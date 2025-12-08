США продовжують тиснути на Україну, щоб ЗСУ без бою вийшли з Донбасу для "миру" з РФ, - Politico
У переговорах щодо потенційної "мирної угоди" російсько-української війни США наполягають, що Київ має погодитися без бою вийти з Донецької області.
Про це пише видання Politico з посиланням на джерела у Європі, передає Цензор.НЕТ.
Тиск щодо територіальних питань
"Мирні переговори між США та Україною зіткнулися з однією головною проблемою: як змусити Україну відмовитися від того, що Кремль не зміг захопити під час війни, — від усього Донбасу", - зазначає видання.
У статті цитують деталі від анонімного європейського посадовця про те, що США у переговорах далі наполягають, що Україні варто погодитись на вимогу віддати під контроль РФ решту Донецької області, яка ще не в окупації.
"З територіальних питань, позиція американців проста: Росія вимагає від України віддати території, а американці далі думають, як цього досягти… Американці наполягають, що Україна має вийти з Донбасу так чи інакше", - заявив співрозмовник.
Умови "миру"
Водночас Україна наполягає, що будь-яка мирна угода повинна передбачати замороження війни на поточній лінії фронту.
Українські перемовники намагаються донести до США, що якщо віддати диктатору Путіну те, що російській армії з шаленими втратами не вдалося захопити за всі роки війни, це лише розбурхає його апетити.
Також, йдеться у публікації, Україна відчуває тиск у тому, з якою швидкістю хочуть рухатися США щодо укладення миру.
"Можливо, Трамп хоче, щоб це відбулося швидко, і його команда змушена пояснювати йому, чому не вони крайні у тому, що цього не відбувається так швидко, як він хотів. Важливо, як буде діяти Америка – як посередник, чи схиляючись на бік Росії?", - сказав європейський співрозмовник.
Він додає, що також українська сторона очікує більше ясності щодо того, які гарантії безпеки готові запропонувати США.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.
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