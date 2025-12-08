РУС
2 582 82

Украина не имеет права "по Конституции и моральному праву" отдавать территории России, — Зеленский

зеленський

Украина не имеет права "по Конституции, международному и моральному праву" отдавать территории стране-агрессору России в рамках мирного соглашения.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Украина не будет отдавать территории

По его словам, Вашингтон ищет компромисс между требованиями России, чтобы Украина отдала территории, и борьбой Киева за них.

"Украина не имеет права и не собирается отдавать свои территории — ни по закону Украины, ни по Конституции Украины, ни по международному праву, ни по моральному праву. Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территорию. Мы, безусловно, не хотим ничего отдавать. За это мы и боремся. Американцы ищут компромисс в переговорах, но это не значит, что Украина должна уступить территории", - подчеркнул он. 

О мирном плане США

Глава государства также добавил, что "мирный план" США сократили с 28 до 20 пунктов — убрали "откровенно антиукраинские" положения, однако опять же "компромисса по территориям не найдено".

  • Зеленский на вопрос журналистов отметил, что лидер США Дональд Трамп действительно хочет закончить войну, но у него "свое видение", которое отличается от украинского.

По словам президента, советники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф действительно работают, чтобы война закончилась, но для Украины важно "на каких основаниях" она закончится — чтобы не было риска повторного вторжения со стороны России.

Топ комментарии
+13
Невже Конституцію прочитав? А що там про термін повноважень президента пишуть?
08.12.2025 20:26 Ответить
+8
Ти це і в Омані казав ?
08.12.2025 20:24 Ответить
+8
Ми тут пропердимо свої бойові дивани до самих пружин але не віддамо нічого.. Правильно хлопаки?
08.12.2025 20:25 Ответить
Ти це і в Омані казав ?
08.12.2025 20:24 Ответить
А шо він там казав?
08.12.2025 20:25 Ответить
Ну я думаю набу рано чи пізно оприлюднить що він в омані казав і підписував..
08.12.2025 20:48 Ответить
От як офіційно напишуть тоді і будемо обговорювати. Я ж не захищаю його. Може й казав якісь погані речі, я не знаю. Просто вже задовбали ці натяки про якісь там домовленості суть яких ніхто не знає але патякають. Також і про стіну Яценюка. Всі триндять про стіну натякаючи на те шо він вкрав якісь гроші, а конкретно ніхто нічого не знає. Я просто не люблю коли патякають без конкретики.
08.12.2025 20:56 Ответить
Нарешті Зеленський видавив з себе якусь позицію і озвучив щось що не збігається з забаганками банди трампа! Надіюсь Зеленський набереться сміливості і ще більш чітко сформулює позицію України - куй вам усім, ми будемо битись до перемоги!
08.12.2025 21:07 Ответить
Ти не братуха Колі каКлєти?
08.12.2025 20:26 Ответить
А ти злий бо тупий ?
показать весь комментарий
Так тому ж і питання задаю, щоб хоч трохи розуміти
08.12.2025 20:30 Ответить
а в Омані він питав де безпечний літак, довелось найвеличнішому разом з Патрушевим літіти... як про це повідомив Луценко.
08.12.2025 20:45 Ответить
точно таки ЦН читає
08.12.2025 20:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rkgi05jqNuE

