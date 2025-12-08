Украина не имеет права "по Конституции и моральному праву" отдавать территории России, — Зеленский

Украина не имеет права "по Конституции, международному и моральному праву" отдавать территории стране-агрессору России в рамках мирного соглашения.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Украина не будет отдавать территории

По его словам, Вашингтон ищет компромисс между требованиями России, чтобы Украина отдала территории, и борьбой Киева за них.

"Украина не имеет права и не собирается отдавать свои территории — ни по закону Украины, ни по Конституции Украины, ни по международному праву, ни по моральному праву. Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территорию. Мы, безусловно, не хотим ничего отдавать. За это мы и боремся. Американцы ищут компромисс в переговорах, но это не значит, что Украина должна уступить территории", - подчеркнул он.

О мирном плане США

Глава государства также добавил, что "мирный план" США сократили с 28 до 20 пунктов — убрали "откровенно антиукраинские" положения, однако опять же "компромисса по территориям не найдено".

Зеленский на вопрос журналистов отметил, что лидер США Дональд Трамп действительно хочет закончить войну, но у него "свое видение", которое отличается от украинского.

По словам президента, советники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф действительно работают, чтобы война закончилась, но для Украины важно "на каких основаниях" она закончится — чтобы не было риска повторного вторжения со стороны России.

