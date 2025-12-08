Украина не имеет права "по Конституции и моральному праву" отдавать территории России, — Зеленский
Украина не имеет права "по Конституции, международному и моральному праву" отдавать территории стране-агрессору России в рамках мирного соглашения.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
Украина не будет отдавать территории
По его словам, Вашингтон ищет компромисс между требованиями России, чтобы Украина отдала территории, и борьбой Киева за них.
"Украина не имеет права и не собирается отдавать свои территории — ни по закону Украины, ни по Конституции Украины, ни по международному праву, ни по моральному праву. Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территорию. Мы, безусловно, не хотим ничего отдавать. За это мы и боремся. Американцы ищут компромисс в переговорах, но это не значит, что Украина должна уступить территории", - подчеркнул он.
О мирном плане США
Глава государства также добавил, что "мирный план" США сократили с 28 до 20 пунктов — убрали "откровенно антиукраинские" положения, однако опять же "компромисса по территориям не найдено".
- Зеленский на вопрос журналистов отметил, что лидер США Дональд Трамп действительно хочет закончить войну, но у него "свое видение", которое отличается от украинского.
По словам президента, советники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф действительно работают, чтобы война закончилась, но для Украины важно "на каких основаниях" она закончится — чтобы не было риска повторного вторжения со стороны России.
Луценко- Зе може піти ,з"явилися перші ознаки , після його вояжу до Стармера у т ч.
...після того як Ігоря Валерійович не довезли до суду саме сьогодні коли вовка шниряє по Європі , шукаючи притулку?
"Так, Володимир Зеленський відвідував зони розведення військ на Донбасі, зокрема у Золотому та Петрівському у 2019-2020 роках, де спілкувався з військовими, місцевими жителями та добровольцями, які виступали проти відведення, що викликало резонанс. Президент вітав початок процесів розведення, наголошуючи на спокійній ситуації та зменшенні обстрілів, хоча на місцях виникали суперечки з ветеранами та протестувальниками"
Враження,що боїться брати на себе якісь рішення, щоби рейтинг не зліз.Але ж це не діло чекати і нич не робити.