Луценко- Зе може піти ,з"явилися перші ознаки , після його вояжу до Стармера у т ч.
08.12.2025 20:28 Ответить
ознаки є й ще
...після того як Ігоря Валерійович не довезли до суду саме сьогодні коли вовка шниряє по Європі , шукаючи притулку?
08.12.2025 20:30 Ответить
Ні, звичайно. 😊 Він крім сценаріїв і особистих контрактів нічого не читав. Просто у Лондоні йому європейці дещо пояснили.
показать весь комментарий
А Президент України немає права навіть таке озвучувати.
показать весь комментарий
Про "не віддамо"? 🤔 Це власне його обов'язок озвучувати саме це.
показать весь комментарий
Не всі нажаль вміють читати. Я все розумію.
показать весь комментарий
Розумієте написане Вами треба уточнювати. Думаю, Ви мали на увазі, що президент України не має права щось озвучувати про торгівлю територіями. Але ж написали те, що написали - інакше не прочитаєш. І так читаю не лише я.
показать весь комментарий
Любезный, называя Россию фашистской, вы ей богу, обижаете фашизм.
показать весь комментарий
Ми тут пропердимо свої бойові дивани до самих пружин але не віддамо нічого.. Правильно хлопаки?
показать весь комментарий
Бачу шо ти свій не тульки пропердів, але й обдристав
показать весь комментарий
Ти пердиш знатно .готовий дітей навіть замість себе🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
Правильно-!а ти на своєму дивані вирішив віддати українські землі ?чи як-?
показать весь комментарий
Я як і ти ..Пропердю але не віддам
показать весь комментарий
Невже Конституцію прочитав? А що там про термін повноважень президента пишуть?
показать весь комментарий
Пишуть, що під час дії воєнного стану вибори не проводяться.
показать весь комментарий
Це відповідь на друге запитання, розумнику?
показать весь комментарий
Він, навідміну від тебе читав Конституцію. Це відповідь на перше запитання.
показать весь комментарий
Ну якщо точно знаєш щось про нього, то про нього і пиши, а не роби необгрунтованих висновків про тих, кого не знаєш!
показать весь комментарий
Не має такого в КУ. Це є в законі України, а статті Конституції, юридично вищі за ЗУ.
показать весь комментарий
Ну так то ж тоді запитання до законодавців. Не до нього. А якщо є такий закон такий то президент повинен його виконувати. Які тоді питання до нього з цього приводу? Він буде виконувати обов'язки до того моменту поки виберуть наступного і наступний прийме присягу президента України.
показать весь комментарий
Він повинен був звернутися до КСУ з цього приводу, але він цього не зробив. А його депутати бігали і розповідали, що таке звернення - "план кремля"...
показать весь комментарий
То звернись до КС з цього приводу. Ти теж маєш на це право.
показать весь комментарий
В тому й справа, що не має, гугл тобі в поміч. А от депутати закулісно вирішивши продовжити термін просроченому, замість звернутись до КС, фактично скоїли антиконституційний переворот.
показать весь комментарий
Грицю, а там написано, що термін повноважень президента залежить від виборів?
показать весь комментарий
Немає такого в Конституції, навіщо брехати? Напишіть, яка норма Конституції про це говорить!
показать весь комментарий
Вибори під час дії воєнного стану прямо заборонені ч. 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Заборона законом стосується всіх видів виборів: вибори Президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
показать весь комментарий
Як цей Закон може перекрити норму Конституції?
показать весь комментарий
А шо сказано в нормі про воєнний стан?
показать весь комментарий
Типовий прийом подоляківських пропагандонів - підмінити задане питання, на яке є абсолютно чітка відповідь!
показать весь комментарий
Це закон, а не Конституція. В Україні найвищим законом є Конституція, інші акти мають їй відповідати. В Конституції нічого про це не говориться. А Конституційний суд, який має право тлумачити Конституцію сказав, що президент вибирається на 5 років, крапка.
показать весь комментарий
Ну все правильно сказав, тільки забув додати що усі українські території будуть звільнені, а кацапи на них - знищені, і Україна повинна вийти з будь-яких переговорів які ні до чого не доведуть!
показать весь комментарий
Як там,світло є? Ракети не долітають?
показать весь комментарий
Ми потерпаєм, але потерпим заради майбутніх поколінь, а ви сцикуни, краще не вертайтесь, щоб генофонд більше не паскудили.
показать весь комментарий
То вже ''мінська 3'' не буде, будемо виходити на кордони 1991 року, як ці сім років обіцяв українцям разом із єрмаком?
показать весь комментарий
Мы и Крым не имели право давать. Да там в конституции много чего написано. И про выборы и про права человека.
показать весь комментарий
Крим окупована територія, ніким не признана. І лугандон з домбабве такий буде, ну то що?
показать весь комментарий
Де Україна комусь "давала" Крим? - хіба що в хворих фантазіях "ху2йла"? З таким самим успіхом ми могли посилатися на якогось хворого з умовної "6-ої палати", що об'явив себе Юлієм Цезаром чи Наполеоном.
показать весь комментарий
Крим здали без бою. Прецедент є. Зараз "союзники" вимагають також здати Краматорськ.
показать весь комментарий
Надо йти до кінця і просрати взагалі все ,так моральніше. Можна ще років десять почекати поки партнери дадуть обіцяні тауруси.
показать весь комментарий
Ти, мабуть з Слов'янська, хочеш автоматично в парашу переїхати?
показать весь комментарий
А ти мабуть хочеш їх захистити від цього ?
показать весь комментарий
Поки що вони захищені, так що не сподівайся кацапе...
показать весь комментарий
Арестуйте это падло или уберите. Это агент *****
показать весь комментарий
По моральному праву зеленський, після скандалу з міндічем, має йти у відставку.
показать весь комментарий
А по конституції громадян запихають в буси і везуть на вірну смерть? Ти определися вона працює чи "на паузі"? Як двушки до москви відправляв не дивився на конституцію, зелене небрите чмо призналося що підтерлося нею.
показать весь комментарий
Згадалось "розведення військ"...

