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Новини Окуповані території Мирний план США Мирні перемовини
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США продовжують тиснути на Україну, щоб ЗСУ без бою вийшли з Донбасу для "миру" з РФ, - Politico

Зеленський Трамп

У переговорах щодо потенційної "мирної угоди" російсько-української війни США наполягають, що Київ має погодитися без бою вийти з Донецької області. 

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела у Європі, передає Цензор.НЕТ.

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Тиск щодо територіальних питань

"Мирні переговори між США та Україною зіткнулися з однією головною проблемою: як змусити Україну відмовитися від того, що Кремль не зміг захопити під час війни, — від усього Донбасу", - зазначає видання.

У статті цитують деталі від анонімного європейського посадовця про те, що США у переговорах далі наполягають, що Україні варто погодитись на вимогу віддати під контроль РФ решту Донецької області, яка ще не в окупації.

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"З територіальних питань, позиція американців проста: Росія вимагає від України віддати території, а американці далі думають, як цього досягти… Американці наполягають, що Україна має вийти з Донбасу так чи інакше", - заявив співрозмовник.

Умови "миру"

Водночас Україна наполягає, що будь-яка мирна угода повинна передбачати замороження війни на поточній лінії фронту.

Українські перемовники намагаються донести до США, що якщо віддати диктатору Путіну те, що російській армії з шаленими втратами не вдалося захопити за всі роки війни, це лише розбурхає його апетити.

Також, йдеться у публікації, Україна відчуває тиск у тому, з якою швидкістю хочуть рухатися США щодо укладення миру.

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"Можливо, Трамп хоче, щоб це відбулося швидко, і його команда змушена пояснювати йому, чому не вони крайні у тому, що цього не відбувається так швидко, як він хотів. Важливо, як буде діяти Америка – як посередник, чи схиляючись на бік Росії?", - сказав європейський співрозмовник.

Він додає, що також українська сторона очікує більше ясності щодо того, які гарантії безпеки готові запропонувати США.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
  • Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

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Автор: 

перемовини (3833) США (26804) Донбас (21870) війна в Україні (8567)
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Топ коментарі
+37
Ну вийдуть ЗСУ з Донбасу і що далі? ЗСУ вже вийшли з Криму і що? Війна зупинилась?
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08.12.2025 16:44 Відповісти
+28
Ти, знаток, коли крайній раз був на Донеччині? То в тебе мозок втрачений - пошукай, може знайдеш. Москалі вже майже 12 років не можуть завоювати Донеччину, поклали на Донеччині людей більше ніж поклали тут у Другу Світову. Тож здати без бою Вільну Донеччину - це відкрити двері для захоплення всієї Лівобережної України.
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08.12.2025 16:50 Відповісти
+18
Вони одна банда що трамп що путін.
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08.12.2025 16:46 Відповісти

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