

"Возможно, Трамп хочет, чтобы это произошло быстро, и его команда вынуждена объяснять ему, почему не они крайние в том, что это не происходит так быстро, как он хотел. Важно, как будет действовать Америка - как посредник или склоняясь на сторону России?", - сказал европейский собеседник.

Он добавляет, что украинская сторона также ожидает больше ясности в отношении того, какие гарантии безопасности готовы предложить США.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Читайте также: Немного разочарован Зеленским: он не читал "мирный план", - Трамп