"Так, Володимир Зеленський відвідував зони розведення військ на Донбасі, зокрема у Золотому та Петрівському у 2019-2020 роках, де спілкувався з військовими, місцевими жителями та добровольцями, які виступали проти відведення, що викликало резонанс. Президент вітав початок процесів розведення, наголошуючи на спокійній ситуації та зменшенні обстрілів, хоча на місцях виникали суперечки з ветеранами та протестувальниками"
показать весь комментарий
При Петі, війни б не було.
показать весь комментарий
Воно не тільки ухилянт яке не вміє нічим керувати по нормальному але й два рази вже прострочений, ау, валодя 500 тисяч сзч , і збільшується, провалив мобілізацію і літає в турне як нічого і не сталося
показать весь комментарий
То Конституція не на паузі? А якже права людини? Чому кордони закриті?
показать весь комментарий
Це коаліція єврогеїв йому підказала, но грошей не дала, схоже на те.
показать весь комментарий
Через рік війни що буде,при тому,що мобілізацію звів до абсурду? Чекає допоки касапи прорвуть фронт і заберуть всю Лівобережну?
Враження,що боїться брати на себе якісь рішення, щоби рейтинг не зліз.Але ж це не діло чекати і нич не робити.
показать весь комментарий
Рік- це дуже оптимістично, якщо так піде і далі, то половина взимку просто вимерзне без світла і газу.
показать весь комментарий
Кацапе, ми це від вас слухаємо вже четвертий рік, кацапе, Україна це не Сибір, в нас інший клімат.
показать весь комментарий
ну й сиди в своєму сибіру
показать весь комментарий
Рейтингу там і так срака повна, хоче подовше посидіти щоб щось урвати з допомоги.
показать весь комментарий
Поясніть хтось розумово відсталим, немає в Президента України повноважень комусь, якусь територію віддавати. Це ж не кацапія...
показать весь комментарий
Нікому пояснювати, законного перзидегта немаю
показать весь комментарий
Та хоч любого, що це міняє?
показать весь комментарий
А у кого є такі повноваження?
показать весь комментарий
хапати та бити людей на вулиці конституція дозволяє...
показать весь комментарий
Ішак з радістю віддав би, але сцить.
показать весь комментарий
Значить війна. Патріоти мають бути задоволені.
показать весь комментарий
"по Конституції та моральному праву" - блазень повинен залишити трон і продовжувати свою гру на піаніно.
показать весь комментарий
В клубі, при тюрьмі!
показать весь комментарий
Тримай цю лінію - і все буде добре.
показать весь комментарий
Дов@ойоб квартальний перед виборами пропонував «сайтісь ґдєта пасрєдінє» з Пуйлом, коли дорвався до влади розпустив Верховну Раду, коли Конституція за пів року до виборів це не допускала, перейменував Адміністрацію Президента в ОПу, наділив Козиря неконституційними повноваженнями, поставив Конституцію на паузу. Тобто підтерся Конституцію і створив прецедент в тому числі для Пуйла з Трампом, а тепер розказує, що Конституція забороняє віддавати території.
показать весь комментарий
А красти під час війни і не тільки, зелені виродки мають моральне право?
показать весь комментарий
Щоб добровільно не віддати-роблять все,щоб дати можливість кацапам захопили ці території А потім-ми не віддавали... Донецька обл майже захоплена ,ворог дуже швидко йде вперед.Це випадково?Жаль хлопців що захищають,гинуть,та не знають,що можливо вже все вирішено...
показать весь комментарий
